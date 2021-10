Muudatused Tallinna Sadama tütarettevõtte OÜ TS Laevad nõukogus

English Estonian

ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad (edaspidi: „TS Laevad“) üldkoosolek nimetas uueks nõukogu liikmeks Rene Pärdi volituste tähtajaga 5 aastat alates 15.10.2021.

Rene Pärt on Tallinna Sadama äriarenduse juht, ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli logistika erialal. Rene on töötanud rahvusvahelises logistikakorporatsioonis Kühne+ Nagel AS äriarendusjuhina ning Põhjamaade suurimas laevanduskontsernis DFDS Baltikumi müügi- ja partnersuhete juhina. Samuti on ta olnud tegev Logistika ja Transiidi Assotsiatsioonis Eesti Logistikaklastri projektijuhina. Äriarenduse juhi ametikohal on Rene töö eesmärgiks kogu Tallinna Sadama grupi ärivõimaluste laiendamine, uute äriprojektide algatamine ja juhtimine ning strateegia eestvedamine. Samuti on ta eestvedaja innovatsiooni ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga seotud tegevustes Tallinna Sadama grupis. Rene Pärt ei oma Tallinna Sadama aktsiaid.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe ja TS Laevad nõukogu esimehe Valdo Kalmu sõnul aitab Rene liitumine lisada TS Laevade nõukogule sügavamat analüütilist logistika alast kompetentsi toetamaks ettevõtte uusi ja käimasolevaid äriarenduse ideid ja projekte.

TS Laevad nõukogu on neljaliikmeline, sinna kuuluvad peale Rene Pärdi ja Valdo Kalmu ka Marko Raid ja Johann Peetre.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2020. a müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

