Aktana发布情境智能360，促进大规模用户互动个性化

加利福尼亚州，旧金山, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktana是全球生命科学产业智能客户互动技术的领头羊，于今日发布了情境智能360（Contextual Intelligence 360）。作为一种新型模块化的解决方案，该产品帮助商业团队快速规模化部署AI方案，以跨渠道促进用户体验个性化、协调互动并整体优化客户旅程。



基于Aktana过去在销售渠道优化中的AI实力积累，CI360能为所有商业活动提供同等精确的机器学习能力和高质量的情境洞察。该解决方案可根据不同品牌不同的策略进行配置，与各类数据和AI模型整合，并快速跨团队、公司和区域进行拓展。CI360产品愿景中，商业和医学团队也是重要的一环，能够从一个用户界面对整个工作流中的各个互动进行专业化协调管理。

十多年来，AI和机器学习技术不断进步，但生命科学公司却一直难以实现全渠道营销。数据的质量、销售商的复杂性以及变革管理为全渠道营销在全球的应用造成了诸多挑战。而现在，世界正以前所未有的速度进行数字化，HCP的时间也愈发有限，与HCP进行协调的全渠道互动成为了成功的关键。

渤健公司（Biogen）卓越客户服务与运营（Customer Excellence & Operations）的全球负责人Quentin Lepont表示：“我们的目标之一就是与医生进行有意义的互动，帮助他们为病患提供更优质的护理并照顾到他们的偏好。我们正在用可规模化的人工智能解决方案升级我们的数字基础设施，也很乐意与Aktana合作开发创新性的方案，让我们的团队能为全球的客户带去个性化而协调流畅的体验。”

Aktana的CI360包括以下部分：

HCP互动AI（HCP Engagement AI）——预制的机器学习模块，能够跨越不同内容、渠道和时间动态识别客户偏好。每项“下一步最佳行动（next best action）”建议都配有丰富的情境和清晰的说明，以增强用户信任，获得用户青睐。



商业团队赋能工具组合（Commercial Team Empowerment Suite）——一系列的产品和技术，为品牌负责人、分析团队、市场营销员、地区经理、医药代表、混合型销售和医学团队提供AI向导和深入的洞察。得益于共享可见的HCP互动历史以及深度整合的工作流程工具，各公司可以充分利用团队协作打造更佳的客户体验。



客户旅程管理（Customer Journey Management）——简单易用的旅程创建工具，搭配业界最大的预制客户旅程和商业工作流程库，让商业团队快速规划并部署动态方案，实现短期和长期策略的目标。



情境智能引擎2.0（Contextual Intelligence Engine 2.0）——AI驱动的优化引擎，分析每位团队成员在各渠道中可能采取的所有行动，探索最佳行动组合，从而为每位医生创造优异的全渠道体验。每项建议背后的逻辑都清晰呈现，让用户理解所必须做出的权衡，在商业策略与组织局限性之间取得平衡。

开放平台（Open Platform）——可进行高度自定义配置的平台，可与商业技术堆栈连接，并可与任何数据源、分析模型及第三方系统整合，让公司建造一个统一的全渠道生态系统，将智能贯穿始终。各组织既可先进行小范围试点，亦可使用一个通用的区域实例一次性在多个国家部署。



“生命科学行业正处于一个关键的拐点：必须与HCP进行协调、个性化互动，否则就会失去他们的信任，”Aktana总裁说，“我们最近的创新，比如AI驱动的优化技术，能让所有公司，不论大小，实现全渠道目标并与医生建立起长期的关系。AI以情境化、灵活化、透明化的方式应用到软件中，这标志着全新一代软件的到来。”

CI360将于2021年11月在全球发售。欲了解更多，欢迎来参加Aktana即将在2021年11月10日开启的网络研讨会。更多详情请点击aktana.com。

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关于Aktana

Aktana是全球生命科学行业中智能营销的首创者和领军者。通过确保所有的客户体验都是根据个人喜好和需求定制的，Aktana帮助生命科学公司加强与医疗服务提供者的关系，从而为患者提供优质的医疗服务。如今，来自近300个品牌的商业和医学团队采用了Aktana旗下 AI驱动的CIE，协调和优化大规模的个性化全渠道营销。全球排名前20名的制药公司中，一半以上都是Aktana的客户。Aktana总部位于旧金山，在全球各个主要的生物制药区域均设有分部。访问https://www.aktana.com，了解更多信息。

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ee6142f3-2b96-4618-b78b-69b9fc9e612f/zh-Hans