CTC : Le nouveau cabinet doit assurer une relance inclusive et équitable

OTTAWA, 26 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bea Bruske a publié la déclaration suivante au sujet du nouveau cabinet fédéral :



« Puisque les femmes ont été touchées de façon disproportionnée par la crise économique causée par la pandémie, il ne suffit pas que M. Trudeau nomme un cabinet basé sur la parité entre hommes et femmes. Le nouveau cabinet doit prendre des mesures concrètes pour régler les reculs significatifs subis les 18 derniers mois à la participation des femmes au marché du travail. Il doit, entre autres, immédiatement mettre en œuvre des ententes sur les services de garde à l’enfance avec chaque province et territoire.

« Les syndicats du Canada sont impatients de travailler avec le Premier ministre Trudeau et le nouveau cabinet fédéral sur les problèmes urgents auxquels sont confrontés les travailleuses et travailleurs et leurs familles.

« En raison du coût élevé du logement et du coût croissant des produits essentiels dont les familles ont besoin, nous saluons la création du nouveau poste de ministre du Logement. Cela doit être une priorité absolue pour le gouvernement, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec le ministre Ahmed Hussen.

« Nous saluons également la création du poste de ministre de la Santé mentale et des Dépendances et nous attendons de Carolyn Bennett qu’elle s’attaque de toute urgence à la crise des opioïdes qui a causé tant de souffrances partout au Canada.

« Nous sommes impatients de travailler avec le nouveau ministre du Travail Seamus O’Regan. Il devrait tout d’abord veiller à ce que les normes d’emploi minimales soient étendues à tous les travailleurs et travailleuses au Canada, mettre en œuvre une solution permanente pour réparer notre régime d’assurance-emploi brisé et s’assurer que tous les travailleurs et travailleuses ont la possibilité de se syndiquer.

« Maintenant que le nouveau cabinet a été nommé, le gouvernement doit prouver qu’il veut réellement assurer une relance inclusive et équitable en investissant dans de meilleurs emplois plus stables et en renforçant la qualité du système de santé public et des services de prestation de soins de notre pays. »

Pour obtenir une entrevue avec Bea Bruske, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias, CTC

media@clcctc.ca

Cell. : 343-549-8397