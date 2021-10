Crocus Technology étend son portefeuille de capteurs de courant isolé de haute précision sur les plages de température industrielles et automobiles

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

SANTA CLARA, Californie, 26 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc., le premier fournisseur de capteurs révolutionnaires de magnétorésistance à effet tunnel XtremeSense®, annonce aujourd'hui les capteurs de courant isolé CT425, CT426, CT427 et CT428 avec une erreur totale <1 % sur la plage complète de températures de fonctionnement sans sacrifier la précision ou la bande passante. Le fonctionnement à haute vitesse et la sortie précise permettent aux clients d'optimiser la conception de leur système pour des dimensions plus petites et une plus grande efficacité.



La famille CT42x avec un temps de réponse inférieur à 300 ns simplifie considérablement la solution dans les applications de rechargement de VE qui utilisent des transistors en GaN (nitrure de gallium) ou SiC (carbure de silicium) pour améliorer la densité énergétique. De même, la famille CT42x offre des améliorations en termes de performance et de taille par rapport aux solutions traditionnelles de détection de courant isolé qui utilisent une résistance shunt, un amplificateur et un isolateur numérique pour détecter la tension et convertir ce signal en une mesure de courant. La famille CT42x détecte directement le flux de courant à travers le boîtier en évitant les erreurs de conversion et fournit des mesures intrinsèquement plus rapides et plus précises. Avec un temps de réponse de pointe de 300 ns, les architectures à haute puissance telles que la CCM Totem-Pole PFC peuvent fournir des solutions à densité énergétique plus élevée. La fréquence de commutation rapide des appareils énergétiques à large structure de bande (WBG) nécessite un capteur de courant capable de détecter les transitoires rapides pour éviter de potentielles défaillances en cascade. L'intégration dans un boîtier SOIC-8 compact divise également par 8 l'empreinte PCB totale par rapport aux solutions existantes.

La famille CT42x dispose d'une solide immunité intégrée aux champs en mode commun qui permet au dispositif de rejeter plus de 99 % des champs magnétiques externes parasites sans avoir besoin de blindage externe tout en maintenant une précision totale inférieure à 1 %. La technologie TMR brevetée de Crocus offre par défaut un très haut rapport signal sur bruit (SNR) qui permet les mesures à haute résolution requises pour le contrôle de précision ou les applications de surveillance.

« L'expansion de cette famille de produits apporte davantage d'options à nos clients pour expérimenter les performances de haute précision de nos produits TMR XtremeSense dans des applications plus exigeantes », a déclaré Zack Deiri, président-directeur général de Crocus Technology. « Auparavant, nos clients choisissaient des produits qui leur offraient de bonnes performances sur un paramètre par rapport à la température, puis ils ajustaient leur conception pour compenser les autres paramètres. Avec les produits Crocus, ils constatent qu'ils peuvent obtenir une haute précision et une bande passante élevée grâce à une solution haute performance complète. »

Caractéristiques et performances des produits :

CT425 et CT428 (version de 5,0 V), CT426 et CT427 (version de 3,3 V)

Conducteur de 0,5 mΩ intégré permettant des applications de 20 A à 65 A CA et CC

Erreur de sortie totale ±0,5 % FS (typ.)

Temps de réponse 300 ns, bande passante 1 MHz

Tension d'isolation nominale : >4 kV RMS

Certifications AEC-Q100 & UL/CEI 62368, CEI 61000-4-5

Détection de surintensité (CT427 et CT428), filtre amélioré (CT425 et CT426)

Rejet du champ en mode commun (CMFR) intégré avec plus de 99 % d'immunité

Les applications ciblées se situent dans les domaines de la correction de facteur de puissance (PFC), des onduleurs électriques solaires, des systèmes de gestion de batterie (BMS), des chargeurs xEV, des convertisseurs CC/CC et des onduleurs CA/CC.

Les capteurs CT425, CT426, CT427 et CT428 sont disponibles en boîtier SOIC-8 standard. Des échantillons et des tableaux d'évaluation sont actuellement disponibles. Pour tout complément d'information sur la famille de produits CT42x, veuillez consulter la page Web des produits :

https://crocus-technology.com/products/ct42x/

À propos de Crocus Technology

Crocus Technology développe et fabrique des capteurs magnétiques de pointe basés sur sa technologie brevetée de capteurs TMR XtremeSense™. La technologie révolutionnaire de capteurs magnétiques développée par Crocus apporte des avancées significatives à l'IdO ainsi qu’aux appareils intelligents, aux applications industrielles, grand public, médicales et automobiles électroniques qui demandent une haute précision, une haute résolution, des performances de température stables et une faible consommation d'énergie. Le siège social de Crocus se trouve à Santa Clara, en Californie. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.crocus-technology.com .

© 2021 Crocus Technology International Corp. Tous droits réservés. Crocus Technology, XtremeSense et ses combinaisons sont des marques déposées de Crocus Technology Inc. et Crocus Technology SA. Les autres noms sont donnés à titre d'information uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :