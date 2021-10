Le premier coquelicot présenté à la gouverneure générale du Canada

English French

OTTAWA, 25 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le premier coquelicot de la Campagne nationale du coquelicot 2021 de La Légion royale canadienne a été remis aujourd'hui à Son Excellence la très honorable Mary May Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada. En raison de la pandémie, une cérémonie plus restreinte, mais tout aussi respectueuse, s’est tenue à Rideau Hall, à Ottawa, en présence de plusieurs vétérans et cadets.



Son Excellence a reçu le premier coquelicot du président national de la Légion, M. Bruce Julian. « Votre exemple sera suivi par des millions de personnes, et ce, tant au Canada qu'à l'étranger », a souligné ce dernier.

La gouverneure générale a accepté le coquelicot symbolique et réitéré son soutien et son engagement envers la Campagne nationale du coquelicot de la Légion et les vétérans de notre pays.

« D’avoir reçu le premier coquelicot symbolique en cette année du 100ième anniversaire du coquelicot est pour moi à la fois un honneur et un privilège, » a reconnu Mme Simon. « Je suis reconnaissante pour le service des membres des Forces armées canadiennes qui ont combattu pour leur pays lors de dangereux conflits. Puissions-nous toujours nous souvenir de leur courage et de leurs sacrifices. Je suis également reconnaissante pour le travail que La Légion royale canadienne accomplit pour aider les vétérans et promouvoir le Souvenir à travers le pays. »

Son Excellence M. Whit Grant Fraser, époux de la gouverneure générale, a également reçu lors de cette cérémonie à caractère privé un coquelicot inaugural des mains du vice-amiral (retraité) Larry Murray, Grand président de la Légion.

« Cette année marque le 100ième anniversaire du coquelicot en tant que symbole du Souvenir de notre pays », a rappelé M. Murray. Le symbole, adopté pour la première fois en 1921 par le précurseur de la Légion, soit l'Association des anciens combattants de la Grande Guerre, revêt une signification profonde. « L'acceptation par Son Excellence de ce symbole on ne peut plus spécial est une tradition fort estimée », a-t-il ajouté.

Symbole du Souvenir au Canada, le coquelicot représente les militaires et membres de la GRC tombés au champ d'honneur et témoigne de notre gratitude pour leurs sacrifices.

Les fonds donnés localement durant la Campagne nationale du coquelicot sont distribués dans cette communauté, pour aider à soutenir les vétérans et leur famille, la communauté, ainsi qu’à promouvoir le Souvenir. Chaque année, la Campagne nationale du coquelicot de la Légion est lancée le dernier vendredi d'octobre, ce qui nous amène, cette année, au 29 octobre.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses quelque 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

