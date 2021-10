Exterro prévoit des mises à niveau de son portefeuille de produits FTK® pour une évolutivité, une précision et des moteurs de traitement plus rapides afin d'améliorer l'application du droit et la défense dans les enquêtes d'entreprise

French German

PORTLAND, Oregon, 26 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc., le fournisseur préférentiel des logiciels GRC juridiques spécialement conçus pour les équipes juridiques, de confidentialité et informatiques internes des organisations Global 2000 et AmLaw 200, a annoncé aujourd'hui des améliorations de pointe sur l'ensemble de son portefeuille de logiciels d'enquêtes scientifiques numériques, qui seront mises à disposition des clients actuels le jeudi 28 octobre. La gamme de produits FTK offrira un support inégalé aux enquêteurs chargés de l'application du droit et des investigations d'entreprise dans tous les types d'enquêtes scientifiques, qu'il s'agisse d'enquêter sur une infraction ou un suspect.



Dans les enquêtes scientifiques soumises à des pressions élevées, l'augmentation en flèche des volumes de données et des cyberattaques dévastatrices ont stimulé la demande en faveur d'outils d'investigation capables de réduire considérablement les délais de collecte, de traitement et d'examen, afin de communiquer beaucoup plus rapidement des preuves décisives aux enquêteurs. En outre, la croissance du télétravail a accru la nécessité de sécuriser la collecte de sources de données issues du cloud, ainsi que la collecte à distance depuis n'importe quel point de terminaison, quelque soit le lieu, tout en préservant l'intégrité des données et la chaîne de traçabilité.

Afin de répondre à ces besoins et bien d'autres encore, le portefeuille de produits Exterro®, qui comprend les produits phares FTK Lab, FTK Enterprise et les nouvelles offres FTK Central , apporte une stabilité, une automatisation et une fiabilité considérablement améliorées à tous niveaux, ainsi qu'un moteur de collecte et de traitement plus rapide. Parmi ses nombreuses fonctionnalités nouvelles, la solution ajoute une prise en charge de la traduction linguistique hors ligne pour les enquêtes transfrontalières et les ensembles de données multilingues, ainsi que des capacités de détection d'images explicites et de reconnaissance vidéo assistées par intelligence artificielle pour le personnel chargé de l'application de la loi. De plus, pour gagner en compétitivité, cette offre sera la première à être commercialisée avec une prise en charge complète des artefacts, applications et types de données Mac.

« FTK est l'étalon-or de confiance en matière d'enquêtes scientifiques numériques, car il permet de trouver les preuves que d'autres outils ne peuvent pas déceler, tout en aidant les enquêteurs à travailler mieux et plus rapidement, en aboutissant chaque fois à des résultats fiables », a déclaré Bobby Balachandran, président-directeur général et fondateur d'Exterro. « Notre portefeuille de produits FTK amélioré contribue à rendre le monde plus sûr en soutenant et en protégeant ceux qui défendent les plus vulnérables. Nous manifestons cet engagement de plusieurs manières, en aidant notamment les enquêteurs à travailler plus efficacement en se protégeant des traumatismes psychologiques ».

Cette nouvelle version mettra à jour les capacités existantes en prenant en charge les fonctionnalités CAID et Project Vic , qui représentent l'effort international visant à enquêter sur les crimes commis contre des enfants, en fournissant désormais la base de données unifiée d'enfants disparus ou exploités la plus complète au monde. Au sein de cet ensemble de fonctionnalités, la nouvelle fonction de détection d'images explicites d'Exterro fournit un bouclier de protection psychologique aux enquêteurs en les prémunissant contre l'exposition inutile à des contenus choquants lors des examens médico-légaux.

Toutefois, la suite FTK convient aussi parfaitement aux équipes qui mènent des enquêtes interne en enterprises, dans la mesure où les comportements numériques déviants, violations de données et autres attaques par rançongiciel sont de plus en plus monnaie courante. Pour relever ces défis, les entreprises recherchent des indicateurs de compromission (IOC) permettant d'identifier les activités malveillantes avant que les dommages ne s'amplifient.

La dernière version de la suite FTK d'Exterro fournit une identification IOC en tant que composant piloté par IA dans sa boîte à outils d' investigation scientifique numérique . Si un événement de sécurité est déjà en cours, la détection rapide d'un IOC peut contribuer à contenir des attaques plus tôt dans leur cycle de vie, en limitant ainsi leur impact sur l'activité commerciale. La capacité de FTK à identifier les IOC permet aux entreprises de contrer plus précocement les menaces. Les enquêteurs d'entreprise peuvent faire appel à la technologie d'identification par IOC afin d'agir rapidement, à distance et de manière secrète, tout en maintenant la chaîne de traçabilité et en collectant des données en tout lieu et à tout moment, y compris depuis les terminaux hors réseau et les sources de données cloud.

« Cette nouvelle version de la gamme de produits FTK souligne notre engagement en faveur de l'innovation, ainsi que notre compréhension approfondie des besoins des équipes d'investigation à travers le monde », a déclaré Harsh Behl, directeur de la gestion des produits chez Exterro. « Cela permet à nos clients d'effectuer des enquêtes sur Mac comme jamais auparavant. Nous sommes les premiers du marché à reconstruire et afficher clairement les formats de messagerie natifs Apple Mail et Outlook pour Mac, et à associer toutes les pièces jointes aux e-mail, alors que nos concurrents continuent de lutter pour commercialiser ces fonctions ».

Les principales améliorations apportées à la suite de produits sont les suivantes :

Des gains de vitesse de traitement significatifs , qui offrent des temps de traitement 10 fois plus rapides que la concurrence

, qui offrent des temps de traitement 10 fois plus rapides que la concurrence Jusqu'à 20 000 points de collecte simultanés grâce à la collecte de points de terminaison évolutive

Traduction linguistique intégrée hors ligne pour les enquêtes transfrontalières et les ensembles de données multilingues

pour les enquêtes transfrontalières et les ensembles de données multilingues Reconnaissance vidéo assistée par IA , qui élimine les heures de consultation manuelle des vidéos en mettant automatiquement en évidence les points dignes d'intérêt

, qui élimine les heures de consultation manuelle des vidéos en mettant automatiquement en évidence les points dignes d'intérêt Traitement OCR intégré optimisé par ABBYY pour une reconnaissance de texte, une précision et une vitesse inégalées

pour une reconnaissance de texte, une précision et une vitesse inégalées FTK Connect automatise les flux de traitement, y compris la collecte automatique des terminaux grâce à une intégration transparente aux plateformes de cybersécurité

automatise les flux de traitement, y compris la collecte automatique des terminaux grâce à une intégration transparente aux plateformes de cybersécurité Tableaux de bord croisés interactifs et personnalisables pour une transparence et un aperçu complets des dossiers d'investigation



À propos d'Exterro

Exterro permet aux professionnels du droit de gérer de manière proactive et opposable leurs exigences de gouvernance, risque et conformité (GRC). Notre logiciel de GRC juridique est la seule plateforme complète qui automatise les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations légales, les enquêtes numériques, la réponse cybersécuritaire, la conformité et la gouvernance des informations. Des milliers d'équipes juridiques à travers le monde, au sein de sociétés, cabinets juridiques, administrations publiques et organismes chargés de l'application du droit, font confiance à notre plateforme de GRC intégrée et obtiennent des résultats positifs à moindre coût. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : exterro.com .

Danielle Kane

Chargée de relations avec les médias

RP Plat4orm

danielle@plat4orm.com

(631)-539-1377