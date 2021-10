Øget tilskud løfter behandlingsstandarden for mennesker med neurogen blære i Polen

English Danish

Sammen med patientforeninger, sundhedsfagligt personale og andre grupper har Coloplast via selskabets Access to Healthcare-program støttet et projekt, der skal fremme adgangen til hydrofile katetre for mennesker med neurogen blære i Polen.

Med den nye ordning har det polske sundhedsministerium besluttet at øge tilskuddet til hydrofile katetre betragteligt. Det bringer landet på niveau med resten af Europa og vil få betydning for tusinder af mennesker med neurogen blære, f.eks. personer med rygmarvsskader eller børn med rygmarvsbrok.

"Vi ønsker at løfte behandlingsstandarden for mennesker med intime sundhedsbehov verden over. Derfor glæder jeg mig også over, at flere personer med neurogen blære i Polen nu vil få adgang til produkter, der gør det muligt for dem at leve et bedre liv," siger Kristian Villumsen, administrerende direktør hos Coloplast.

Det er klinisk påvist, at brugen af hydrofile katetre, sammenlignet med brugen af katetre uden overfladebehandling, den nuværende standard i Polen, reducerer risikoen for urinvejsinfektioner1. Urinvejsinfektioner kan være en kritisk komplikation, når man bruger kateter. Coloplast ser derfor frem til den 1. december, hvor det forhøjede tilskud træder i kraft, og overgangen til hydrofile katetre starter.

"Jeg har stor respekt for de mange forskellige grupper, fra patientforeninger til urologer, der har været involveret i projektet. De har arbejdet målrettet for at skabe opmærksomhed omkring, hvad bedre katetre betyder for den enkeltes livskvalitet. Det er et gennembrud for de tusinder af voksne og børn, der har neurogen blære i Polen. Nu er det vores opgave at sikre, at overgangen til hydrofile katetre understøttes med den rette træning og uddannelse," siger Hubert Niemyjski, der er landechef i Coloplasts polske datterselskab.

For at understøtte overgangen til hydrofile katetre vil Coloplast fokusere på at træne det sundhedsfaglige personale i brugen af de nye katetre. Coloplast vil også fokusere på at vejlede de polske brugere igennem selskabets patientprogram Coloplast Care.

Coloplasts Access to Healthcare-program blev oprettet i 2007 og har til formål at hæve behandlingsstandarden, give brugerne en stemme og advokere for bedre behandling og større tilskud over for sundhedspolitiske beslutningstagere verden over.

