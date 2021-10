Une loi dans 100 jours : le décompte est lancé par la FPJQ

QUÉBEC, 26 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a annoncé aujourd’hui les membres de son parti qui formeront le prochain cabinet ministériel. Lors de la dernière campagne électorale fédérale, la plateforme libérale promettait l’instauration d’une loi dans les 100 premiers jours de son mandat, obligeant les géants du Web à payer pour le partage des contenus d’informations des médias canadiens.



Michaël Nguyen, le président de la Fédération professionnelle des journalistes (FPJQ) relance le nouveau ministre de Patrimoine canadien Pablo Rodriguez à ce sujet et l’invite à respecter les engagements de son parti.

« Facebook a beau passer des ententes à la pièce, le gouvernement ne doit pas se leurrer : tels que l'ont rappelé les « Facebook papers », cette entreprise ne vise que les profits, de toute évidence au détriment de la démocratie. Les médias, au contraire, se battent quotidiennement pour bien informer la population et il est temps de forcer la main aux géants du numérique pour qu'ils payent enfin le contenu qu'ils prennent aux entreprises de presse d'ici. Avant les élections, le gouvernement s'était engagé à agir. Il est temps de passer à l'action ».

Au début de mars 2021, la directrice générale Martine Desjardins et le président Nguyen de la FPJQ avaient rencontré l’ancien ministre de Patrimoine canadien Steven Guilbeault afin de discuter de plusieurs enjeux pour le milieu journalistique, dont la taxation des GAFAM et le financement des médias. Les difficultés vécues par les médias régionaux avaient été aussi au cœur des discussions et le ministre était également disposé à regarder la possibilité d’ententes avec Postes Canada pour la distribution des hebdos locaux.

La Fédération contactera rapidement le nouveau ministre Pablo Rodriguez pour solliciter une rencontre afin de s’assurer que les suivis seront maintenus par son ministère.

Source :

Stéphane Villeneuve

Directeur général adjoint FPJQ

stephane.villeneuve@fpjq.org