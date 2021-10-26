有史以来首次针对管理专业研究生教育多样性的全球研究揭示了种族和性别差距

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弗吉尼亚州雷斯顿城, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先商学院协会组织的管理专业研究生入学委员会（GMAC™）今天发表了一份题为“全球人才多样性



——成绩和代表性”的特别报告。这是首份同类型的参考指南，旨在更好地了解全球管理专业研究生教育（GME）学位成绩所具有的代表性。正因为GMAC认识到全球教育系统因疫情而受到干扰，并随着院校调整与适应以重新关注学生入学和公平性，以及高等教育中的多样性和代表性，GMAC发挥其领先的行业研究能力。报告提供了全球概要、七个区域性分析，并为69个地区或国家提供了独立报告，覆盖25000名或更多分别获得了商业、管理或者法律专业硕士学位20至34岁的人士。除了对111个其他国家的数据进行评估的单独附录以外，报告还评估了全球女性的代表性和在美国代表性不足的群体情况。

GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla表示：“在GMAC，我们认识到，一个在性别、种族和背景方面多元化的学生群体能够创造更丰富的学生体验并提高对他人产生影响问题的敏感性，这将让我们所有人都能受益。这份报告是第一份关于管理专业研究生教育多样性的全球层面行业报告，其目的不仅是提供信息指导，而且也是针对全球不具代表性的人群推广和倡导商科研究生学位价值的基础。”

重要发现：

女性在商学院学生中的代表性不足，欧洲的情况最为严重

在全球范围内，本科选择商业、管理和法律领域专业的女生比男生多。女性所获学位中有26.4%来自上述领域，略高于男性的这一指标（24.6%）。不过，在硕士层面，男性 学习商业、管理和法律的可能性更大（33.7%），女性的比例是29.4%。数据表明，女性对于硕士学位显示出更广泛的专业兴趣，除了商学院或法学院，教育和卫生保健也是受女性欢迎的学科。

此外，据估计欧洲女性仅拥有该地区商学院学位的38.4%，显著低于全球平均水平

（44.8%），也落后于女性在商科研究生学位持有者中占多数（51.7%）的东亚和太平洋地区。对比所有地区，欧洲在30至34岁进行管理专业研究生教育（GME）学习的女性中所占比例最大（41.8%），而在进行GME学习的20至24岁女性中的比例最小（19.8%），说明很多欧洲女性在较晚的时间选择重返商学院。

非裔美国商科研究生人数超过了白人，这是由于他们在美国的营利性项目中比例过高

在报告研究的七个美国种族/民族群体中，管理专业研究生学位持有者在学生人口中的比例（即：GME参与率）各不相同，这些群体包括：美洲印第安人或阿拉斯加土著、亚裔美国人、黑人或非裔美国人、西班牙裔美国人、夏威夷土著居民或其他太平洋岛民、其他/两个或更多种族，以及白人。尽管人们普遍认为非裔美国人在GME项目中的代表性不足，但他们显示出GME参与率达到3.0%，白人的参与率则仅为2.5%。

GMAC院校和行业交流副总裁Sabrina White表示：“很有趣的一点是，就其人口规模而言，非裔美国人与其他族裔相比在管理专业研究生教育中的代表性较高，尽管幅度不大。根据GMAC此前的一项研究，在2015-2016年期间授予的盈利性GME学位中，非裔美国人占37%。他们在营利性教育机构的注册人数超过了在传统大学的注册人数，这可能是他们在GME中代表性较高的原因。”

来自亚洲的商科学位持有者人数最多，而拉丁美洲研究生学位中的商科比例最高

在报告所研究的七个地区中，东亚和太平洋地区拥有人数最多的商科研究生，该地区也提供了最多的商科、管理和法律学士学位获得者。中国和印度这两个亚洲大国在研究生和本科生商业人才方面的贡献最大，而美国在这两个类别中所占比例也都很大，位列第三。巴基斯坦和土耳其是毕业生前10大来源国中另外两个值得注意的国家，其中商科毕业生分别占两国学士学位毕业生总数的28%和40%。

全球范围内，在估计已获得硕士学位的6100万人中，大约24%获得了管理专业研究生教育（GME）学位。按地区来看，所有硕士学位持有者的商科集中度最高的地区依次是拉丁美洲（33.1%）、中东（27.6%）以及东亚和太平洋地区（26.6%）。此外，在拉丁美洲的两个国家，20至34岁的学生年龄层中有超过60%的女性被认定获得了商科、管理或法律硕士学位。这两个国家分别是哥伦比亚（65.6%）和多米尼加共和国（64.5%）。

关于报告

为了奠定这一开创性调查的基础，GMAC利用了来自2018年美国人口普查局国际数据 库、世界银行、联合国教科文组织、欧洲经济委员会和经合组织的最新的全球数据资源，为当今管理专业研究生教育中的多样性状况研究提供背景信息。目前的背景信息纳

入了关于国家和区域描述的补充材料，以及2020/2021年度国际排名指数。有关该报告全文以及GMAC编制的其他研究系列文章的更多详细信息，请访问g mac.com 。

关于GMAC™

管理专业研究生入学委员会（ Graduate Management Admission Council™ ，

GMAC™）是一家由全球一流研究生商学院组成的以使命为导向的组织。委员会成立于

1953年，致力于为商学院和学生提供相互发现、评价、联系所需的解决方案和相关体验。

GMAC为管理专业研究生教育行业提供世界级的研究、行业会议、招聘工具和评估方法，以及帮助指导学生完成高等教育的工具、资源、活动和服务。管理专业研究生入学考试（Graduate Management Admission Test™，GMAT™）由GMAC拥有并管理，是使用最为广泛的商学院研究生入学评估方法。

GMAC™ 还 拥 有 并 管 理 NMAT by GMAC™ （ NMAT™ ） 考 试 和 Executive Assessment（EA）考试。去年，超过700万商科硕士课程或MBA课程的申请者访问 了GMAC的mba.com网站，搜索商学院、准备和注册考试以及获取有关入学过程的建 议。 BusinessBecause 和 The MBA Tour 是GMAC™的子公司。GMAC是一家全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办事处。

了解有关我们工作的更多内容，请访问 www. g mac.com

媒体联系人：

Teresa Hsu

媒体关系高级经理

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