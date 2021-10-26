Crocus Technology在工业级和汽车级温度范围扩展高精度隔离式电流传感器产品组合

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加州圣克拉拉, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc.是颠覆性隧道磁阻XtremeSense®传感器的领先供应商，今天宣布推出CT425、CT426、CT427和CT428隔离式电流传感器，可在整个工作温度范围内实现<1%的总误差，且不牺牲准确性和带宽。高速运行和精确输出使客户能够优化系统设计，实现尺寸更小，效率更高。



CT42x的响应时间小于300纳秒，大大简化了利用GaN（氮化镓）或SiC（碳化硅）晶体管来提高功率密度的电动汽车充电应用的解决方案。与采用分流电阻器、放大器和数字隔离器来检测电压并将该信号转换为电流测量的经典隔离式电流感应解决方案相比，CT42x在性能和尺寸方面也有改进。CT42x可直接通过封装感应电流流动，避免转换中出错，并内在地提供更快速、更准确的测量。凭借行业领先的300纳秒的响应时间，CCM Totem-Pole PFC等大功率架构可以提供更高功率的密度解决方案。宽带隙 (WBG) 功率设备的快速开关频率需要可以检测快速瞬变的电流传感器，以防止潜在的级联故障。与现有解决方案相比，采用节省空间的SOIC-8封装，可将PCB的总占位面积减小8倍。

CT42x对共模场具有稳健的内置抑制能力，允许器件在无需外部屏蔽的情况下抑制超过99%的外部杂散磁场，同时保持<1%的总体准确度。Crocus专有TMR技术本身提供极高的信噪比（SNR），可实现精密控制或监控应用所需的高分辨率测量。

Crocus Technology总裁兼首席执行官Zack Deiri表示：“这一产品系列的扩展为我们的客户提供了更多的选择，以体验XtremeSense TMR产品在要求更苛刻的应用中的高精度性能。以前，我们的客户会选择在某个温度参数方面为他们提供良好性能的产品，然后调整设计以补偿其他参数。Crocus产品可以帮助他们实现高精度和高带宽，为他们提供全面的高性能解决方案。”

产品特性和性能：

CT425和CT428（5.0V版本），CT426和CT427（3.3V版本）

集成的0.5mΩ导线，支持20至65A交流和直流应用

总输出误差：±0.5% FS（典型值）

响应时间：300纳秒，带宽：1 MHz

额定隔离电压：>4kV RMS

AEC-Q100和UL/IEC 62368认证，IEC 61000-4-5认证

过流检测（CT427和CT428）、增强型滤波器（CT425和CT426）

集成共模场抑制（CMFR），具有99%的抑制能力

针对功率因数校正（PFC）、太阳能逆变器、电池管理系统（BMS）、xEV充电器、直流/直流变压器和交流/直流逆变器等应用。

CT425、CT426、CT427和CT428传感器采用行业标准SOIC-8封装。目前可提供样品和评估板。有关CT42x产品系列的更多信息，请访问产品网页：

https://crocus-technology.com/products/ct42x/

关于Crocus Technology

Crocus Technology开发和制造基于其获得专利的XtremeSense™ TMR传感器技术的先进磁性传感器。Crocus颠覆性的磁性传感器技术为物联网和智能设备、工业、消费、医疗和汽车电子等要求高精度、高分辨率、温度稳定性和低功耗的应用领域带来显著进步。Crocus总部位于加州圣克拉拉。了解更多信息，请访问 http://www.crocus-technology.com 。

© 2021 Crocus Technology International Corp. 保留所有权利。Crocus Technology、XtremeSense及其组合是Crocus Technology Inc.和Crocus Technology SA.的商标。其他名称仅供参考，可能是其各自所有者的商标。

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