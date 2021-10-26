ООО «КОЛЫМАГЕО» ЗАВЕРШАЕТ БУРОВЫЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ПОДРЯДНОМ ПРОЕКТЕ В ДФО «СВОЕВРЕМЕННО И ТОЧНО»

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Хабаровский край, ДФО, Oct. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ООО «Колымагео» («Компания»), ведущее сервисное предприятие на Дальнем Востоке России (100%-е дочернее общество IG Global Group), оказывающее услуги в сфере бурения и геологических изысканий, заявляет о завершении крупного подряда на проведение буровых работ и проходку канав в соответствии с условиями договора, как и следует из девиза Компании – «точно в срок, точно заданной цели».



Договор предусматривал выполнение земляных работ, включая валку леса и строительство буровых площадок, подъездных путей, дорог, а также 12 770 п.м колонкового бурения и проходку канав объемом 2 648 п.м на одной из лицензионных площадей заказчика в Дальневосточном федеральном округе. Все трудности, связанные с бурением скважин в крепких коренных породах (IX-XII категорий), материально-техническим снабжением удаленного участка работ и сложностью рельефа, решались максимально оперативно для выполнения рабочего графика полевых работ, соблюдения всех требований заказчика и условий заключенного договора.

Том Боуэнс, генеральный директор и президент IG Global Group, говорит следующее: «Мы гордимся тем, что клиенты отдают предпочтение именно нашей компании при выборе подрядчика в сфере геологического сопровождения, колонкового бурения, организации и поддержания логистики в данном регионе. ООО «Колымагео» неукоснительно придерживается международных стандартов выполнения работ, применяя свои глубокие знания о регионе и местной геологии, использует высокопроизводительные буровые установки и вспомогательное оборудование, регулярно проходящее техническое обслуживание, а также задействует квалифицированных специалистов в области геологии».

О Компании:

Начиная с 2009 года, ООО «Колымагео» оказывает комплексные услуги «под ключ», включающие бурение и геологоразведочные изыскания, на территории Дальнего Востока РФ, поддерживая при этом среднесуточную скорость алмазного бурения более 70 п.м на протяжении всех 12 лет своей трудовой деятельности. Коллектив ООО «Колымагео» обладает всеми необходимыми ресурсами для проектирования, управления и успешного решения геологических задач своих клиентов, демонстрируя высокий профессионализм, ответственный подход к делу и отличные показатели производительности. ООО «Колымагео» наработало обширный опыт и знания в области предоставления услуг геологоразведочным компаниям, осуществляющим свою деятельность в этом поразительном и суровом регионе. Помимо буровых работ, выполняемых в строгом соответствии с международными стандартами, мы также предлагаем свои услуги по проведению геологических и геофизических изысканий, открытых горных работ, обустройству и материально-техническому обеспечению полевого лагеря, строительству зимников, оформлению разрешительной документации в соответствии с требованиями законодательства. www.kolymageo.com

Прогнозные заявления

Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера», которые включают в себя, но не ограничиваются, следующим: будущие финансовые и производственные показатели Компании, ее дочерних предприятий, прогнозируемый рост, результаты деятельности, перспективы развития бизнеса и дополнительные возможности. Заявления прогнозного характера основываются на определенных предположениях и анализах, проведенных Компанией с учетом ее опыта и понимания прошлых тенденций, нынешних условий, ожидаемых разработок в будущем и прочих факторов, которые применимы и значимы с точки зрения Компании. Прогнозные заявления включают известные и непредвиденные риски, неопределенности и иные факторы, которые могут привести к фактическим результатам, показателям или достижениям Компании и/или ее дочерних предприятий, существенно отличающимся от каких-либо будущих результатов, показателей деятельности или достижений, выраженных либо подразумеваемых в прогнозных заявлениях.

Контактная информация:

Стефани Эштон: sashton@igglobalgroup.com

Владислав Мраморнов: v.mramornov@gmail.com