上汽集团携手HERE为全球智能网联汽车服务赋能

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北京，新加坡——国内规模领先的汽车上市企业上海汽车集团股份有限公司（简称"上汽集团"）今天宣布，领先的位置数据和技术平台公司HERE Technologies将在东南亚、大洋洲、西欧、拉丁美洲、中东和印度市场为名爵汽车的智能网联车载信息娱乐系统（IVI）提供支持。

该智能网联系统配置了HERE Traffic，它将提供关于交通流量和状况的实时信息，帮助司机安全和更有效地到达目的地。上汽汽车系统还配置了HERE最新的车联网服务，包括HERE Parking、HERE EV Charge Points和HERE Fuel Prices，这些服务可为驾驶员提供与其前方路线高度相关的动态信息。

名爵移动应用i-SMART智能网联系统配备一套物联网解决方案，结合了智能网联车载IVI系统和名爵移动应用的优势。i-SMART将利用HERE的移动软件开发工具包（SDK），为名爵软件开发人员提供丰富的位置功能，如地图、路线、地理编码和搜索、交通、运输及导航服务。

HERE Technologies正通过提供全球地图覆盖和特定国家/地区的当地市场信息，支持上汽集团在海外市场的迅速扩张。名爵的传统汽车和电动汽车都将受益于HERE服务，这些服务将在东南亚、大洋洲和西欧市场立即生效，并计划在未来几个月内在拉丁美洲、中东和印度市场推出。

"HERE Technologies为名爵提供了核心的位置数据、服务和移动SDK，助力名爵在短时间内开发出高质量、行业领先的产品。”上汽集团负责海外导航、在线服务和移动应用产品架构的产品经理唐盛豪先生说，“我们期待与HERE在各个领域继续合作，为名爵i-SMART系统提供更多行业领先的特性和功能，以增强智能用户体验。我们希望名爵 i-SMART系统，包括其导航和基于位置的服务，能为上汽集团在2021年实现海外市场汽车总销量55万辆的目标中，起到关键作用。”

HERE Technologies大中华区总经理奚宁先生表示："我们很荣幸能与上汽集团合作，在全球范围内拓展其名爵产品线。通过将HERE的服务整合到上汽集团的车载信息娱乐系统中，上汽集团现在可以为司机提供由HERE互联汽车服务支持的一流体验，使他们的旅程更安全、更高效。"

媒体联络

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关于HERE Technologies

HERE是一个位置数据和技术平台，利用位置科技的力量推动人们、企业和城市向前发展。通过利用我们的开放平台，我们使客户能够实现更好的结果——从帮助城市管理其基础设施或企业优化其资产到引导司机安全抵达目的地。了解更多关于HERE的信息，请访问www.here.com和http://360.here.com。