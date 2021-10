ユニークネットワーク、次世代NFTインフラストラクチャに1,130万ドル (約12億8,820万円) の資金を調達

クサマとポルカドットの初のNFTチェーンが独自のギャラリーやビデオゲーム構築に優れた柔軟性を提供

October 26, 2021 19:13 ET | Source: Unique Network Ltd Unique Network Ltd

Gibraltar, GIBRALTAR