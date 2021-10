Unique Network Berhasil Galang $11,3 Juta untuk Infrastruktur NFT Generasi Baru

Rantai Token yang Tidak Dapat Dipertukarkan (NFT/non-fungible token) pertama untuk Polkadot dan Kusama menawarkan platform yang lebih fleksibel bagi siapa saja yang ingin membuat galeri atau video gamenya sendiri

October 26, 2021 19:13 ET | Source: Unique Network Ltd Unique Network Ltd

Gibraltar, GIBRALTAR