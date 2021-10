CHEOPS TECHNOLOGY - Résultats 2020/2021

Communiqué de presse

Le 25 octobre 2021





Avec un exercice 2020/2021 en croissance, CHEOPS TECHNOLOGY confirme sa dynamique positive et poursuit sa politique d’innovation et d’investissements

CHEOPS TECHNOLOGY a clôturé son exercice 2020/2021 (du 1er mai 2020 au 30 avril 2021) avec des résultats en nette progression, accentuant ainsi la dynamique de croissance qu’elle avait engagée ces dernières années.

Porté par une activité soutenue malgré un contexte économique incertain et un début d’exercice fiscal au plus fort de la crise sanitaire de la COVID-19, CHEOPS TECHNOLOGY enregistre sur cet exercice 2020/2021 une croissance de 6.1% de son chiffre d’affaires et une très nette amélioration de plus de 36% de sa rentabilité opérationnelle.

Fort de ces résultats significatifs, CHEOPS TECHNOLOGY, Cloud Builder et Cloud Service Provider, continue de renforcer sa position d’acteur significatif et incontournable du Cloud Computing associé à des Services Managés extrêmement personnalisés.

Les principales données chiffrées de cet exercice 2020/2021 (du 1er mai 2020 au 30 avril 2021) s’établissent comme suit :

Cette dynamique positive se traduit également à la clôture de l’exercice par le renforcement des fondamentaux financiers et la consolidation de la structure financière de l’entreprise qui présente un endettement faible, une trésorerie positive de près de 27 M€ et des capitaux propres désormais dotés de plus de 30 M€.

L’exercice 2020/2021 a également été marqué par la première concrétisation de l’ambition internationale de CHEOPS TECHNOLOGY avec l’acquisition en novembre 2020 de DFi Service, acteur suisse du Cloud Computing et de la cybersécurité basé à Plan-Les-Ouates, dans la proche banlieue de Genève.

Si l’exercice 2020/2021 de cette société qui compte exceptionnellement 16 mois d’activité (du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021) se clôture sur un chiffre d’affaires de 11,8 M€ et un résultat net à l’équilibre, l’arrivée de CHEOPS TECHOLOGY a permis de rétablir rapidement une situation antérieure significativement impactée, grâce à l’implémentation dès sa prise de responsabilités de ses fondamentaux et process de gestion, outre la nomination d’un nouveau CEO à la tête de l’entreprise.

Ainsi, le dernier semestre de cet exercice, qui correspond à la période post acquisition (1er novembre 2020 au 30 avril 2021), se solde par un chiffre d’affaires de 4.7 M€ et un résultat net positif de plus de 0,3M€ non consolidés cette année dans les chiffres CHEOPS.

La Division Cloud & Managed Services vecteur réaffirmé de la croissance

Portée par une politique d’investissements soutenue, une expertise forte et l’offre de Cloud la plus complète et la plus hybride du marché, la Division Cloud & Managed Services a enregistré sur l’exercice fiscal 2020/2021 la signature de 24 nouveaux contrats et une nouvelle croissance significative de son activité, en augmentation de plus de 17%.

L’exercice 2020/2021 s’inscrit donc dans la lignée des précédents et ne fait que réaffirmer, une fois de plus, toute la pertinence du business model initié par CHEOPS TECHNOLOGY il y a plus de 10 ans, pertinence qui se trouve renforcée par les nouveaux enjeux mis en lumière par la crise sanitaire.

Face aux nouveaux modes d’organisation et au télétravail en particulier, les entreprises se doivent maintenant d’y répondre avec agilité, souplesse, réactivité et sécurité., Ainsi le Cloud Computing et les services managés externalisés s’imposent comme la trajectoire incontournable et inévitable de l’évolution de leur système d’information particulièrement pour les PME et ETI, clients privilégiés de CHEOPS TECHOLOGY et chez qui il n'est désormais plus vraiment raisonnable, tant techniquement que financièrement de maintenir un Système d’Information 100% interne

Déjà forte de ses solutions de Cloud privé mutualisé (iCod®, iCod Healthcare® solution dédiée au secteur de la santé) ou de solutions particulièrement optimisées à destination d’environnements plus spécifiques (tels que l’ERP SAP S/4 HANA® avec l’offre iCod in-Memory®, les environnements full Oracle® avec l’offre iCod RCO® ou l’hébergement et l’administration des applications AS 400 (IBMi) avec l’offre iCod 400®), qui lui permettent de rester fidèle à sa stratégie du « Cloud customized for you », CHEOPS TECHNOLOGY propose à présentle meilleur du Cloud hybride avec pour seul objectif de positionner chez ses clients « la bonne application, dans le bon Cloud au bon prix ! ».

Ainsi, dans cette optique, l’exercice 2020/2021 se singularise également par l’effort mis sur la structuration forte de ses équipes de la Division Cloud & Managed Services et de ses outils, t avec notamment l’arrivée à maturité de son nouveau système d’administration et de supervision « multicloud » basé sur les solutions ServiceNow® et Centréon®.

Ces outils, qui visent à résoudre l’équation économique et fonctionnelle des clients par une automatisation forte, dote ainsi CHEOPS TECHNOLOGY d’un nouvel atout unique très innovant lui permettant de répondre aux nouveaux défis de la gestion du multi-Cloud de l’hybridation.

Une activité soutenue de l’ensemble de ses 4 Divisions qui renforce la stratégie d’une offre globale unique sur le marché

Si le Cloud Computing s’impose chaque année un peu plus comme l’axe stratégique essentiel de son développement et comme le vecteur prioritaire de sa croissance, CHEOPS TECHNOLOGY s’attache à être à la pointe de l’innovation en upgradant en permanence son offre de services diversifiée et à fort niveau d’expertise. La société fait ainsi de la complémentarité de ses diverses activités un atout majeur et différenciant pour répondre à l’ensemble des enjeux auxquels sont confrontés les entreprises en matière de systèmes d’information.

Ainsi, malgré un environnement économique incertain et un secteur fortement concurrentiel, CHEOPS TECHNOLOGY continue de s’appuyer sur une Division Infrastructure performante et se différencie notamment par une expertise à forte valeur ajoutée et des partenariats forts noués avec les constructeurs et éditeurs leaders du marché I.T, aux rangs desquels on retrouve au premier plan Hewlett Packard Entreprise, DELL Technologies, NetApp, VMware, Microsoft, CITRIX, COMMVAULT, VEEAM et IBM. Cette expertise en infrastructures est par ailleurs indispensable à l’entreprise pour le design et la mise en œuvre de ses propres infrastructures Cloud au sein de ses 5 Datacenters en France et de ses 3 Datacenters en Suisse.

De son côté, la Division Réseau Sécurité & Communications Unifiées s’impose désormais comme un autre axe fort du développement de CHEOPS TECHNOLOGY et ce notamment au regard des nouvelles problématiques de communication et de sécurité nées de la crise sanitaire, avec pour cette dernière, le besoin d’apporter une réponse préventive, voire curative aux menaces sans cesse croissantes de la cybercriminalité.

A cet effet, outre l’apport de DFi Service en Suisse qui bénéficie d’une très forte expertise et d’une reconnaissance en la matière, la société vient de déployer un SOC (Security Operation Center) extrêmement efficient qui vise à superviser et renforcer la sécurité de ses infrastructures Cloud autant que celles de ses clients souscrivant ce service.

Face aux nouvelles organisations de travail collaboratif, le sujet des communications unifiées s’impose également et plus que jamais comme une réelle priorité des entreprises, sujet sur lequel CHEOPS TECHNOLOGY entend également renforcer son positionnement. L’arrivée de l’offre TOM® de CHEOPS TECHNOLOGY (Telephone On Microsoft Teams®), solution qui permet d’utiliser la téléphonie via Microsoft Teams®, que les destinataires d’appels soient équipés ou non de cette solution, via une ouverture sur le réseau PSTN (Public Switched Telephone Network) symbolise ainsi la volonté de la société d’apporter une réponse novatrice à ces nouveaux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Un engagement fort du projet d’entreprise en faveur des sujets R.S.E.

Au-delà du développement de son offre de services et de la croissance de son activité, CHEOPS TECHNOLOGY poursuit également depuis plusieurs années sa structuration avec le développement d’un projet et d’une culture d’entreprise forts, fédérateurs et partagés par l’ensemble des « coéquipier(e)s » de l’entreprise.

Après avoir mis l’accent ces dernières années sur la QVT (qualité de vie au travail), la société est désormais engagée dans une démarche R.S.E. forte et affirmée.

Aux soutiens renforcés à de nombreuses causes, dont notamment celle de la protection animale, les paramètres environnementaux et sociétaux s’imposent désormais comme des critères permanents dans les choix opérés. Ainsi, outre une politique de tri généralisée et un basculement progressif de la flotte automobile vers des véhicules hybrides et tout électriques, CHEOPS TECHNOLOGY impose désormais ce sujet au cœur même de son activité au travers du choix de certains partenaires et la mise en place de solutions techniques respectueuses et éco-responsables, telle que par exemple le refroidissement haute densité de ses Datacenters via des groupes de froid de type Free Cooling.

Un début d’exercice 2021/2022 dans la continuité

Avec un premier quadrimestre en augmentation sensible par rapport au début de l’exercice précédent, et ce tant en termes de chiffre d’affaires que de prise de commandes, le début de l’exercice fiscal 2021/2022 s’inscrit dans la même dynamique de croissance que le précédent.

L’activité Cloud et Managed Services s’impose une nouvelle fois, comme le vecteur de cette croissance, le tout accompagné par une bonne tenue des marges mais aussi par la dynamique des marchés de l’infrastructure, du réseau, des communications unifiées et surtout de la sécurité.

Pour autant, même si cette activité soutenue permet d’affronter la suite de l’exercice avec sérénité, CHEOPS TECHNOLOGY reste extrêmement vigilant à l’environnement économique, et notamment face à la pénurie mondiale des semi-composants qui pourrait impacter la production et la livraison d’équipements de certains partenaires technologiques.

CHEOPS TECHNOLOGY maintient néanmoins une stratégie ambitieuse

La société continuera d’upgrader ses infrastructures Cloud et dans ce cadre vient de signer un contrat avec la société américaine Equinix qui ouvre un Datacenter de dernière génération dans la banlieue Bordelaise.

Celui-ci permet à CHEOPS TECHNOLOGY de disposer d’une nouvelle capacité à gérer des infrastructures de Datacenter dans les meilleures conditions d’Excellence Opérationnelle. Si la société dispose en local de son propre datacenter de Production, elle continuera évidemment d’utiliser un datacenter tiers pour le PRA/PCA tel que celui d’Equinix avec une réplication synchrone. En outre avec celui-ci, elle pourra faire bénéficier l’ensemble de ses clients du hub de connectivité du câble « AMITIE » reliant Bordeaux à Boston et des performances de ce nouveau câble transatlantique pour faciliter les échanges de données entre l’Europe et les Etats Unis avec le plus faible taux de latence du marché.

De même, forte de la solidité de son Business Model et du succès de ses offres Cloud, CHEOPS TECHNOLOGY a commencé à implémenter son offre iCod® auprès de sa filiale suisse DFI Service afin de commencer à dupliquer sa Success Story à l’international.

Outre le développement organique de son périmètre, CHEOPS TECHNOLOGY continue également d’être attentive à toutes opportunités qui pourraient se présenter en termes de croissance externe, tant en France qu’à l’international.

A propos de CHEOPS TECHNOLOGY





Organisée en 4 Divisions, Infrastructure, Modernisation Technologique, Cloud & Managed Services, Réseau-Sécurité & Communications Unifiées, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché I.T. Grand spécialiste des infrastructures informatiques sécurisées, CHEOPS TECHNOLOGY s’affiche désormais comme un des leaders du Cloud Computing en France avec ses offres iCod® (Infrastructure Cheops On Demand) et Hyper X® dont la fiabilité, les performances et la qualité de la production ont convaincu de grands noms de l’industrie et des services. Forte de ses 600 collaborateurs, avec 13 agences en France garantissant une relation de proximité avec ses clients, CHEOPS TECHNOLOGY propose des solutions de Cloud privé ou hybride les plus performantes du marché en fonction du type d’environnement. Avec CHEOPS TECHNOLOGY, c’est désormais “The Cloud customized for you !”.

Plus d’informations sur http://www.cheops.fr rubrique Revue de Presse.

CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007.

Code ISIN : FR0010447086, Memo : MLCHE





Vos contacts

CHEOPS TECHNOLOGY – 37, Rue Thomas Edison 33610 – CANEJAN - France

Nicolas LEROY-FLEURIOT Didier DELHOSTE

Président-Directeur Général Directeur Général Délégué

+33 (0)5 56 18 83 83 +33 (0)5 56 18 83 83