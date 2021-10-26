Crocus Technology 擴充高精度隔離電流感應器產品組合至工業和汽車溫度產品領域

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加州聖塔克拉拉, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc. 是顛覆性隧道磁阻 XtremeSense® 感應器的領先供應商，今天宣佈推出CT425、CT426、CT427 和 CT428 隔離電流感應器，在整個工作溫度範圍內的總誤差小於 1%，而不會犧牲精度或頻寬。高速運作和精確的輸出讓客戶能夠優化系統設計，以實現更小的尺寸及更高效率。



CT42x 具有少於 300 ns 的回應時間，可採用 GaN (Gallium Nitride) 或 SiC (碳化矽) 電晶體大幅簡化 EV 充電應用中的解決方案，以提高功率密度。同樣地，與使用分流電阻、放大器和數碼隔離器的經典隔離電流感測解決方案相比，CT42x 提供了性能和尺寸上的改進，以感應電壓並將該訊號轉換為電流測量。CT42x 可直接感應透過封裝的電流，避免轉換時出現錯誤，從而提供更快和更準確的測量。憑藉 300 ns 的行業領先回應時間，CCM Toad-Pole PFC 等高功率架構可提供更高的功率密度解決方案。寬帶隙 (WBG) 功率裝置的快速切換頻率需要一個電流感應器，可偵測快速瞬變，以防止潛在的層疊故障。整合至節省空間的 SOIC-8 封裝後，與現有解決方案相比，將整體 PCB 封裝尺寸縮小高達 8 倍。

CT42x 具有對共模磁場的強大內建防禦能力，允許該裝置阻截超過 99% 的外部雜散磁場，而無需外部屏蔽，同時保持 <1% 的總精度。Crocus 專有的 TMR 技術本質上提供非常高的訊號雜訊比 (SNR)，容許進行精密控制或監測應用所需的更高解像度測量。

Crocus Technology 主席兼行政總裁 Zack Deiri 表示：「此產品系列的擴展為我們的客戶帶來了更多選擇，以體驗我們 XtremeSense TMR 產品在更嚴緊的應用中的高精度表現。從前，我們的客戶會選擇在一個溫度參數上表現良好的產品，然後調整他們的設計以補償其他參數。憑藉 Crocus 產品，他們可以實現高精度和高頻寬，為他們提供全面的高性能解決方案。」

產品特點和表現：

CT425 和 CT428 (5.0 V 版本)、CT426 和 CT427 (3.3 V 版本)

整合式 0.5 mΩ 導體實現 20 A 至 65 A 交流和直流應用

總輸出誤差 ±0.5% FS (典型)

300 ns 回應時間，1 MHz 頻寬

額定絕緣電壓：>4 kV RMS

AEC-Q100 & UL/IEC 62368 認證，IEC 61000-4-5 認證

過電流偵測 (CT427 和 CT428)、增強型濾波器 (CT425 和 CT426)

整合式共模抑制比 (CMFR) 具有 99% 抗干擾度

針對功率因數校正 (PFC)、太陽能逆變器、電池管理系統 (BMS)、xEV 充電器、直流/直流轉換器和 交流/直流逆變器中的應用而設。

CT425、 CT426、 CT427 和 CT428 感應器採用行業標準 SOIC-8 封裝。目前提供樣本和評估板。有關 CT42x 產品系列的更多資訊，請瀏覽產品網頁：

https://crocus-technology.com/products/ct42x/

關於 Crocus Technology

Crocus Technology 基於其專利型 XtremeSense® TMR 傳感器技術開發及製造先進的磁傳感器。Crocus 的顛覆性磁傳感器技術為要求高精度、高解像度、穩定溫度及低功耗的物聯網及智能裝置、工業、消費者、醫療及汽車電子應用帶來了明顯進步。Crocus 的總部設於加州聖荷西。如欲了解更多資訊，請瀏覽 http://www.crocus-technology.com 。

© 2021 Crocus Technology International Corp. 保留所有權利。Crocus Technology、XtremeSense® 及其組合是 Crocus Technology Inc. 及 Crocus Technology SA 的商標。其他名稱僅供參考，並可能是其各自所有者的商標。

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