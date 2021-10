Prodotti medicali antivirali canadesi disattivano oltre il 99,9% del COVID-19 in 5 minuti: laboratorio di test dell'Università di Toronto

Dutch French German Italian Spanish Japanese

MIRABEL, Québec, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- i3 BioMedical Inc. (www.i3biomedical.com) raggiunge la "velocità di uccisione" del virus SARS-CoV-2 più rapida ed efficiente in assoluto. La tecnologia TrioMed rappresenta uno standard di superiorità senza eguali in tutto il mondo nel campo della protezione attiva.



Test virologici indipendenti condotti presso l'Università di Toronto hanno confermato che la tecnologia virucida sviluppata da i3 BioMedical Inc. consente di disattivare in 5 minuti oltre il 99,9% del virus SARS-CoV-2, causa del COVID-19, presente sulla superficie esterna dei prodotti TrioMed Active Medical (mascherina compresa) dopo 8 ore di utilizzo simulato.

Gli scienziati, guidati dal Professor Scott Gray-Owen del Dipartimento di Genetica molecolare presso la Temerty Faculty of Medicine dell'Università di Toronto, hanno utilizzato il laboratorio high-tech di contenimento livello tre (CL3) della facoltà per testare l'efficacia dello strato protettivo dei prodotti TrioMed Active Medical.

"I nostri test hanno confermato che, nella rilevazione di test attuale più rapida, ovvero 5 minuti dopo l'applicazione del virus dopo 8 ore di utilizzo della mascherina, la tecnologia TrioMed Active è in grado di disattivare oltre il 99,9% del virus SARS-CoV-2", afferma Gray-Owen, che non ha alcuna affiliazione con l'azienda o i suoi dipendenti.

"Prima di essere inviato all'Università, il materiale TrioMed Active è stato sottoposto a un protocollo particolarmente rigido per un periodo di 8 ore presso i nostri laboratori, simulando condizioni di utilizzo estreme di mascherine, camici e prodotti medicali simili", ha dichiarato Mohammed Belhaj, presidente di Atlas Pharma Inc. (registrazione Health Canada n. 102041-A).

"Da oltre un decennio la tecnologia TrioMed offre agli utilizzatori di tutto il mondo il massimo livello di protezione contro numerosi microrganismi. Per i prodotti medicali antimicrobici, la "velocità di uccisione" è un parametro fondamentale per garantire una reale protezione: una "velocità di uccisione" da 30 minuti fino a diverse ore non protegge a sufficienza l'utilizzatore, poiché i virus rimangono infettivi per tutto questo periodo di tempo. Solo una "velocità di uccisione" antimicrobica massima di 5 minuti assicura una protezione REALE ed EFFICACE", ha affermato Pierre Jean Messier, Executive Chairman di i3 BioMedical Inc.

Da oltre 10 anni i prodotti TrioMed Active sono utilizzati e analizzati sistematicamente contro numerosi batteri e virus patogeni e hanno dimostrato di essere in grado di uccidere (disattivare) nell'arco di 5 minuti e in modo costante oltre il 99,9% di tutti i microbi testati.

TrioMed Active rappresenta un punto di riferimento senza eguali nel campo dell'efficienza della tecnologia di protezione attiva antibatterica e antivirale.

Tecnologia TrioMed Active; visitare il sito www.triomed.com o inviare un'e-mail all'indirizzo triomed@triomed.com

Una foto a corredo di questo annuncio è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fea5dd10-6960-4e9f-bc48-067c1340986c/it