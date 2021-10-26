Unique Network为下一代NFT基础设施筹集1130万美元

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伦敦, Oct. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 用于Polkadot和Kusama的下一代NFT链—— 独特网络（Unique Network） 今天宣布已经在其第二轮预售中筹集到113万美元，将筹资总额提高到1600万美元。这一轮投资由Web3投资先锋 Outlier Ventures 领投， THE LAO 、 Flamingo 和 Nalu Capital 等一些最知名的NFT投资机构以及200多位其他投资者跟投，其中包括上一轮融资中的多项后续投资，尤其是参与投资者的素质和数量，为Unique Network接下来推出针对Kusama的NFT链 Quartz 奠定了良好基础。



“Unique Network正在为在Polkadot和Kusama生态系统内的NFT开拓一条新途径，我们非常高兴能为它们寻求增加NFT的设计空间提供支持。" - Chris Cable，FlamingoDAO

“尽管目前关于NFT的呼声很高，但仍然存在着巨大的进入障碍，”Unique Network联合创始人兼首席执行官 Alexander Mitrovich 表示。“矿工费、需要购买加密货币、存储，以及NFT在帮助艺术家表达自己的愿景方面功能有限，所有这些都阻碍着这一行业的发展。Unique Network和我们的Kusama链以及Quartz的设计初衷是通过以以太坊为基础的NFT来解决经济和存储问题，并实现新水平的互动和延展性，从而将NFT提升到更高水平。”

Unique Network将参与即将为Kusama举办的平行链拍卖，他们旨在借此为Quartz获取一个平行链插槽，这是他们为Kusama建立的新金丝雀网络。从10月27日星期三开始，有关各方可以参与 众筹 ，帮助Quartz赢得拍卖。

Quartz将是Kusama上的首个NFT基础设施，旨在实现Kusama网络上最强大和先进的NFT功能。Kusama的Quartz平行链允许任何人在不同的区块链（如以以太坊和EVM为基础的链和其他著名的NFT区块链）之间建立具有可互操作性的NFT市场和体验。

自其首轮投资以来的五个月中，Unique Network宣布了多个合作伙伴关系，包括由联合国牵头 DigitalArt4Climate Campaign 行动，合作伙伴包括GloCha、 RMRK 、 Art Curators Grid 和 Forever Has Fallen 等。随着Quartz即将推出，Unique Network将能够帮助更多的项目和艺术家开发他们的NFT市场和体验。

了解更多信息，请访问 Unique Network ，并可通过 Twitter 和 Telegram 加入我们。

关于Unique Network

Unique Network是下一代NFT的框架。它是面向Kusama和Polkadot的第一个NFT链，让开发人员免除了网络交易的费用和升级烦恼。Unique Network团队在Polkadot上创建了首款NFTSubstrapunks，于2020年赢得了Hackusama，并为NFT创建了Substrate平台。Unique Network于2021年7月推出。

媒体垂询，请联系：jo@serotonin.co