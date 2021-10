Des produits médicaux antiviraux canadiens désactivent plus de 99,9 % de la COVID-19 en 5 minutes, selon le laboratoire de test de l'université de Toronto

Dutch French German Italian Spanish Japanese

MIRABEL, Québec, 26 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- i3 BioMedical Inc. (www.i3biomedical.com) atteint la « vitesse d'élimination » la plus rapide et la plus efficace du SARS-CoV-2. TrioMed devient la référence inégalée de supériorité en matière de protection active à travers le monde.



Il a été confirmé que la technologie virucide développée par i3 BioMedical Inc. désactive plus de 99,9 % du SARS-CoV-2, le virus qui provoque la COVID-19, sur la surface extérieure des produits médicaux TrioMed Active (y compris le masque) en 5 minutes après 8 heures d'utilisation simulée, selon des tests de virologie indépendants menés à l'université de Toronto.

Les scientifiques, dirigés par le professeur Scott Gray-Owen du département de génétique moléculaire de la faculté de médecine Temerty à l'université de Toronto, ont utilisé le laboratoire de confinement high-tech de niveau 3 (CL3) de la faculté pour tester l'efficacité de la couche protectrice des produits médicaux TrioMed Active.

« Nos tests ont confirmé que la technologie TrioMed Active désactive plus de 99,9 % du SARS-CoV-2 en 5 minutes, le point temporel de test le plus rapide actuellement, lors de l'application du virus après 8 heures d'utilisation du masque », a déclaré M. Gray-Owen, qui n'a aucune affiliation avec la société ou ses employés.

« Le matériel TrioMed Active a été soumis à un protocole exceptionnellement exigeant pendant une période de 8 heures dans nos laboratoires, en représentant une condition d'utilisation extrême pour les masques, les blouses et les produits médicaux similaires, avant d'être envoyé à l'université », a déclaré Mohammed Belhaj, président d'Atlas Pharma Inc. (immulatriculation Santé Canada : 102041-A)

« Depuis plus d'une décennie, la technologie TrioMed fournit aux utilisateurs du monde entier le plus haut niveau de protection contre de nombreux micro-organismes. Pour les produits antimicrobiens médicaux, le paramètre de « vitesse d'élimination » est essentiel pour fournir une véritable protection : une « vitesse d'élimination » de 30 minutes à plusieurs heures ne protège pas suffisamment le porteur, cela signifie que les virus restent infectieux pendant toute cette période. Seule une « vitesse d'élimination » antimicrobienne de 5 minutes maximum fournit une protection RÉELLE et VÉRITABLE », a déclaré Pierre Jean Messier, président exécutif d'i3 BioMedical Inc.

Les produits TrioMed Active ont été systématiquement utilisés et testés contre de nombreux virus et bactéries pathogènes au cours de plus de 10 ans, avec comme résultats constants l'élimination (désactivation) de plus de 99,9 % de tous les microbes testés en 5 minutes.

TrioMed Active est la référence inégalée en termes d'efficacité de technologie de protection anti-bactérienne et anti-virale active

Pour en savoir plus sur la technologie TrioMed Active, rendez-vous sur www.triomed.com ou envoyez un e-mail à triomed@triomed.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fea5dd10-6960-4e9f-bc48-067c1340986c/fr