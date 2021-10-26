Aktana推出下一代情境智能引擎， 加快AI在企业中的应用

加利福尼亚州旧金山市, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ﻿﻿Aktana 是为全球生命科学领域提供智能客户互动产品的领军者。今天，公司宣布推出情境智能引擎2.0（CIE 2.0）。升级版的智能引擎专为生命科学商业运作中当前最迫切的两个需求而设计，即全渠道优化和AI灵活性。情境智能引擎2.0可以同时与任何数量的分析模型合作，帮助找到商业团队成员所有渠道中所有可能采取的行动的最佳组合。



用户会获得直观的指导，帮助他们为HCP打造个性化的体验。此外，用户还能获取每条建议背后的逻辑以及最近与该HCP进行全渠道互动的相关背景。管理用户可以分析终端用户的输出结果，还有包括所有个人与非个人渠道输出的内容，从而了解情境智能引擎正在做怎样的权衡。

“在过去18个月里，我们的客户在高级分析和新的推广渠道方面投入了大量的资金，但几乎所有人都告诉我们，他们难以以采取策略性的方法协调、整合这些投资。”Aktana的产品管理副总裁Matthew van Wingerden如是说，“有了情境智能引擎 2.0，无论是内部开发的动态受众选择模型、利用Aktana的AI生成的HCP互动偏好，还是其他任何数量的数据和洞察，各大组织都可以将它们整合在一起，采用透明的方式，实现商业影响的最大化。”

整合组织内部多重洞察力来源的挑战，加上许多下一步最佳行动解决方案的 "黑箱 "性质，阻碍了人工智能在生命科学领域商业化的应用和规模化。CIE 2.0通过模块化的构造、透明化的建议以及采用专家筛选AI生成建议的动态方式消除这些限制因素，确保输出的结果在现实世界中合情合理。

“Aktana与我们业务的速度和规模保持同步，让我们能够实施产生直接价值的解决方案。”赛诺菲的Greg Carpenter说道，“我们的合作关系证明当您与Aktana这样的团队合作时，可以实现数字化的转型，他们不仅具备提供高级分析解决方案的经验，还会优先考虑客户的具体需求，而不是简单地销售自家的技术。”

情境智能引擎2.0是支持Aktana最新产品Contextual Intelligence 360的核心技术，该产品也于今日发布

Aktana将于2021年11月10日举办网络研讨会，您可以在会上了解更多信息。详情将在aktana.com上公布。

关于Aktana

Aktana是全球生命科学行业中智能互动的首创者和领军者。Aktana确保所有客户体验都是根据个人喜好和需求定制的，帮助生命科学公司加强与医疗服务提供者的关系，从而为患者提供优质的医疗服务。如今，来自近300个品牌的商业和医学团队采用了Aktana旗下AI驱动的情境智能引擎，协调和优化大规模的个性化全渠道互动。全球排名前20名的制药公司中，一半以上都是Aktana的客户。Aktana总部位于旧金山，在全球各个主要的生物制药区域均设有分部。访问 https://www.aktanachina.com/zh/ ，了解更多信息 。

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a2836c6-fe73-4671-811c-534383841169/zh-Hans