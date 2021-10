Antivirale Medizinprodukte aus Kanada deaktivieren mehr als 99,9 % von COVID-19 in 5 Minuten laut Testlabor der University of Toronto

Dutch French German Italian Spanish Japanese

MIRABEL, Quebec, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- i3 BioMedical Inc. (www.i3biomedical.com) erreicht die schnellste und effizienteste „Abtötungsgeschwindigkeit“ von SARS-CoV-2. TrioMed setzt den weltweit unerreichten Standard an überlegenem aktiven Schutz.



Die von i3 BioMedical Inc. entwickelte viruzide Technologie deaktiviert mehr als 99,9 % von SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 verursacht, auf der Außenoberfläche der TrioMed Active Medical-Produkte (einschließlich Maske) nach 8 Stunden simulierter Verwendung innerhalb von 5 Minuten, wie unabhängige Virologietests, die an der University of Toronto durchgeführt wurden, bestätigten.

Wissenschaftler unter der Leitung von Professor Scott Gray-Owen des Department of Molecular Genetics an der Temerty Faculty of Medicine der University of Toronto haben das High-Tech Containment Level 3 (CL3) der Fakultät genutzt, um die Wirksamkeit der Schutzschicht von TrioMed Active Medical-Produkten zu testen.

„Unsere Tests haben bestätigt, dass die TrioMed Active-Technologie mehr als 99,9 % von SARS-CoV-2 zum schnellsten Testzeitpunkt von 5 Minuten deaktiviert, wenn das Virus nach 8 Stunden Maskenverwendung angewendet wird“, so Gray-Owen, der keine Verbindung zum Unternehmen oder seinen Mitarbeitern hat.

„Das TrioMed Active-Material wurde in unseren Labors, in denen extreme Anwendungsbedingungen für Gesichtsmasken, Kittel und ähnliche medizinische Produkte herrschen, für einen Zeitraum von 8 Stunden einem außergewöhnlich anspruchsvollen Protokoll unterzogen, bevor es an die Universität geschickt wurde“, so Mohammed Belhaj, Präsident von Atlas Pharma Inc. (Health Canada-Registrierungsnummer 102041-A)

„Seit über einem Jahrzehnt bietet die TrioMed-Technologie Anwendern weltweit das höchste Maß an Schutz vor zahlreichen Mikroorganismen. Bei medizinischen antimikrobiellen Produkten ist der Parameter „Abtötungsgeschwindigkeit“ entscheidend, um einen echten Schutz zu bieten: Eine Abtötungsgeschwindigkeit von 30 Minuten bis mehreren Stunden schützt den Träger nicht ausreichend, was bedeutet, dass Viren über den gesamten Zeitraum hinweg infektiös bleiben. Nur eine antimikrobielle „Abtötungsgeschwindigkeit“ von maximal 5 Minuten bietet einen ECHTEN Schutz“, so Pierre Jean Messier, Executive Chairman von i3 BioMedical Inc.

Die TrioMed Active-Produkte wurden systematisch angewendet und im Laufe von über 10 Jahren auf zahlreiche pathogene Bakterien und Viren getestet. Dabei wurde kontinuierlich das Ergebnis erzielt, dass mehr als 99,9 % aller getesteten Mikroorganismen innerhalb von 5 Minuten abgetötet (deaktiviert) wurden.

TrioMed Active liefert einen unübertroffenen Maßstab für die Effizienz der antibakteriellen und antiviralen aktiven Schutztechnologie

