Quadient organise sa conférence virtuelle Inspire Days, riche en informations pour construire une expérience client positive

English French

Paris, le 26 octobre 2021



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, organisera sa conférence virtuelle Inspire Days 2021 sur l'expérience client (CX) les 17 et 18 novembre prochains.

Cet événement annuel, qui en est à sa 7e édition, s’est transformé ces dernières années. Longtemps une conférence physique dédiée aux utilisateurs de la solution Quadient Inspire, les Inspire Days sont désormais devenus un événement virtuel mondial et incontournable, qui rassemble les professionnels de l’expérience client et de la gestion des communications clients (CCM), tous secteurs confondus. La conférence offre des contenus riches en connaissances, compétences et stratégies pour leur permettre de transformer leur métier et améliorer l'expérience de leurs clients.

Les journées virtuelles Inspire Days accueilleront 40 experts inspirants et s’organiseront en 4 sessions comprenant des masterclass techniques, des partages de cas pratiques inspirants, des discussions et des questions-réponses, le tout proposé dans trois fuseaux horaires afin d'accueillir des milliers de participants en ligne en Amériques, en Asie-Pacifique (APAC) ainsi qu’en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, et Chris Hartigan, Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications chez Quadient, accueilleront les participants lors d’une session plénière « Empower. Elevate. Accelerate » (Dynamiser. Promouvoir. Accélérer.). Parmi les partenaires et sponsors clés de Quadient pour les Inspire Days figurent Capgemini, Cognizant, Canon, Duck Creek, Blue Rush et Microsoft.

Un panel impressionnant d'experts confirmés est prévu tout au long des deux jours de l'événement pour expliquer et débattre de ce que les organisations peuvent faire dès maintenant et à plus long terme pour attirer de nouveaux clients et les fidéliser. Parmi les intervenants figurent notamment :

Steven Van Belleghem, auteur et expert international en CX, partagera sa nouvelle vision de l’expérience client dans sa présentation « Faire l'offre qui ne se refuse pas. Indice : la technologie seule ne suffit pas ».

Marci Maddox, directrice de Recherche pour le programme Digital Experience Management Software d'IDC, partagera ses conseils sur comment rencontrer les consommateurs là où ils se trouvent pour créer des relations de confiance.

Jim Tincher, fondateur de la société de conseil Heart of the Customer, expliquera comment la technologie CX assure de bout en bout la gestion du parcours et les échanges avec les clients, et contribue à l'efficacité opérationnelle.





D'autres sessions présenteront par exemple les meilleurs moyens de lancer et déployer des stratégies de gestion de l'expérience client (CXM) au sein d'une organisation, et les bonnes pratiques des outils CCM appliqués à la CXM et à la gestion de la relation client (CRM), pour obtenir les meilleurs résultats. Quadient présentera également sa vision de « Feuille de route pour des expériences exceptionnelles », et donnera un premier aperçu de 15 minutes de la prochaine release de sa solution Inspire Flex R15. Enfin, Quadient aura le plaisir de clôturer cette édition des Inspire Days par une cérémonie de remise de prix à ses clients et, pour la première fois, à ses partenaires nationaux et internationaux.

« Les Inspire Days sont l'occasion idéale d’approfondr ses connaissances en expérience client et repartir avec de nouvelles stratégies et tactiques pour dynamiser vos équipes, améliorer l'expérience client et accélérer la transformation de votre organisation », a déclaré Chris Hartigan, Directeur des Solutions Gestion de l'expérience client de Quadient. « Chez Quadient, nous comprenons que les frontières tendent à se dissiper entre la gestion des communications client, la cartographie du parcours client, ainsi que l'automatisation des documents, de la gestion des comptes fournisseurs et du poste clients. Nous sommes ravis de partager avec vous les derniers développements dans le domaine, et plus particulièrement en matière de CCM et de CXM. Rejoignez-nous aux Inspire Days ! ».

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com .

Contacts

Nathalie Labia, Quadient Agence JIN Communication Externe Relations presse 01 70 83 18 53 06 31 58 82 37 n.labia@quadient.com quadient@jin.fr

Pièce jointe