Unique Network 為下一代非同質化代幣基礎設施籌集 1,130 萬美元

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倫敦, Oct. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unique Network 是 Polkadot 與 Kusama 的下一代非同質化代幣區塊鏈，今天宣佈在第二輪預售中籌集 1,130 萬美元，將集資總額推高至 1,600 萬美元。此輪投應由 Web3 投資先驅 Outlier Ventures 領投，而部分最著名的同質化代幣投資者也參與，包括 The LAO、Flamingo、Nalu Capital 及超過 200 個其他投資者，包括上一輪融資後的大量後續投資，尤其是透過參與投資者的質素和數量，現在 Unique Network 已建立獨特的定位，以推出 Kusama 專用的同質化代幣區塊鏈 Quartz。



「Unique Network 在 Polkadot 及 Kusama 生態系統中蓬勃發展同質化代幣的道路，而我們非常高興能在他們尋求增加同質化代幣設計空間期間支持他們。」- FlamingoDAO 的 Chris Cable

Unique Network 聯合創始人兼行政總裁 Alexander Mitrovich 表示：「儘管目前同質化代幣發展得火熱，但要進入市場仍然存在巨大障礙。Gas 手續費、需要購買加密貨幣、儲存，甚至同質化代幣只可為藝術家提供有限的功能表達願景，這些都讓行業停滯不前。Unique Network 與我們的 Kusama 區塊鏈 Quartz 旨在解決以太坊為基礎的同質化代幣經濟和儲存問題，並營造全新互動水平和延展性，將可使同質化代幣達到下一個層次。」

Unique Network 將參與即將進行的 Kusama 的平行鏈拍賣，而他們旨在為 Kusama 新的「金絲雀網絡」Quartz 獲得平行鏈空間。從 10 月 27 日星期三開始，有興趣的人士可以參與群眾貸款，以幫助 Quartz 贏得拍賣。

Quartz 將成為 Kusama 第一個同質化代幣基礎設施，目的是在 Kusama 網絡上實現最強大和最先進的同質化代幣功能。Quartz 平行鏈將容許任何人在不同的區塊鏈之間建立同質化代幣市場和體驗，例如以太坊和 EVM 區塊鏈，以及其他著名的同質化代幣區塊鏈。

自第一輪投資以來的五個月內，Unique Network 已陸續宣佈多項合作夥伴關係，包括由聯合國領導及與 GloCha 合作的 DigitalArt4Climate Campaign、RMRK、Art Curators Grid、Forever Has Fallen 等等。隨著 Unique Network 即將推出 Quartz，公司將可協助更多項目和藝術家開發其非同質化代幣市場和體驗。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 Unique Network，並在 Twitter 和 Telegram 上加入我們。

關於 Unique Network

Unique Network 是下一代非同質化代幣的基礎。Kusama 和 Polkadot 的第一個非同質化代幣鏈為開發者提供獨立於全網交易費用和升級的權利。Unique Network 團隊至今已建立在 Polkadot 上的第一個同質化代幣 Substrapunks，在 2020 年贏得 Hackusama，並為同質化代幣建立 Substrate 的 pallet 組件。Unique Network 剛於 2021 年 7 月推出。

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