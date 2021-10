Communiqué de presse: RAPPORTS SUR LES RISQUES PILIER III AU 31 DÉCEMBRE 2020 ET AU 30 JUIN 2021 (VERSIONS AMENDÉES DU 25/10/2021)

English French

Le 25 octobre 2021

RAPPORTS SUR LES RISQUES PILIER III AU 31 DECEMBRE 2020 ET AU 30 JUIN 2021 (VERSIONS AMENDÉES DU 25/10/2021)

Des versions amendées du rapport Pilier III au 31/12/2020 et 30/06/2021 sont disponibles sur notre site Internet rcibs.com sous les références ‘RAPPORT PILIER 3 31-12-2020 (VERSION AMENDEE DU 25/10/2021)’ et ‘RAPPORT PILIER 3 30-06-2021 (VERSION AMENDEE DU 25/10/2021).

Les modifications par rapport aux versions initiales portent sur la correction d'erreurs sur le tableau « Informations sur les prêts et avances soumis à des moratoires législatifs et non législatifs » (pour les rapports à fin décembre 2020 et à fin juin 2021), dans lequel la colonne « Entrées d’expositions non performantes » est modifiée.

Ces nouvelles versions annulent et remplacent les rapports Pilier III publiés sur notre site Internet de manière autonome les 08/03/2021 et 06/09/2021.

