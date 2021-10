Micro Insurance Company se asocia con CrediOrbe para salir al rescate de los futuros propietarios de motocicletas en Colombia

NUEVA YORK, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Una nueva asociación sale al rescate de los futuros propietarios de motocicletas que no pudieron comprar en el pasado debido a malas calificaciones crediticias.



Micro Insurance Company (MIC), especializada en ofrecer soluciones de seguros personalizadas, se asoció con CrediOrbe para crear una alternativa de seguros innovadora para las personas que buscan un préstamo para comprar una motocicleta.

CrediOrbe, la empresa colombiana de crédito para motocicletas, recibía decenas de miles de llamadas al mes de personas en busca de un préstamo, sin embargo solamente pudo ofrecer financiamiento a menos del 4% de estos clientes. La razón se debe a que el resto de las personas que llamaron no cumplieron con las verificaciones crediticias, ya que muchas de estas personas trabajan en el sector informal, sin un cheque de pago regular.

Como resultado, MIC se asoció con CrediOrbe para crear un producto de seguros que también ofrezca una solución para las personas que salían con las manos vacías. Los inversores de CrediOrbe lanzaron Foriu, un nuevo negocio que ofrece una alternativa de seguros para las personas que desean comprar una motocicleta, pero CrediOrbe les niega un préstamo. Estas pólizas asequibles además de ofrecer a los clientes un excelente producto de seguro, también ayudan a las personas a construir un historial crediticio. Por lo tanto, si en un período de pocos meses, aún quieren un préstamo para comprar una motocicleta, pueden regresar a CrediOrbe y mostrar un historial positivo de pagos a tiempo, y obtener aprobación.

Foriu es el socio de CrediOrbe que ofrece estas pólizas de seguro asequibles, diseñadas y creadas por MIC. Con primas que comienzan desde apenas $ 2 al mes, la póliza está al alcance de la mayoría de los clientes de CrediOrbe en Colombia.

Richard Leftley, vicepresidente ejecutivo de Micro Insurance Company, dice:

"Ya que CrediOrbe no puede ofrecer préstamos de motocicletas a muchos miles de personas cada mes, buscamos crear una solución. Exploramos qué otros productos de seguros se pueden vender a personas que no aseguraron el financiamiento de la motocicleta. El resultado es Foriu. Ahora, en lugar de no ofrecer nada, las personas que llaman a CrediOrbe, son guiadas en la dirección correcta. Como alternativa a un préstamo de motocicleta, pueden suscribirse a una póliza de seguro realmente excelente que, con el tiempo, les conducirá a finalmente obtener el préstamo que buscaban inicialmente".