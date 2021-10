English French























Vallourec signe un contrat-cadre pour la fourniture de tubes sans soudure au Guyana

Boulogne-Billancourt (France), 26 octobre 2021 – Vallourec annonce aujourd’hui avoir signé un important contrat-cadre d’une durée de 10 ans avec Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), filiale d’ExxonMobil, l'une des plus grandes entreprises internationales du secteur de l'énergie, pour la fourniture de produits linepipe au Guyana.

Cet accord définit les bases techniques et commerciales permettant la fourniture sur le long terme de tubes linepipe nécessaires aux futurs projets de développement des champs pétroliers et gaziers d’EEPGL dans ce bassin stratégique. EEPGL opère le bloc Stabroek (26 800 km2) sur lequel environ 10 milliards de barils équivalent pétrole ont été découverts depuis 2015.

Vallourec se positionne ainsi comme fournisseur stratégique de tubes sans soudure pour les futurs projets de construction de conduites d’écoulement (flowlines) et de colonnes de montée (risers) sous-marines au Guyana. Les produits linepipe de Vallourec sont fabriqués selon les exigences de tolérances les plus strictes requises pour les installations de pipelines en eau profonde.

Le Groupe propose une gamme variée de grades d’acier pour répondre aux besoins des projets offshore les plus exigeants, dont le grade X80, adapté aux environnements corrosifs en eaux profondes. Cet acier innovant, développé par les experts de Vallourec, offre d’excellentes propriétés mécaniques tout en garantissant une bonne soudabilité et résistance à la corrosion.

Edouard Guinotte, Président Directeur Général de Vallourec, a déclaré : « Je suis heureux de ce contrat significatif en linepipe remporté avec ExxonMobil, notre partenaire et client historique. Le Guyana, est, au même titre que le Brésil, l’une des régions phare de notre secteur, et, grâce aux choix que nous avons faits et à la compétitivité de nos routes industrielles, nous sommes à même de servir les projets les plus importants de la zone. »

« Je tiens à remercier ExxonMobil pour sa confiance et à féliciter toute l’équipe projet de Vallourec, qui s’est attachée à présenter une offre sur-mesure intégrant le meilleur de notre Recherche & Développement, et pourra ainsi accompagner de manière optimale tous les projets à venir, sans jamais perdre de vue l’excellence dans l’exécution », a conclu Edouard Guinotte.

Vallourec servira son client à partir de sa base brésilienne, composée de deux usines ultra-performantes et compétitives, situées à Jeceaba et Barreiro (Minas Gerais), bénéficiant de larges capacités de production permettant de répondre aux volumes conséquents attendus par EEPGL pour ses futurs projets au Guyana.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie de l’indice SBF 120 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long Seulement.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

