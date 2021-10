Antivirale Canadese medische producten deactiveren 99,9%+ van COVID-19 in 5 minuten: University of Toronto Testing Lab

Dutch French German Italian Spanish Japanese

MIRABEL, Quebec, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- i3 BioMedical Inc. (www.i3biomedical.com) bereikt de snelste en meest efficiënte "eliminatiesnelheid" van SARS-CoV-2. TrioMed bepaalt de ongeëvenaarde standaard voor superioriteit op het gebied van actieve bescherming wereldwijd.



Er is bevestigd dat de door i3 BioMedical Inc. ontwikkelde Virucidal-technologie meer dan 99,9% van SARS-CoV-2 – het virus dat COVID-19 veroorzaakt – op het buitenoppervlak van de TrioMed Active Medical-producten (inclusief masker) binnen 5 minuten na 8 uur gesimuleerd gebruik deactiveert, volgens onafhankelijke virologietests uitgevoerd aan de University of Toronto.

Wetenschappers, onder leiding van professor Scott Gray-Owen van het Department of Molecular Genetics bij U of T's Temerty Faculty of Medicine, gebruikten het high-tech CL3-laboratorium (containment level three) van de Faculty om de effectiviteit van de beschermende laag van TrioMed Active Medical-producten te testen.

"Onze tests bevestigden dat de TrioMed Active-technologie meer dan 99,9% van de SARS-CoV-2 deactiveert op het snelste testtijdstip van 5 minuten, wanneer het virus wordt toegepast na 8 uur gebruik van het masker", aldus Gray-Owen, die geen band heeft met het bedrijf of zijn medewerkers.

"Het TrioMed Active-materiaal werd gedurende 8 uur ingediend bij een uitzonderlijk veeleisend protocol in onze laboratoria die extreme gebruiksomstandigheden voor gezichtsmaskers, schorten en soortgelijke medische producten vertegenwoordigen, voordat het naar de universiteit werd gestuurd", aldus Mohammed Belhaj, president van Atlas Pharma inc. (Health Canada registratienummer 102041-A)

"Al meer dan tien jaar biedt de TrioMed-technologie gebruikers wereldwijd het hoogste niveau van bescherming tegen talloze micro-organismen. Voor medische antimicrobiële producten is de parameter 'eliminatiesnelheid' van essentieel belang voor een echte bescherming: een 'eliminatiesnelheid' van 30 minuten tot uur biedt onvoldoende bescherming voor de drager, wat betekent dat virussen gedurende die hele periode besmettelijk blijven. Alleen een antimicrobiële 'eliminatiesnelheid' van maximaal 5 minuten biedt een ECHTE & GOEDE bescherming", aldus Pierre Jean Messier, Executive Chariman van i3 BioMedical Inc.

TrioMed Active-producten zijn in de loop van meer dan 10 jaar systematisch gebruikt met en getest op talloze pathogene bacteriën en virussen, met de consistente resultaten van het elimineren (deactiveren) van meer dan 99,9% van alle geteste microben in 5 minuten.

TrioMed Active biedt ongeëvenaarde efficiëntie op het gebied van antibacteriële en antivirale actieve beschermingstechnologie

TrioMed Active Technology, ga naar www.triomed.com of stuur een e-mail naar triomed@triomed.com

Een foto die bij deze aankondiging hoort, is beschikbaar op: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fea5dd10-6960-4e9f-bc48-067c1340986c/nl