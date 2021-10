English Finnish

Forbes Global2000 Manufacturing Yritys valitsee SSH:n PrivX® OT Edition ratkaisun

Helsinki, Suomi – 26. lokakuuta 2021 – SSH ilmoitti tänään, että Forbes Global2000 (alle 1000) -luokiteltu teollisuusyhtiö on valinnut PrivXin PAM (Privileged Access Management) ratkaisun turvalliseen pääsynhallintaan tehtaidensa eri järjestelmiin. Kyseessä on SSH:lle uusi asiakkuus.

”Olen erittäin iloinen, että saimme tämän merkittävän asiakkuuden. Asiakas on teollisuudenalansa ja kestävän kehityksen huipputekijä eli optimaalinen asiakas tuotteemme OT-versiolle. Tämä voitto korostaa SSH:n PrivX OT Edition -ratkaisun vahvuuksia ja innovatiivisuutta kriittisten tuotantoympäristöjen pääsynhallinnassa”, sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo.

”PrivX on jo osoittautunut erittäin kilpailukykyiseksi tuotteeksi. Tämä merkittävä uusi asiakkuus osoittaa osaltaan globaalin PrivX strategiamme toimivaksi. Strategiassamme haemme globaalisti merkittäviä asiakkuuksia, jotka edellyttävät pääsynhallinnalta Just In Time (täsmäaikainen) ja Zero Trust (nollaluottamus) periaatteiden mukaista turvallisuutta. Kykymme pystyä vastaamaan asiakkaan korkeisiin vaatimuksiin, on suuri kunnianosoitus SSH:n kyvykkäille tuotekehitys-, tuotehallinta- ja palvelutiimeille", Tunkelo jatkaa. "Asiakas valitsi PrivXin kilpailevien ratkaisujen sijaan, nykyaikaisen ja turvallisen ratkaisuarkkitehtuurinsa, huippuluokan toiminnallisuuksien sekä monipuolisten ja joustavien integrointimahdollisuuden vuoksi."

Nyt solmittu tilauspohjainen ja monivuotinen sopimus kattaa palvelut suurelle määrälle alihankkijoita, järjestelmänvalvojia ja asiantuntijoita tuotantolaitoksilla ympäri maailma. SSH tarjoaa myös tuki- ja asiantuntijapalveluja, joilla varmistetaan, että PrivX täyttää tämän tärkeän asiakkaan vaatimukset tehokkaasti.

PrivX on tehokas, turvallinen, helppokäyttöinen sekä nopeasti käyttöönotettava pääsynhallintaratkaisu palveluihin ja resursseihin, jotka voivat sijaita asiakkaan omissa tuotantoympäristöissä, pilvessä tai hybridiympäristöissä. PrivX auttaa asiakkaita joustavasti luomaan, valvomaan ja hallitsemaan pääsyn kriittiseen infrastruktuuriin, tuotantoresursseihin ja dataan, käyttäjien roolien ja oikeuksien (RBAC – Role Based Access Control) mukaisesti.

Yritykset ympäri maailmaa käyttävät PrivXiä eri käyttötarkoituksiin, kuten DevOps -prosessien turvaamiseen, koodivarastojen pääsyn suojaamiseen, kolmansien osapuolien pääsyoikeuksien turvallisuuden varmistamiseen sekä käyttöoikeuksien tarjoamiseen IT/OT kohteisiin tilanteessa, jossa pilvipalvelut sulautuvat osaksi tuotantoautomaatiota.

Lisätietoja PrivX OT Edition:ista on osoitteessa: https://www.ssh.com/solutions/privx-ot-secure-access-management



Lisätietoja :

Kristian Nieminen

SSH Communications Security Oyj

+358 50 3777970

kristian.nieminen@ssh.com





SSH Lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta.

Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä.www.ssh.com

