SAMPO OYJ SISÄPIIRITIETO 26.10.2021 klo 9.00
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA MIHINKÄÄN MUUHUN SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY
Sammon Nordea-osakemyynnin tulos ja ehdotus pääoman palautusten jatkamisesta
Sampo on 25.10.2021 julkaistun tiedotteen mukaisesti myynyt 162 miljoonaa Nordean osaketta institutionaalisille sijoittajille nopeutetulla tarjousmenettelyllä, ja on tämän seurauksena saanut bruttomyyntituloina noin 1 725 miljoonaa euroa.
Sammon johto aikoo ehdottaa, että myynnistä saatavat varat käytetään vähintään 2,00 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamiseen ja 1.10.2021 käynnistetyn omien osakkeiden osto-ohjelman laajentamiseen, jotta omia osakkeita hankkimalla voidaan palauttaa enemmän ylimääräistä pääomaa. Ehdotukset edellyttävät Sammon hallituksen ja varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyntää. Sammon yhtiökokous on suunniteltu järjestettäväksi 18.5.2022.
Nordean osakkeiden myynnistä syntyy Sampo-konsernin IFRS-kirjanpitoon 351 miljoonan euron suuruinen positiivinen kirjanpitovaikutus ja lisäksi 45 miljoonan euron suuruinen erä laajan tuloksen muihin eriin kirjattavaksi. Nettotulosvaikutusta käsitellään satunnaisena eränä Sammon tilikauden 2021 osingonjakosuhdetta määriteltäessä. Sampo aikoo vuoden 2021 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen luokitella IFRS-kirjanpidossaan Nordean osakkuusyhtiön sijaan myytävänä olevaksi omaisuuseräksi IFRS 5:n mukaisesti.
Sampo omistaa myynnin jälkeen 245 924 782 Nordean osaketta, mikä on 6,1 prosenttia Nordean kaikista osakkeista ja äänioikeuksista. BofA Securities Europe SA ja Citigroup Global Markets Europe AG toimivat osakemyynnin kansainvälisinä järjestäjinä.
SAMPO OYJ
Lisätiedot:
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