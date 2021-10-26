Unique Network привлекает 11,3 миллиона долларов США для инфраструктуры NFT следующего поколения

ЛОНДОН, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unique Network , сеть NFT нового поколения для Polkadot и Kusama, объявила сегодня, что привлекла 11,3 миллиона долларов США во втором раунде предварительной продажи, в результате чего общая сумма привлеченных средств увеличилась до 16 миллионов долларов CША. Инвестиционный раунд возглавил пионер Web3-инвестирования Outlier Ventures , к которому присоединились некоторые из самых известных NFT инвесторов, в том числе The LAO , Flamingo , Nalu Capital и более 200 других инвесторов, включая ряд последующих инвестиций от предыдущего раунда финансирования, что, особенно с учетом качества и количества привлеченных инвесторов, хорошо подготовило Unique Network к предстоящему запуску Quartz , их сети NFT для Kusama.



«Unique Network прокладывает новый путь для NFT в экосистеме Polkadot и Kusama, и мы невероятно рады поддержать их в их стремлении расширить пространство для дизайна NFT». - Chris Cable, FlamingoDAO

«Несмотря на весь нынешний ажиотаж вокруг NFT, все еще существует огромный барьер для входа», - сказал соучредитель и генеральный директор Unique Network Alexander Mitrovich . «Плата за бензин, необходимость покупать криптовалюту, хранилище и даже тот факт, что NFT имеют ограниченные функции для выражения художниками своего видения, - все это сдерживает индустрию. Unique Network и Quartz - наша сеть для Kusama, созданы для решения экономических проблем и проблем хранения, связанных с NFT на основе Ethereum, и создания новых уровней взаимодействия и гибкости, которые выведут NFT на новый уровень ».

Unique Network будет участвовать в предстоящих аукционах парачейнов для Kusama, в ходе которых они будут стремиться обеспечить парачейновый слот для Quartz, их новой канарной сети для Kusama. Начиная со среды, 27 октября, заинтересованные стороны могут принять участие в crowdloan , чтобы помочь Quartz выиграть аукцион.

Quartz станет первой инфраструктурой NFT на Kusama и будет предназначен для обеспечения наиболее мощных и продвинутых функций NFT в сети Kusama. Quartz парачейн на Kusama позволит любому создавать торговые площадки NFT и опыт взаимодействия между различными блокчейнами, такими как Ethereum и EVM Based Chains и другие известные блокчейны NFT.

За пять месяцев с момента первого инвестиционного раунда Unique Network объявляла о различных партнерских отношениях, в том числе с кампанией DigitalArt4Climate Campaign под руководством ООН, с GloCha, RMRK , Art Curators Grid , Forever Has Fallen и другими. С приближающимся запуском Quartz Unique Network сможет помочь еще большему количеству проектов и художников развивать свои торговые площадки и опыт NFT.

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О Unique Network

Unique Network - это основа для следующего поколения NFT. Первая сеть NFT для Kusama и Polkadot, она предлагает разработчикам независимость от сборов за транзакции и обновлений в масштабе всей сети. Команда Unique Network создала Substrapunks, первые NFT на Polkadot, выиграла Hackusama в 2020 году и создала поддон Substrate для NFT. Unique Network был запущен летом в июле 2021 года.

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