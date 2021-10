Elis : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021

English French

Dynamique favorable, portée par un profil de croissance renforcé

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre en croissance de +11,2% à 839,4m€,

dont +9,2% de croissance organique

Objectifs 2021 à nouveau relevés

L’activité en Santé, en Industrie et en Commerces & Services est désormais supérieure de c. +5% par rapport à 2019

Ces 3 marchés représentent près de 85% du chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2021

La demande est portée par (i) l’évolution des besoins en termes d’hygiène, de sécurité d’approvisionnement et de traçabilité, (ii) l’amélioration du taux de rétention lié à la bonne qualité de service maintenue pendant la crise et (iii) notre grande dynamique commerciale

Poursuite de l’amélioration de l’activité hotellière au 3ème trimestre

La bonne saison estivale et la reprise progressive des événements professionnels depuis septembre ont permis de revenir, au 3 ème trimestre, à un niveau d’activité inférieur de c. -25% par rapport à 2019, comparé à c. -55% au 2 ème trimestre

trimestre, à un niveau d’activité inférieur de c. -25% par rapport à 2019, comparé à c. -55% au 2 trimestre La France, l’Europe du Sud et le Royaume-Uni, zones qui avaient particulièrement souffert du ralentissement de l’hôtellerie en 2020, affichent des taux de croissance organique à 2 chiffres au 3ème trimestre

Mise à jour des perspectives 2021

Croissance organique du chiffre d’affaires annuel désormais attendue au-dessus de +6% (précédemment attendue entre +5% et +6%)

Marge d’EBITDA 2021 désormais attendue à plus de 34,5%, tirée par un important effet de levier opérationnel (précédemment attendue à environ 34,5%)

Free cash-flow (après paiement des loyers) toujours attendu dans une fourchette comprise entre 200m€ et 230m€

Levier d’endettement de 3,3x au 31 décembre 2021 puis nettement inférieur à 3,0x au 31 décembre 2022

Saint-Cloud, le 26 octobre 2021 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique latine, publie ce jour son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021. Ces chiffres ne sont pas audités.

A l’occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« Au 3ème trimestre 2021, l’activité a poursuivi son redressement. Elis enregistre une croissance organique de +9,2%, et les 28 pays du Groupe affichent une croissance organique positive.

En Santé, en Industrie et en Commerces & Services, nous continuons d’enregistrer une très bonne dynamique, conséquence directe du besoin créé par la crise sanitaire pour plus d’hygiène, plus de traçabilité, et pour une sécurité d’approvisionnement accrue. Cette tendance devrait s’inscrire sur le long terme et durablement soutenir la croissance organique du chiffre d’affaires d’Elis.

En Hôtellerie-Restauration, la reprise amorcée au 2ème trimestre se confirme. La saison estivale a été bonne et la tenue de nombreux événements professionnels depuis la rentrée est un élément très encourageant.

La bonne dynamique enregistrée au 3ème trimestre nous permet de revoir à la hausse notre attente de de croissance organique annuelle. Nous anticipons désormais une croissance supérieure à +6% pour 2021, en prenant comme hypothèse de travail une activité en Hôtellerie-Restauration au 4ème trimestre inférieure d’environ -25% par rapport à 2019.

Nous revoyons également à la hausse notre attente de marge d’EBITDA pour l’année et anticipons désormais une marge supérieure à 34,5%. Le free cash-flow sera quant à lui compris entre 200m€ et 230m€, en fonction de la variation du besoin de fonds de roulement, dans un contexte où l’activité de fin d’année s’annonce bonne.

La grande résilience dont Elis a fait preuve depuis le début de la crise, son savoir-faire opérationnel et son profil de croissance organique renforcé sont des atouts majeurs qui permettront au Groupe de continuer à affirmer son leadership dans tous les pays où il est présent. »

Chiffre d’affaires publié

En millions d’euros



S1 202 1

T3



9M



S1 2020

T3



9M



S1 Var.



T3



9M France 420,7 272,7 693,4 412,5 249,0 661,5 +2,0% +9,5% +4,8% Europe centrale 344,3 193,8 538,2 343,3 184,6 527,9 +0,3% +5,0% +2,0% Scandinavie & Eur. de l’Est 236,1 125,8 361,9 233,3 116,5 349,8 +1,2% +7,9% +3,5% Royaume-Uni & Irlande 155,3 105,4 260,7 143,8 83,6 227,4 +8,0% +26,1% +14,7% Europe du Sud 95,1 73,1 168,1 97,2 56,1 153,3 -2,1% +30,1% +9,7% Amérique latine 112,4 62,7 175,1 108,7 52,3 161,0 +3,3% +19,8% +8,7% Autres 11,6 6,0 17,6 12,9 12,6 25,5 -10,2% -52,2% -30,9% Total 1 375,5 839,4 2 214,9 1 351,7 754,6 2 106,4 +1,8% +11,2% +5,2%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Décomposition de la croissance publiée

En millions d’euros T3 2021 T3 2020 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 272,7 249,0 +9,5% - - +9,5% Europe centrale 193,8 184,6 +3,7% +1,6% -0,3% +5,0% Scandinavie & Europe de l’Est 125,8 116,5 +6,6% - +1,3% +7,9% Royaume-Uni & Irlande 105,4 83,6 +17,1% +4,2% +4,8% +26,1% Europe du Sud 73,1 56,1 +30,1% - - +30,1% Amérique latine 62,7 52,3 +13,2% +4,5% +2,1% +19,8% Autres 6,0 12,6 -53,6% - +1,3% -52,2% Total 839,4 754,6 +9,2% +1,2% +0,8% +11,2%

Croissance organique du chiffre d’affaires

1er trimestre 2021 2ème trimestre 2021 3ème trimestre 2021 9 mois 2021 France -15,4% +25,2% +9,5% +4,8% Europe centrale -9,1% +6,0% +3,7% +0,1% Scandinavie & Europe de l’Est -9,5% +8,5% +6,6% +1,3% Royaume-Uni & Irlande -22,2% +45,8% +17,1% +8,6% Europe du Sud -29,6% +43,3% +30,1% +9,7% Amérique latine +12,1% +21,2% +13,2% +15,3% Autres -19,5% -0,0% -53,6% -31,7% Total -12,8% +19,4% +9,2% +4,2%

France

Au 3ème trimestre 2021, le chiffre d’affaires est en hausse de +9,5% (intégralement organique). Nos activités en Santé, Industrie et Commerces & Services sont tirées par une bonne dynamique en Vêtement professionnel et par le besoin accru de nos clients pour des produits et services d’hygiène. Le rebond de l’activité en Hôtellerie-Restauration, observé depuis le mois de mai, s’est poursuivi. L’activité touristique a été bonne pendant les vacances d’été, mais aussi en septembre, et l’hôtellerie d’affaires a redémarré dans les grandes villes à partir de la rentrée (Fashion Week, salons, séminaires d’entreprises).

Europe centrale

Au 3ème trimestre 2021, le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +5,0% (+3,7% en organique) et tous les pays de la zone affichent une croissance organique positive. La dynamique commerciale est toujours bonne en Vêtement professionnel et la Pologne, la République Tchèque et le Belux restent très bien orientés, portés par l’activité des secteurs de l’agro-alimentaire, des services énergétiques et de la pharmacie. En Allemagne, l’activité en Santé est bonne avec les maisons de retraite, mais se stabilise avec les hôpitaux, traduisant un retour à la normale après une activité particulièrement soutenue au 1er semestre.

Scandinavie & Europe de l’Est

Au 3ème trimestre 2021, le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +7,9% (+6,6% en organique) et tous les pays de la zone affichent également une croissance organique positive. La forte proportion de clients dans les secteurs de l’Industrie et du Commerce & des Services a permis à cette région de se montrer résiliente pendant la crise. Le Danemark, où la part de l’Hôtellerie-Restauration est significative, enregistre une croissance organique d’environ +10%. En Finlande, dans les Pays Baltes et en Russie, la dynamique commerciale reste très bonne en Vêtement professionnel.

Royaume-Uni & Irlande

Au 3ème trimestre 2021, le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +26,1% (+17,1% en organique). Elis continue de gagner des parts de marché sur le secteur de la Santé, grâce à des gains de contrats. L’Industrie et Commerce & Services sont inférieurs d’environ -10% par rapport au niveau pré-crise, toujours pénalisés par les clients en restauration rapide et restauration collective. Enfin, l’Hôtellerie-Restauration a poursuivi son rebond au 3ème trimestre, avec un tourisme intérieur dynamique et la reprise des déplacements internationaux. Au 3ème trimestre, l’activité en Hôtellerie-Restauration est désormais revenue à environ -25% par rapport au niveau pré-crise, contre environ -40% au 2ème trimestre et -70% au 1er trimestre.

Europe du Sud

Au 3ème trimestre 2021, le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +30,1% (intégralement organique). En Vêtement professionnel, l’activité est toujours bien orientée grâce à une bonne dynamique commerciale et à l’accélération du développement de l’externalisation en conséquence de la crise sanitaire et du besoin de nos clients pour plus de traçabilité et d’hygiène. L’activité en Hôtellerie-Restauration (plus de 60% du chiffre d’affaires total de la région en 2019) poursuit son rebond. La saison estivale a été très bonne en Espagne, mais un peu plus mitigée au Portugal où des mesures sanitaires strictes avaient été mises en place au début de l’été, pénalisant le tourisme.

Amérique latine

Au 3ème trimestre 2021, le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +19,8% (+13,2% en organique). Les secteurs sur lesquels intervient Elis (santé publique et privée, industrie agro-alimentaire) sont toujours bien orientés et le Groupe a su développer son offre pour accompagner ses clients, entraînant le gain de contrats temporaires (surblouses étanches pour près de 1,5 millions d’euros sur le trimestre) ou permanents (vêtements de santé, augmentation du nombre de changes, développement de l’externalisation). De plus, la forte inflation qui touche le pays nous a amené à significativement augmenter nos prix de vente sur le trimestre.

L’économie circulaire au cœur du modèle économique d’Elis

Elis propose à ses clients des produits qui sont entretenus, réparés, réutilisés et réemployés afin d’optimiser leur utilisation et leur durée de vie. Le Groupe sélectionne ainsi ses produits textiles sur la base de critères de durabilité assurant un grand nombre de cycles de lavage et dispose également d’ateliers de réparation. Elis est convaincu que le modèle d’économie circulaire, visant notamment à réduire les consommations de ressources naturelles en optimisant la durée de vie des produits, est une solution durable pour répondre aux enjeux environnementaux actuels.

Définitions financières

La croissance organique du chiffre d’affaires (produits de l’activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document de Base) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation des taux de change.

L’EBITDA est défini comme l’EBIT, avant dotations aux amortissements nets de la quote-part de subvention virée au compte de résultat.

Le taux de marge est défini comme l’EBITDA divisé par le chiffre d’affaires.

Le free cash-flow est défini comme l’EBITDA moins ses éléments non cash et diminué de la variation de besoin en fonds de roulement, des achats de linge, des investissements industriels (nets des cessions), de l’impôt payé, des intérêts financiers payés et des paiements des passifs locatifs.

Le levier d’endettement correspond au levier d’endettement calculé pour les besoins des covenants bancaires : total net leverage = (endettement financier net duquel sont retranchés les comptes courants bloqués de participation des salariés et les intérêts courus non échus, et duquel sont rajoutés les frais d'émissions d'emprunts restants à amortir et les dettes de location-financement telles qu'évaluées sous IAS 17, si la norme avait continué à s'appliquer) / (EBITDA pro forma des acquisitions finalisées au cours des 12 derniers mois et après synergies et excluant l'impact IFRS 16).





Répartition géographique

France Europe centrale : Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Pologne, Belgique, Autriche, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Luxembourg Scandinavie & Europe de l’Est : Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie, Russie Royaume-Uni & Irlande Europe du Sud : Espagne & Andorre, Portugal, Italie Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie



Déclarations de nature prévisionnelle

Ce document peut contenir des éléments relatifs aux perspectives du Groupe. Ces perspectives sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe à la date du présent communiqué. Ces données et hypothèses sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et fiscal ou en fonction d’autres facteurs dont le Groupe n’aurait pas eu connaissance à la date du présent communiqué. En outre, la matérialisation de certains risques, en particulier ceux décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque & procédures de contrôle, politique d’assurance, plan de vigilance » du Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 disponibles sur le site internet d’Elis (www.elis.com), pourrait avoir un impact sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe et donc se traduire par un écart entre les chiffres effectifs et ceux fournis ou suggérés par les perspectives présentées dans ce document. Elis ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision des perspectives, du Groupe ou des données, hypothèses ou estimations susmentionnées, sous réserve des exigences législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, la réalisation des perspectives suppose le succès de la stratégie du Groupe. Le Groupe ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à la réalisation des perspectives figurant ci-dessus.

Prochaines informations

Chiffre d’affaires annuel 2021 : 31 janvier 2022 (après bourse)

Contact

Nicolas Buron

Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Pièce jointe