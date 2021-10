Nexity : Activité commerciale et chiffre d'affaires 9M 2021

English French

Paris, 26 octobre 2021, 17h45 CEST

FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES : +26% SUR LES 9 PREMIERS MOIS

OBJECTIFS ANNUELS CONFIRMÉS

Bonne dynamique des réservations

13.180 réservations de logements neufs à fin septembre 2021 : -3% en volume sur 9 mois, +6% au 3ème trimestre1





Signes encourageants pour la reconstitution de l’offre commerciale

Volume de permis de construire obtenus : +28% vs 2020, en progression pour la première fois depuis 2019 (+8%)





Forte croissance du chiffre d’affaires1 : +26% par rapport à 2020, et +22% par rapport à 2019

Chiffre d’affaires de 3,1 Mds€ sur le nouveau périmètre 1 , tiré par la promotion en immobilier résidentiel (+38%) et les services (+10%)

sur le nouveau périmètre , tiré par la promotion en immobilier résidentiel (+38%) et les services (+10%) Fort rebond des activités de coworking (+20%) tirant profit de la mutation des usages de bureaux

Objectifs annuels confirmés

A utour de 20.000 réservations de logements neufs sur l’année 2021

de logements neufs sur l’année 2021 Chiffre d’affaires supérieur à 4,4 Mds€ hors contribution des activités cédées, au moins égal à 2020 sur le nouveau périmètre

hors contribution des activités cédées, sur le nouveau périmètre Résultat opérationnel courant sur le nouveau périmètre supérieur à 360 M€, soit un taux de marge opérationnelle supérieur à 8%





Forte visibilité sur l’activité future (pipeline supérieur à 20 Mds€)

Potentiel foncier à 13,8 Mds€ , soit 5 années d’activité de Promotion

, soit 5 années d’activité de Promotion Backlog élevé à 6,6 Mds€, soit 3 années d’activité de Promotion

Chiffres clés à fin septembre 2021

Réservations logements France 9M 2021 Variation

21 vs 20 Chiffre d'affaires (M€) 9M 2021 9M 2020 9M 2019 Variation

21 vs 20 Variation

21 vs 19 Volume (en nb de lots) 13.180 -3% Promotion 2.492 1.907 1.966 +31% +27% Dont ventes aux particuliers 8.140 +17% Immobilier résidentiel 2.133 1.543 1.691 +38% +26% Dont ventes en bloc 5.040 -24% Immobilier d'entreprise 359 364 275 -1% +31% Services 583 531 547 +10% +7% Valeur (en M€) 2.868 -3% Autres activités 1 0 1 ns ns Dont ventes aux particuliers 1.962 +18% Chiffre d'affaires nouveau périmètre (1) 3.077 2.438 2.514 +26% +22% Dont ventes en bloc 906 -30% Activités cédées 211 299 291 Chiffre d'affaires publié 3.288 2.737 2.805 +20% +17%

(1) Calculé sur la base du nouveau périmètre, i.e sans les activités cédées au premier semestre 2021 : Century 21 (consolidé jusqu’au 31 mars) et Ægide-Domitys (consolidé jusqu’au 30 juin).

Commentaire de Véronique BEDAGUE, Directrice Générale

« Le troisième trimestre confirme pour Nexity la dynamique de reprise engagée depuis le début de l’année. La progression pour la première fois depuis 2019 de nos permis obtenus consacre le savoir-faire des équipes Nexity pour monter les projets les plus pertinents pour répondre aux problématiques de la ville de demain. C’est un signe encourageant pour le futur. Nos réservations de logements neufs sont en progression sur le 3ème trimestre à périmètre comparable. La demande de logements collectifs est toujours aussi forte de la part des investisseurs institutionnels. Le prolongement des dispositifs fiscaux au-delà de 2022 pour les investisseurs particuliers et les primo-accédants donne de la visibilité pour produire plus de logements. Nexity est confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs 2021 malgré la hausse observée des coûts de construction et de certains délais d’approvisionnement. Notre backlog élevé nous permet de nous projeter dans l’avenir avec sérénité et ambition. Face à l’urgence climatique, environnementale et sociale, il est plus que jamais nécessaire d’accélérer la construction « de la ville sur la ville », et d’accompagner la réhabilitation des cœurs de ville dont les infrastructures doivent être transformées pour devenir plus résilientes et servicielles. Nos marges de manœuvre financières vont nous permettre d’intensifier nos efforts avec des investissements en ce sens dès cette année, et de préparer la croissance future ».

Chiffre d’affaires consolidé



En Millions d'euros 9M 2021 9M 2020 9M 2019 Variation

21 vs 20 Variation

21 vs 19 T3 2021 T3 2020 T3 2019 Variation

21 vs 20 Variation

21 vs 19 Promotion 2.492 1.907 1.966 + 31% + 27% 815 703 682 + 16% + 20% Promotion Immobilier résidentiel 2.133 1.543 1.691 + 38% + 26% 735 642 586 + 15% + 26% Promotion Immobilier d'entreprise 359 364 275 - 1% + 31% 80 61 96 + 30% - 17% Services 583 531 547 + 10% + 7% 198 198 189 - 0% + 5% Autres activités 1 - 1 ns ns - - - ns ns Chiffre d'affaires nouveau périmètre 3.077 2.438 2.514 + 26% + 22% 1.013 901 871 + 12% + 16% Chiffre d'affaires des activités cédées (1) 211 299 291 - 120 94 Chiffre d'affaires 3.288 2.737 2.805 + 20% + 17% 1.013 1.021 964 - 1% + 5%

(1) Le nouveau périmètre correspond au périmètre sans les activités cédées Century 21 et Ægide-Domitys). Les activités cédées sont consolidées jusqu'au 31 mars pour Century 21 et jusqu'au 30 juin pour Ægide-Domitys. Aux 9M 2019, elles comprennent Guy Hoquet l'Immobilier.

Note : Les chiffres d'affaires des activités de promotion sont reconnus selon la méthode de l'avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilière, c'est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l'avancement de l'ensemble des coûts stockables engagés.

Le chiffre d’affaires publié (en reporting opérationnel) sur les 9 premiers mois de l’année s’établit à 3.288 millions d’euros, et à 3.077 millions d’euros sur le nouveau périmètre (hors contribution des activités cédées au premiers semestre), soit une hausse de 639 millions d’euros (+26%) par rapport à fin septembre 2020 (qui avait été affecté pour rappel par une baisse de chiffre d’affaires due aux impacts de la crise sanitaire de la Covid-19 de l’ordre de 430 millions d’euros). Le chiffre d’affaires augmente de 22% par rapport aux 9 mois 2019, traduisant la forte progression de l’ensemble des métiers du Groupe depuis 2 ans.

Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d’affaires est en croissance de 12% par rapport au T3 2020 compte tenu du bon niveau de chiffre d’affaires de l’immobilier résidentiel et de l’Immobilier d’entreprise.

Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires est attendu en baisse par rapport au T4 2020, compte tenu principalement de l’effet de base sur le chiffre d’affaires de l’immobilier d’entreprise qui ne bénéficiera pas de commandes importantes (comme l’Eco-campus à La Garenne-Colombes qui avait représenté un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros au T4 2020), et pour l’immobilier résidentiel, de prévisions d’actes notariés et de taux d’avancement qui devraient être plus faibles que l’an dernier compte tenu du portefeuille d’opérations et des conditions économiques.

En normes IFRS, le chiffre d’affaires publié à fin septembre 2021 s’établit à 3.022 millions d’euros contre 2.554 millions d’euros au 30 septembre 2020, soit une progression de 18%. Ce chiffre d’affaires exclut celui des co-entreprises en application de la norme IFRS 11, qui impose la comptabilisation par mise en équivalence des co-entreprises intégrées proportionnellement dans le reporting opérationnel.

Promotion Immobilier Résidentiel

Nexity affiche une bonne résilience de son activité avec des réservations nettes de logements neufs en France en léger retrait en volume (-3%) et en valeur (-3%) à fin septembre 2021, avec une dynamique d’amélioration au cours du troisième trimestre 2021 (+6% en volume sur le nouveau périmètre). Compte tenu du faible niveau de lancements commerciaux depuis le début de l’année et de délais d’écoulement toujours très rapides (près de 5 mois), le niveau d’offre commerciale demeure à un niveau faible à fin septembre (7.709 lots), mais en progression de 6% par rapport au 30 juin 2021. Cette tendance devrait se poursuivre dans les prochains mois compte tenu de la hausse des permis de construire obtenus par Nexity à fin septembre, en progression pour la première fois depuis 2019 (+8% par rapport à 2019, +28% par rapport à 2020 à la même date). Cette performance est supérieure à la reprise légère mais toujours insuffisante, de la délivrance de permis collectifs au niveau national (-6% vs. 2019, +7% vs. 2020). Le bon niveau d’activité de Nexity en matière de montage et développement (permis déposés en hausse d’environ 70% par rapport à 2020 et environ 50% par rapport à 2019) a permis de réaliser ce score.

Sur le plan commercial, le retour marqué des investisseurs individuels, favorisé par des conditions de financement qui sont à leur plus bas historique, se confirme : les ventes aux clients particuliers enregistrent une hausse de 17% en volume (8.140 réservations à fin septembre) avec un prix de vente moyen en légère progression (+1,2% à 243.800€ TTC), avec des performances contrastées entre l’Île-de-France et les villes moyennes dans le reste de la France dont l’attractivité se renforce. Comme anticipé par le Groupe, la progression des ventes en bloc se poursuit (+10% sur le trimestre, soit près de 40% des réservations réalisées depuis le début de l’année), et devrait s’accélérer au 4ème trimestre compte tenu de l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels et des avant-contrats.

Sur l’ensemble du périmètre de la Promotion Immobilier Résidentiel (y compris les terrains à bâtir et l’international), les réservations sur les 9 premiers mois de l’année sont en hausse de +2% en volume et +1% en valeur, avec notamment une activité dynamique à l’international et une forte progression des réservations en Pologne.

Le chiffre d’affaires total s’élève à 2.133 millions d’euros, en hausse de 38% par rapport à fin septembre 2020, dont l’activité avait été pénalisée par l’arrêt complet des chantiers au démarrage de la crise sanitaire. Sur le seul troisième trimestre 2021, le chiffre d’affaires est en croissance de 15% et atteint 735 millions d’euros.

Au cours du troisième trimestre, Nexity a été désigné lauréat pour de grands projets mixtes urbains d’envergure - notamment à Lyon-Confluence (69) (opération mixte de logements et d’établissements d’enseignement supérieur et de formation pour une surface totale de 33.000 m²) et à Sainte-Adresse à proximité du Havre (76) (opération mixte pour une surface totale de 22.000 m² comportant des logements, une résidence services, des locaux culturels, des commerces et locaux d’activités) – projets pour lesquels les innovations portées par Nexity en termes d’ambition environnementale et sociale (architecture bioclimatique révolutionnant les standards énergétiques pour une réduction radicale de consommation énergétique, ancrage dans l’économie locale, refuges de biodiversité, mixité et réversibilité d’usages) ont été des atouts déterminants.

Promotion Immobilier d’entreprise

À fin septembre 2021, Nexity a enregistré des prises de commandes pour 335 millions d’euros, dont 86% en Île-de-France, notamment grâce à Reiwa, futur siège social du Groupe à Saint-Ouen, permettant d’être confiant sur l’atteinte de l’objectif annuel de 400 millions d’euros. Le chiffre d’affaires de la Promotion Immobilier d’entreprise à fin septembre est en léger repli de 1,4% par rapport à fin septembre 2020 à 359 millions d’euros. Sur le seul troisième trimestre 2021, le chiffre d’affaires est en hausse de 30% par rapport au T3 2020 à 80 millions d’euros, compte tenu de l’avancement des opérations en cours de construction. L’Eco-campus à La Garenne-Colombes qui est au stade du démarrage travaux contribue encore faiblement au chiffre d’affaires.

Dans un marché de l’immobilier d’entreprise toujours inférieur à ses niveaux pré-Covid, Nexity n’anticipe pas d’importantes prises de commandes dans les prochains mois. En revanche, les réflexions sur les nouveaux usages montrent la nécessité de concevoir des immeubles neufs en phase avec ces nouvelles exigences.

Services

À fin septembre 2021, Le chiffre d’affaires des Services sur le nouveau périmètre est en hausse de 10% par rapport à fin septembre 2020 à 583 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires des activités d’Administration de biens progresse de 6% à fin septembre 2021, et de 5% sur le seul troisième trimestre Le chiffre d’affaires des métiers de gestion est en hausse de 5%, tiré par les services aux entreprises qui affichent une croissance de 6% avec le gain de nouveaux mandats, mais également par la bonne reprise des services aux particuliers (activités de transactions et de locations) en croissance de 4%. Le chiffre d’affaires de l’activité de résidences étudiants Studéa est également en hausse de 6% par rapport à fin septembre 2020. Le succès de la campagne de remplissage de l’année universitaire 2021/2022 a permis de retrouver un taux d’occupation des résidences à fin septembre proche de 100% avec la reprise des études en présentiel, traduisant la demande des étudiants pour ce type d’hébergement. Le chiffre d’affaires des activités de coworking est en forte croissance de 20% avec un taux d’occupation en nette amélioration à 79% contre 69% à fin décembre 2020 (et juin 2021). Cette progression s’explique par une demande renforcée des utilisateurs pour plus de flexibilité en lien avec l’évolution des usages, et Nexity est particulièrement bien placé pour tirer profit de cette tendance. Cette activité devrait continuer à fortement progresser avec la mutation des usages de bureaux et l’offre dédiée que le Groupe propose avec Nexity@work.

progresse de 6% à fin septembre 2021, et de 5% sur le seul troisième trimestre Le chiffre d’affaires des activités de Distribution est en hausse de 19% traduisant le bon niveau d’activité commerciale avec l’intérêt des investisseurs particuliers pour des investissements dans l’immobilier.





Avertissement : Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du document de référence déposé auprès de l’AMF sous le numéro D.21-0283 en date du 9 avril 2021 puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

ANNEXE REPORTING OPÉRATIONNEL

Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations trimestrielles

2021 2020 2019 Nombre de lots, en unités T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Logements neufs (France) 4.092 4.843 3.508 7.299 3.848 5.402 3.450 7.344 4.163 5.246 3.598 Terrains à bâtir 367 439 338 660 244 297 360 836 435 559 258 International 247 404 249 503 193 74 165 307 161 137 36 Total nouveau périmètre 4.706 5.686 4.095 8.462 4.285 5.773 3.975 8.487 4.759 5.942 3.892 Réservations réalisées en direct par Ægide 348 389 143 336 392 207 450 394 357 285 Total nombre de réservations 4.706 6.034 4.484 8.605 4.621 6.165 4.182 8.937 5.153 6.299 4.177 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 2021 2020 2019 Valeur, en M€ TTC T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Logements neufs (France) 845 1.056 792 1.534 855 1.141 750 1.442 797 1.079 714 Terrains à bâtir 33 42 29 57 19 25 30 76 35 46 20 International 48 72 41 91 29 11 26 47 37 13 3 Total nouveau périmètre 927 1.170 862 1.682 903 1.177 806 1.565 868 1.138 738 Réservations réalisées en direct par Ægide 85 90 32 70 90 41 87 113 72 59 Total montant des réservations (M€ TTC) 927 1.255 952 1.713 974 1.267 847 1.652 981 1.209 797

Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations cumulées

2021 2020 2019 Nombre de lots, en unités 9M S1 T1 FY 9M S1 T1 FY 9M S1 T1 Logements neufs (France) 12.443 8.351 3.508 19.999 12.700 8.852 3.450 20.351 13.007 8.844 3.598 Terrains à bâtir 1.144 777 338 1.561 901 657 360 2.088 1.252 817 258 International 900 653 249 935 432 239 165 641 334 173 36 Total nouveau périmètre 14.487 9.781 4.095 22.495 14.033 9.748 3.975 23.080 14.593 9.834 3.892 Réservations réalisées en direct par Ægide 737 737 389 1.078 935 599 207 1.486 1.036 642 285 Total nombre de réservations 15.224 10.518 4.484 23.573 14.968 10.347 4.182 24.566 15.629 10.476 4.177 Dont logements neufs France 13.180 9.088 3.897 21.077 13.635 9.451 3.657 21.837 14.043 9.486 3.883 ECART OK OK OK OK OK OK OK OK OK 2021 2020 2019 Valeur, en M€ TTC 9M S1 T1 FY 9M S1 T1 FY 9M S1 T1 Logements neufs (France) 2.693 1.848 792 4.281 2.747 1.892 750 4.031 2.589 1.793 714 Terrains à bâtir 104 71 29 131 74 55 30 177 101 66 20 International 162 113 41 156 65 36 26 100 53 16 3 Total nouveau périmètre 2.959 2.032 862 4.568 2.887 1.983 806 4.308 2.743 1.875 738 Réservations réalisées en direct par Ægide 175 175 90 233 201 131 41 330 244 131 59 Total montant des réservations (M€ TTC) 3.134 2.207 952 4.802 3.088 2.115 847 4.639 2.987 2.006 797 Dont logements neufs France 2.868 2.023 882 4.515 2.948 2.023 792 4.362 2.833 1.923 773





Évolution de la répartition des réservations de logements neufs par clients - France 9M 2021 9M 2020 Variation

21 vs 20 Clients accédants 2.447 19% 2.305 17% 6% dont : - primo-accédants 2.082 16% 1.970 14% 6% - autres accédants 365 3% 335 2% 9% Investisseurs individuels 5.693 43% 4.680 34% 22% Bailleurs professionnels 5.040 38% 6.650 49% -24% dont : - investisseurs institutionnels 1.735 13% 4.201 31% -59% - bailleurs sociaux 3.305 25% 2.449 18% 35% Total 13.180 100% 13.635 100% -3%

Services

Septembre 2021 Décembre 2020 Variation Gestion / Administration de biens Portefeuille de logements en gestion - Syndic 703.000 Retraitement des activités cédées* 18.000 - Syndic retraité 680.000 685.000 - 0,7% - Gestion locative 173.000 Retraitement des activités cédées* 12.900 - Gestion locative retraitée 159.000 160.100 - 0,7% Immobilier d'entreprise - Actifs sous gestion (en millions de m²) 20,4 19,7 + 4% Exploitation Résidences étudiantes - Nombre de résidences en exploitation 129 125 + 4 - Taux d'occupation (12 mois glissants) 92,5% 94,0% - 1,5 pt Bureaux partagés - Nombre de sites ouverts 25 25 - - Taux d'occupation (12 mois glissants) 70% 77% - 6,8 pts Distribution 9M 2021 9M 2020 - Réservations totales 3.716 2.700 + 38% Dont réservations pour compte de tiers 2.428 1.527 + 59% * Lots gérés par la Pologne en syndic et par Domitys pour la gérance locative

Chiffre d’affaires trimestriel

2021 2020 2019 En millions d'euros T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Promotion 815 827 851 1.747 703 680 524 1.252 682 679 606 Promotion Immobilier résidentiel 735 742 655 1.216 642 434 467 1.151 586 594 511 Promotion Immobilier d'entreprise 79 85 195 530 61 247 57 101 96 84 95 Services 198 209 176 237 198 161 171 260 189 185 173 Administration de biens 140 129 126 129 133 114 126 137 133 130 123 Distribution 58 80 50 108 65 47 45 123 56 55 50 Autres activités 1 1 Chiffre d'affaires nouveau périmètre 1.013 1.036 1.028 1.983 901 842 695 1.512 871 864 779 Chiffre d'affaires des activités cédées (*) 107 104 134 120 88 92 182 94 95 102 Chiffre d'affaires 1.013 1.143 1.132 2.118 1.021 929 787 1.694 964 959 881

* Les activités cédées sont consolidées jusqu’au 31 mars pour Century 21 et jusqu’au 30 juin pour Ægide-Domitys

Backlog – Carnet de commandes

2021 2020 2019 En millions d'euros, hors taxes 9M S1 T1 12M 9M S1 T1 12M 9M S1 T1 Promotion Immobilier résidentiel 5.610 5.504 5.641 5.789 5.397 5.285 4.796 4.640 4.510 4.493 4.269 Promotion Immobilier d'entreprise 1.013 1.059 1.138 1.032 321 373 398 456 401 269 222 Total Backlog 6.622 6.563 6.778 6.820 5.719 5.659 5.194 5.095 4.911 4.762 4.491 Retraitement des opérations réalisées en direct par Ægide 242 280 Total Backlog nouveau périmètre 6.622 6.563 6.536 6.540

GLOSSAIRE

Administration de biens (ADB) : gestion de biens immobiliers (location, transaction), de parties communes d’immeubles collectifs (en tant que syndic pour le compte des copropriétaires), ou de gestion d’immeubles tertiaires ou commerciaux, services aux utilisateurs. Les activités de gestion et d’exploitation de résidences pour étudiants comme celle d’espaces de travail flexibles sont incluses dans ce secteur d’activité.

Backlog promotion (ou carnet de commandes) : représente le chiffre d’affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour les activités de promotion (Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise). Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d’affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire)

Cash-flow libre : représente la génération de cash par les activités opérationnelles après paiement des impôts, des charges financières, du remboursement des obligations locatives, prise en compte des variations du BFR, des dividendes des mises en équivalences et des investissements nets opérationnels

Co-entreprises : entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel. Il s’agit principalement d’opérations de promotion immobilière (en Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise) réalisées avec un autre promoteur (copromotion)

Délai d’écoulement : offre commerciale rapportée aux réservations des 12 derniers mois, exprimée en mois, pour l’activité du logement neuf en France

EBITDA : l’excédent brut d’exploitation défini par Nexity est égal au résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des immobilisations, dotations nettes aux provisions, charges de paiements en actions, déstockage des frais financiers affectés aux opérations, majoré des dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mises en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe. Les amortissements intègrent les droits d’utilisation des actifs loués calculés en application d’IFRS 16, et l’impact de la neutralisation des marges internes sur la cession d’un actif par les sociétés de promotion, suivi de la prise à bail par une société du Groupe

EBITDA après loyers : EBITDA diminué des charges comptabilisées pour les loyers qui sont retraitées pour l’application de la norme sur les contrats de location (IFRS 16)

Nouveau périmètre : périmètre sans les activités cédées (Century 21 et Ægide-Domitys) et sans les plus-values de cession. Les activités cédées sont consolidées jusqu’au 31 mars pour Century 21 et jusqu’au 30 juin pour Ægide-Domitys. Au S1 2019, elles comprennent la cession de Guy Hoquet l’Immobilier.

Pipeline : somme du backlog et du potentiel ; il peut être exprimé en nombre de mois ou d’année d’activité (comme le backlog ou le potentiel) sur la base d’un chiffre d’affaires de référence (calculé sur l’exercice précédent pour l’immobilier résidentiel et sur la moyenne des 5 dernières années pour l’immobilier d’entreprise)

Potentiel d’activité : représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Promotion Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Promotion Immobilier d’entreprise, validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

Prises de commandes - Promotion Immobilier d’entreprise : prix de vente HT des contrats définitifs pour les opérations de la Promotion Immobilier d’entreprise, exprimés en euro sur une période donnée (actes notariés ou contrat de promotion)

Reporting opérationnel : comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle. Cette présentation est utilisée par le management car elle reflète mieux la réalité économique des activités

Réservations en valeur - Immobilier résidentiel (ou chiffre d’affaires réservé) : prix de vente TTC des contrats de réservations des opérations de promotion immobilière exprimés en euro sur une période donnée, net de l’ensemble des désistements constatés sur la période

Réserves foncières (ou Land Bank) : représente le montant des acquisitions foncières pour les opérations en France réalisées avant l’obtention d’un permis de construire, et le cas échéant, d’autres autorisations administratives.

Résultat opérationnel courant : le résultat opérationnel courant reprend l’ensemble des éléments constituant le résultat opérationnel retraité des éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents. En particulier, les pertes de valeur des goodwills sont exclues du résultat opérationnel courant

Résultat net avant éléments non courants : représente le résultat net part du Groupe retraité des éléments ne rentrant pas dans l’activité courante par exemple : variation de la juste valeur d’ORNANE ou des éléments constitutifs du résultat opérationnel non courant (cession d’activités significatives, éventuelle perte de valeur des goodwills, réévaluation des titres mis en équivalence suite à la prise de contrôle).

