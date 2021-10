Communiqué de Presse Imagerie médicale : Dedalus acquiert DOBCO Medical System

Communiqué de Presse

Dedalus SpA acquiert Dobco Medical Systems N.V. : une étape stratégique

importante pour la transformation des activités de Dedalus en imagerie

diagnostique

Milan, le 22 octobre 2021 - Le Groupe Dedalus (« Dedalus »), l’un des principaux éditeurs de

solutions logicielles en santé dans le monde, a annoncé avoir finalisé l’acquisition à 100 %

de Dobco Medical Systems N.V. (« Dobco »), entreprise à forte croissance spécialisée dans

les solutions natives cloud d'imagerie d’entreprise. En 2018, Fortino Capital Partners a

rejoint les fondateurs de Dobco en tant qu’actionnaire minoritaire, afin d’accompagner

l’entreprise dans sa croissance internationale et de soutenir ses investissements en

recherche et en développement.

Cette acquisition renforce la position de Dedalus parmi les principales entreprises de

technologies de l’information en santé. Dedalus dispose d'un large portefeuille de solutions

pour l'écosystème de l’informatique en santé, avec des produits dédiés à chaque étape du

continuum de soins, de la prévention à la détection précoce, du diagnostic au traitement,

au suivi, à la réadaptation et à la fin de vie.

Cette acquisition permet à Dedalus d'accélérer et d’accompagner la transformation du

marché des technologies de l'information pour l’imagerie diagnostique, grâce aux

solutions complémentaires proposées par Dobco Medical Systems. Avec cette acquisition,

Dedalus pourra tirer parti de sa place de leader sur le marché européen, ainsi que de sa

forte présence en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie, en Amérique latine, en

Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique. Dedalus est ainsi présent dans plus de

40 pays dans le monde.

« L'association de Dobco et de notre portefeuille DeepUnity permettra une transformation

numérique de l’imagerie d’entreprise. Dobco apporte une expérience, des compétences,

des technologies et des références client. Dobco dispose d’une importante activité « en

tant que service ». Ses solutions peuvent être déployées dans des environnements

sécurisés privés, publics ou encore cloud hybride », explique Andrea Fiumicelli, PDG du

Groupe Dedalus.

« Les technologies de l’information pour l'imagerie diagnostique sont en pleine

transformation. Nous sommes fervents partisans d’une approche pluridisciplinaire à

2

l'imagerie médicale. Cette approche, combinée à d'importants progrès technologiques,

fera la différence », ajoute Michael Dahlweid, Directeur Produit et Clinique de Dedalus.

« Nous débutons ce nouveau partenariat avec Dedalus avec un grand enthousiasme.

Dobco Medical Systems croit en la capacité de la technologie web et native cloud à

fluidifier les processus en imagerie diagnostique, et à fournir des informations médicales

aux médecins et aux patients dans l’ensemble du continuum de soins. Dedalus partage ce

point de vue. Grâce à ce partenariat, et à l’intégration de Dobco dans les activités

d’imagerie diagnostique du Groupe Dedalus, nous avons la possibilité de poursuivre notre

croissance et d'atteindre nos objectifs. Des investissements supplémentaires dans

l’innovation en recherche et développement, dans les collaborateurs et dans de nouveaux

secteurs géographiques, nous permettront de proposer à nos clients la qualité de service

très élevée à laquelle ils sont habitués », déclarent Jan Dobbenie et Kristof Coucke,

cofondateurs de Dobco, dont ils sont respectivement PDG et Directeur Technique.

Dedalus est détenu en majorité par Ardian, l’une des plus importantes sociétés

d'investissement privé au monde. Dedalus a été assisté dans le cadre de cette acquisition

par KPMG pour la diligence en matière comptable, par Eversheds Sutherland pour la

diligence en matière fiscale, et a été conseillé par Giovannelli e Associati

et Schoups Belgium pour les questions juridiques.

À PROPOS DE DEDALUS

Le Groupe Dedalus est le principal éditeur de solutions logicielles pour la santé et le diagnostic en Europe. Le Groupe accompagne la

transformation numérique de 6 100 hôpitaux et 5 300 laboratoires dans le monde, qui utilisent ses solutions pour traiter plus de 330 millions

de dossiers patient. Dedalus oeuvre dans l’ensemble du continuum de soins, et propose des solutions basées sur des standards ouverts, pour

aider les organisations de santé à mettre en place de nouveaux modèles de soins. L’entreprise emploie plus de 6 000 professionnels

hautement qualifiés, et dispose de la plus importante équipe de R&D du secteur en Europe avec plus de 2 000 collaborateurs. Pour plus

d'informations, rendez-vous sur www.dedalus.com.

À PROPOS DE DOBCO MEDICAL SYSTEMS

Dobco Medical Systems est une entreprise belge spécialisée dans les solutions innovantes web et natives cloud en imagerie médicale.

L’entreprise a été fondée en 2011 et est implantée en Belgique (à Zele) et en Espagne (à Malaga). Elle emploie actuellement 41 personnes

dédiées à la gestion, à la recherche et au développement, à la vente, aux services et au marketing. Dobco est active dans 8 pays européens

et dispose de plus de 300 clients, parmi lesquels d'importants hôpitaux, des cabinets privés et des groupements de centres de radiologie. Les

principaux produits proposés par Dobco sont un PACS et une plate-forme d’échange natifs cloud (PACSonWeb), et un système d'information

en radiologie (RISonWeb). www.dobcomed.com

À PROPOS DE FORTINO CAPITAL PARTNERS

Fortino Capital Partners est une société d’investissement européenne. Ses investissements portent sur des solutions logicielles B2B à forte

croissance, et notamment sur des solutions et plates-formes en tant que service, ainsi que des entreprises du domaine des technologies

numériques. Fortino contribue en apportant sa solide expertise opérationnelle et stratégique, notamment sur les questions d’adéquation

produit-marché et de développement logiciel.

