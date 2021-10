Innofactorin taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2022

Finnish English

Innofactor Oyj:n Tulosjulkistamisajankohdat 26.10.2021 klo 9.05

Innofactor Oyj:n taloustiedotteiden suunniteltu aikataulu vuonna 2022 on seuraava:

Vuoden 2021 tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaus loka-joulukuu 2021 (Q4) torstaina 17.2.2022

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022 (Q1) tiistaina 26.4.2022

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 (Q2) torstaina 21.7.2022

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022 (Q3) tiistaina 25.10.2022

Innofactorin vuosikertomus 2021 julkaistaan yhtiön internetsivuilla arviolta torstaina 10.3.2022.

Yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi torstaina 31.3.2022.

Espoossa 26.10.2021

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2016–2020 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 8,3 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles