Coop Pank AS juhatuse liikme tagasiastumine

English Estonian

Coop Pank AS (edaspidi pank) annab teada, et panga juhatuse liige Kerli Lõhmus esitas eile, s.o 25.10.2021, panga nõukogule tagasiastumisavalduse.



Eeltoodust tulenevalt lõppevad Kerli Lõhmuse volitused panga juhatuse liikmena 24.01.2022 (k.a). Sellega seoses kutsutakse Kerli Lõhmus alates 24.01.2022 tagasi panga tütarettevõtete Coop Finants AS, Coop Liising AS, Coop Kindlustusmaakler AS ja CP Varad AS nõukogudest.

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink tänab Kerli Lõhmust suure panuse eest panga kasvuloos ja ettevõtte börsile viimisel.

Kerli Lõhmus on otsustanud võtta vastu uue väljakutse ning suundub tööle Eesti turule sisenevasse finantsvaldkonna ettevõttesse finantsjuhi ja juhatuse liikme positsioonile. Pank alustab otsingut uue juhatuse liikme ja finantsjuhi leidmiseks.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 108 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:

Katre Tatrik

Coop Panga kommunikatsioonijuht

Tel: +372 5151 859

E-mail: katre.tatrik@cooppank.ee