MARE NOSTRUM

Chiffre d’affaires à 9 mois 2021 de 114,0 M€ (+31%)

Poursuite de la croissance sur le T3 2021 (+14%)

Forte progression des activités Formation (+34%) et Portage salarial (+32%) sur le T3

Grenoble, le 26 octobre 2021 – 18h - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, voit l’ensemble de ses activités continuer leur montée en puissance imprégnées de la dynamique du second trimestre. Le Groupe enregistre sur le 3ème trimestre un chiffre d’affaires de 39,1 M€, en progression de 14% par rapport au T3 2020, portant le CA sur 9 mois à 114,0 M€ (+31%).

En millions d’euros 2021 2020 Variation

en % CA 1er trimestre 34,4 31,5 +9% CA 2ème trimestre 40,5 21,1 +92% CA 3ème trimestre 39,1 34,1 +14% CA 9 mois 114,0 86,7 +31%

Chiffres 2021 non audités

A fin septembre, l’activité Travail Temporaire s’élève à 99,7 M€ (+ 31%) bénéficiant d’un 3ème trimestre en croissance de 10% à 34,7 M€. Ce retour progressif au niveau d’avant crise devrait se confirmer sur le dernier trimestre 2021 grâce aux 1ères contributions des nouveaux accords-cadres, et atteste de la pertinence du positionnement du Groupe. D’ailleurs, Mare Nostrum surperforme à nouveau le marché du Travail Temporaire qui enregistre de son côté une progression de 24%1 sur la même période.

Comme prévu, le pôle Formation, totalement réorganisé2, a maintenu sur le 3ème trimestre une croissance forte de +34% pour s’établir à 1,5 M€ et totalise déjà à fin septembre un chiffre d’affaires de 5,5 M€ (+23%). De même, l’activité Recrutement portée par la forte demande des entreprises marque une progression significative de ses revenus sur le 3ème trimestre 2021 (+188% à 0,4M€) qui porte l’activité sur 9 mois à 1,3 M€, soit une progression de 10% (+25% à périmètre comparable3).

Le Portage Salarial s’établit à 5,9 M€ à fin septembre 2021 et enregistre une progression de 24% par rapport à la même période l’an passé, porté par un troisième trimestre très dynamique (+32% à

1,85 M€). Cette nouvelle hausse des revenus accompagne la forte croissance de ce segment et confirme l’attrait des actifs pour le portage salarial permettant d’allier l’autonomie de l’entrepreneur et les garanties sociales du salarié. La nouvelle division dédiée aux Plateformes de services RH (paie, administration du personnel) poursuit quant à elle sa trajectoire de croissance pour s’élever à 1,6 M€ sur les 9 premiers mois de 2021, soit une activité multipliée par 3,3 par rapport à 2020.

Dans un marché des Ressources Humaines toujours porteur, Mare Nostrum va s’appuyer sur son offre globale et sur-mesure afin de répondre aux besoins des entreprises notamment confrontées à une pénurie de compétences. Poursuivant sa stratégie de croissance mixte, le Groupe confirme son ambition de doubler de taille d’ici 2024 afin de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.

A propos de Mare Nostrum :

Depuis 17 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 370 collaborateurs permanents, 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

1 Variation CA facturé CJO à fin août 2021 source Note mensuelle Prism’emploi N° 261 complétée d’une estimation Mare Nostrum de la variation en septembre 2021

2 Communiqué du 15 septembre 2021

3 Hors cession de la partie d’activité devenue non stratégique (cédée en septembre 2020)

