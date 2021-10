COURTIN REAL ESTATE ANNONCE LA NOMINATION DE 5 ASSOCIES

Courtin Real Estate, groupe immobilier détenant une Foncière, une structure de Promotion Immobilière et une activité de Flex-office (Flex-O Espaces Innovants), annonce la nomination de Aline Goes, Nicolas Maychmaz, Thibault Casanova, Adrien Soudier et Orianne Maitrehenry au rang d’Associé.

Ils rejoignent, ainsi, le Président-Fondateur du Groupe Christophe Courtin.

Christophe Courtin, Président-Fondateur de Courtin Real Estate déclare : « J’ai le grand plaisir de nommer 5 associés qui me rejoignent au capital du groupe. Dans le respect de nos valeurs, ils ont, par leurs implications et leurs succès, grandement participé à la structuration et la forte croissance du Groupe Courtin Real Estate. C’est une fierté de permettre aux collaborateurs les plus compétents et fidèles, qui s’engagent à mes côtés, d’évoluer jusque dans les plus hautes fonctions du Groupe et pour certains, jusqu’à en devenir actionnaire »



Nicolas MAYCHMAZ est Directeur Administratif et Financier.

Aline GOES est Directrice des Opérations.

Thibault Casanova est Directeur travaux.

Adrien Soudier est Directeur Commercial et du Développement.

Orianne Maîtrehenry est Responsable de l’Asset et du Property.

Le Groupe Courtin Real Estate réalise une croissance exponentielle depuis sa création, en 2015. Ces 24 derniers mois, il a, ainsi, développé et cédé à d’importants investisseurs institutionnels, tels que Atland-Voisin - Unofi – Deltager ou encore Tivoli/KKR, pour un montant de 138 millions d'euros de VEFA (vente en état futur d’achèvement). Le Groupe se positionne, ainsi, comme l’un des promoteurs les plus importants du sud de la France.

Depuis 2020, le Groupe a créé une nouvelle entreprise dédiée Flex-office (FLEX-O Espaces Innovants) au rayonnement national. Dix-huit mois après sa création, cinq implantations ont déjà été réalisées (Lille, Nantes, Lyon, Sophia Antipolis et Montpellier) et d’autres devraient être annoncées sous peu. À horizon 2025, l’ambition de Flex-O Espaces Innovants est d’ouvrir ses espaces de flex-office sur près de 25 sites sur le territoire national.