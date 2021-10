全球首個管理教育研究生多元研究揭示了種族和性別差距

English Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Chinese (Simplified)

維珍尼亞州雷斯頓, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的研究生商學院協會研究生入學管理委員會 (The Graduate Management Admission Council™, GMAC™) 今天發佈一份《全球多元人才 - 成就和代表》(The Global Diversity of Talent – Attainment and Representation) 特別報告,這是同類報告的第一份參考指南,加深了解全球獲取研究生管理教育 (GME) 學位的代表性。GMAC了解全球的教育系統因疫情而遭受破壞,隨著大學尋求重新關注學生入學和公平,以及獲得高等教育的多元和代表性問題,GMAC 發揮了其領先的研究能力。報告提供全球概覽、對七個地區展望,以及針對 69 個地點或國家的獨立報告,這些國家/地區的 20 至 34 歲學生年



齡人口中估計有 25,000 或以上已獲得商業、行政或法律學科碩士學位的人士。除了一

份審查了其他 111 個國家/地區數據的獨立附錄外,報告還審視全球女性的代表性和在美國代表性不足的群體。

GMAC 總裁兼行政總裁 Sangeet Chowfla表示:「GMAC 認識到在性別、種族和背景方面的多元學生團體可提升我们所有人,因它創造了更豐富的學生體驗,並提高對影響他人問題的敏感度。這是第一份關於多元研究生管理教育行業觀點的全球報告,不僅可作為資訊豐富的指南,也是針對全球代表性不足群體進行外展和宣傳研究生商業學位價值的基礎。

重要發現:

女性在商業研究生層面的代表性不足,且歐洲大為落後

在全球,選擇修讀商業、行政和法律本科的女性多於男性。女性獲得的學士學位中有

26.4% 屬於這些學科,略高於男性 (24.6%)。然而,在碩士學位方面,男性 (33.7%) 比

女性 (29.4%) 更有可能修讀商業、行政和法律。數據表明,女性在攻讀碩士學位時表現出更廣泛的興趣,除了商學院或法學院之外,教育、醫療福利是另外兩個熱門學科。

此外,據估計,歐洲女性僅佔該地區商業研究生學位的38.4%,明顯低於全球平均水平

(44.8%),僅次於東亞和太平洋地區,在該地區的商業學位持有者中,女性佔大多數

(51.7%) 。與所有地區相比, 修讀 GME 課程的歐洲人口中以 30至34 歲的比例最多

(41.8%),但 20至24 歲的比例最少 (19.8%),這表明許多歐洲女性選擇在較年長時重返商學院。

非洲裔美國畢業生在美國營利課程中人數過多,超過白人畢業生

在報告中研究的七個美國種族/族裔群體中:美洲印第安人或阿拉斯加原住民、亞裔美國人、黑人或非裔美國人、西班牙裔美國人、夏威夷原住民或其他太平洋島民、其他/ 兩個或以上種族和白人,研究生管理學位持有者相對於學生年齡人口的比例或 GME 參與率有所不同。儘管普遍認為非裔美國人在 GME 課程中的代表性不足,但他們的 GME 參與率為 3.0%,超過白人的 2.5%。

GMAC 學校和行業參與副總裁 Sabrina White 表示:「有趣的是,與其他群體相比, 非裔美國人在研究生管理教育中的比例相對於他們的人口規模來說是過高,儘管只略高少少。根據 GMAC 之前的一項研究,非裔美國人佔 2015-2016 年授予的營利 GME 學位的 37%。他們在營利學院的入學率超過了傳統大學,這可能導致他們在 GME中的人數過多。」

大多數商業學位持有者來自亞洲,而拉丁美洲的研究生學位中主要以商業為重

在研究的七個地區中,東亞和太平洋地區擁有最大的年長研究生商業人才庫,該地區也是商業、行政和法律學士學位持有者的最大來源。雖然中國和印度這兩個亞洲巨人對商科人才的研究生和本科學位貢獻最大,但美國在這兩個類別中均以第三名的顯著份額令人刮目相看。巴基斯坦和土耳其是前 10 名中另外兩個值得注意的地區,商科畢業生分別佔該國學士學位持有者總數的 28% 和 40%。

在全球,假設獲得碩士學位的人數超過 6,100 萬人,其中大約 24% 的人獲得 GME 學位。按地區劃分, 所有碩士學位持有者中以商業為重的是拉丁美洲 (33.1%)、中東(27.6%)、東亞和太平洋地區 (26.6%)。此外,在 20 至 34 歲學生年齡人口中,假設已有

超過 60% 女性獲得商業、行政或法律碩士學位的兩個拉丁美洲地區國家為:哥倫比亞

(65.6%) 和多明尼加共和國 (64.5%)。

關於報告

為奠定這開創性工作的基礎,GMAC 利用來自美國人口普查局國際數據庫、世界銀行、聯合國教科文組織、聯合國歐洲經濟委員會和經合組織的 2018 年數據集的最新全球數據資源,為研究當今研究生管理教育的多元狀態提供基線。針對當前背景,包含了國家和地區描述的補充材料,以及可用的 2020/2021 國際排名指數。如欲了解更多 GMAC 製作的完整報告,以及其他由 GMAC 製作的研究系列,請瀏覽 g mac.com 。

關於 GMAC ™

研究生入學管理委員會 (The Graduate Management Admission Council™ -

GMAC™) 是全球領先的研究生商學院協會。GMAC成立於1953 年,致力為商學院和申請人建立解決方案和經驗,以便更好地發現、評估及相互連繫。

GMAC 為研究生管理教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招聘工具和評估,以及有助指導申請人完成高等教育之旅的工具、資源、活動和服務。由 GMAC 擁有和管理的研究生入學管理考試™ (GMAT™) 是備受廣泛使用的商學院研究生評估準則。

GMAC™ 還擁有並管理 NMAT by GMAC™ (NMAT™) 考試和行政人員評估 (EA)。去年,超過 700 萬名商科碩士或工商管理碩士申謮者瀏覽 mba.com ,以探索商學院的選擇、準備及註冊考試並獲得有關錄取過程的建議。 BusinessBecause 及 The MBA Tour 是 GMAC 的子公司,是一家全球性組織,在中國、印度、英國及美國均設有辦事處。

如欲了解更多我們的工作,請瀏覽: www. g mac.com

