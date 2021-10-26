Cybrexa Therapeutics公布数据显示抗原独立肿瘤靶向疗效和强大潜力的早期信号

Cybrexa用于实体肿瘤的主要治疗候选药物CBX-12在既往接受过多种治疗方案的患者人群中显示抗肿瘤活性和强大疗效信号

CBX-12和肿瘤免疫疗法联合试验预计将于2022年末启动

关于加速批准用于卵巢癌和非小细胞肺癌的计划将根据2022年末开始的2期扩展队列进行评估

康涅狄格州纽黑文, Oct. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cybrexa Therapeutics是一家开发新型肿瘤靶向多肽偶联药物（PDC）疗法的临床阶段肿瘤生物技术公司。该公司今天公布了其主要治疗候选药物CBX-12（alphalex™-依喜替康）有利的早期1期数据。初步数据显示转移性癌症患者中的强大疗效信号和耐受性。这些数据也为Cybrexa的抗原独立PDC肿瘤靶向平台alphalex™的机制提供了关键证明。Cybrexa计划对乳腺癌、卵巢癌和非小细胞肺癌患者开展CBX-12研究。

Cybrexa首席执行官Per Hellsund表示：“在我们开发计划的这一早期阶段能够获得明确的疗效信号凸显出我们所采用方法具备的潜力。我们看到的临床益处，包括完全缓解以及与CBX-12相关的严重不良反应的低发生率，使我们更加相信CBX-12可以极大地改变那些几乎或根本没有治疗选择的患者的生活。”

在这项研究招募的三名缓解可评估的患者中，一名患者的病症在第一次治疗评估中符合部分缓解的标准，并在第二次评估中变为完全缓解。另一名既往接受过多种治疗方案的患者曾接受过包括拓扑异构酶1抑制剂的总共五种治疗方案，在本次研究中显示病情稳定。缓解评估采用了实体瘤缓解评估标准（RECIST）v1.1。所有患者均为60岁以上的四期癌症患者。

此外，治疗期间的肿瘤活检证实，在所有接受治疗期间活检的患者的肿瘤中，完全偶联物及游离依喜替康均实现了给药。

Cybrexa首席科学官Vishwas Paralkar博士表示：“根据迄今为止的数据，CBX-12已经显示出明确的初始疗效信号，我们相信其具备在临床中作为颠覆性肿瘤靶向平台技术的潜力。”

Cybrexa正在加快CBX-12的开发，预计将在2022年末启动多项新的2期研究。

Cybrexa首席医疗官Arthur DeCillis博士表示：“看到CBX-12显示出抗肿瘤活性令人非常振奋，我们对其在扩展剂量递增计划期间继续取得成功充满希望，并期待通过多项新的2期研究加速CBX-12的开发。”

关于alphalex™技术平台

Cybrexa alphalex™技术平台由pHLIP®肽、连接子和小分子抗癌剂（效应分子）组成，能够实现肿瘤的抗原独立靶向性和高效抗癌治疗药物的细胞内传递，创造可以彻底改变标准治疗方法的疗法。pHLIP®肽是一类针对酸性细胞表面的低pH值插入肽。pHLIP®由耶鲁大学和罗德岛大学开发，向pHLIP, Inc独家授权。alphalex™代表了颠覆性的新一代肿瘤靶向治疗。在www.cybrexa.com观看该技术作用机制的介绍视频。

关于Cybrexa

Cybrexa是一家私营生物技术公司，致力于利用其alphalex™平台开发新一代肿瘤靶向治疗方法。公司的主要候选药物CBX-12（一种alphalex™-依喜替康偶联物）已进入针对晚期或转移性实体肿瘤患者的1/2期临床试验。此外，Cybrexa还在进行其他的临床前毒素结合物研究项目以及合成致死研究项目。Cybrexa由多位医生科学家创建，其经验丰富的管理团队曾创立众多成功的生命科学公司。如需了解有关Cybrexa的更多信息，请访问 www.cybrexa.com。

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