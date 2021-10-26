Канадские антивирусные медицинские продукты деактивируют более 99,9% COVID-19 за 5 минут: испытательная лаборатория Университета Торонто

МИРАБЕЛЬ, Квебек, Oct. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- i3 BioMedical Inc. (www.i3biomedical.com) обеспечивает самую быструю и эффективную «скорость убийства» SARS-CoV-2. TrioMed устанавливает непревзойденный стандарт превосходства в области активной защиты во всем мире.



Было подтверждено, что технология Virucidal, разработанная i3 BioMedical Inc., деактивирует более 99,9% SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19 - на внешней поверхности продукции TrioMed Active Medical (включая маску) через 5 минут после 8ми часовой имитации использования, согласно независимым вирусологическим тестам, проведенным в Университете Торонто.

Ученые во главе с профессором Scott Gray-Owen с кафедры молекулярной генетики медицинского факультета им. Temerty Университета Торонто использовали высокотехнологичную лабораторию третьего уровня сдерживания (CL3) для проверки эффективности защитного слоя продукции TrioMed Active Medical.

«Наши тесты подтвердили, что технология TrioMed Active деактивирует более 99,9% SARS-CoV-2 в самый быстрый текущий момент тестирования, составляющий 5 минут, при применении вируса после 8ми часового использования маски», - говорит Gray-Owen, у которого нет никакого аффилирования с компанией или c ее сотрудниками.

«Материал TrioMed Active был подвергнут в наших лабораториях исключительно строгому протоколу на протяжении 8 часов, представляющего экстремальные условия использования лицевых масок, халатов и аналогичной медицинской продукции », - сказал Mohammed Belhaj, президент Atlas Pharma inc. (Регистрационный номер Министерства здравоохранения Канады 102041-A)

«Более десяти лет технология TrioMed обеспечивает для пользователей по всему миру высочайший уровень защиты от многочисленных микроорганизмов. Для медицинской антимикробной продукции параметр «скорость уничтожения» имеет решающее значение для обеспечения подлинной защиты: «скорость уничтожения» от 30 минут до нескольких часов недостаточно защищает пользователя продукции, и это означает, что вирусы остаются заразными в течение всего этого периода времени. Только противомикробная «скорость уничтожения» в максимум 5 минут обеспечивает НАСТОЯЩУЮ И ПОДЛИННУЮ защиту », - сказал Pierre Jean Messier, исполнительный председатель i3 BioMedical Inc.

Продукция TrioMed Active систематически использовалась и тестировалась против множества патогенных бактерий и вирусов в течение более чем 10 лет, с постоянными результатами уничтожения (деактивации) за 5 минут более 99,9% всех протестированных микробов.

TrioMed Active обеспечивает непревзойденный эталон эффективности в технологии активной антибактериальной и антивирусной защиты.

TrioMed Active Technology, посетите www.triomed.com или отправьте электронное письмо по адресу t r iomed@triomed.com

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