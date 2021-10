Le rapport 2020 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance 2020 de Cameco intègre des indicateurs du SASB et des recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques

SASKATOON, Saskatchewan, 26 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ) publie aujourd'hui son rapport 2020 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce rapport illustre la manière dont Cameco intègre les principes et les pratiques en matière d'environnement, de questions sociales et de gouvernance dans l'ensemble de ses activités et dans sa stratégie, et comprend des témoignages et des mesures relativement aux résultats obtenus.



Ce rapport se démarque par le fait que Cameco y a intégré les indicateurs de performance en matière d'environnement, de questions sociales et de gouvernance pertinents publiés par le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et y prend une première série de dispositions en vue de donner suite aux recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (« Groupe de travail »), un travail qui, nous l'espérons, devrait continuer à progresser. Le rapport peut être téléchargé ou lu en ligne à l'adresse www.cameco.com/esg .

« Il s'agit du 16e rapport annuel sur nos résultats en matière de développement durable, et ce, au cours d'une année qui n'a ressemblé à aucune autre à cause de la pandémie de COVID-19, déclare le président et chef de la direction de Cameco, Tim Gitzel. Malgré les défis auxquels le monde a été confronté en 2020, Cameco a fait preuve de résilience. Nous nous sommes concentrés sur la sécurité de nos employés, la protection de l'environnement et le soutien de nos communautés partenaires. En fait, l'année dernière, nos réalisations dans différents domaines liés aux questions environnementales, sociales et de gouvernance ont fait l'objet d'éloges, ce qui démontre le succès de nos programmes et pratiques, mais aussi de la plus-value que nous créons. »

Le rapport 2020 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance de Cameco comprend plusieurs faits saillants :

En 2020, Cameco a enregistré ses meilleurs résultats au chapitre de la sécurité (mesurés par le taux d'accidents enregistrables) et a connu la première année civile de son histoire sans accident avec arrêt de travail.

Cameco demeure un des plus grands employeurs d'Autochtones au Canada et un des principaux défenseurs des entreprises autochtones, achetant 81 % des services utilisés dans le cadre de ses activités dans le nord de la Saskatchewan auprès d'entreprises et de fournisseurs locaux.

En 2020, Cameco a reçu à nouveau, et ce, pour la 20e année consécutive, la certification Or du programme de Relations progressistes avec les Autochtones du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone.

Cameco a obtenu un des prix d'excellence « Vers le développement minier durable » de l'Association minière du Canada en reconnaissance de son programme communautaire de surveillance de l'environnement et de son approche novatrice consistant à faire le pont entre les connaissances scientifiques et traditionnelles autochtones.

Cameco s'est classée dans les quinze premiers points du rapport annuel Board Games 2020 du « Globe and Mail » portant sur 211 sociétés cotées à la Bourse de Toronto et a été la seule société à recevoir les sept points attribués pour la diversité des sexes et d'autres formes de diversité. Environ 33 % des membres du conseil d'administration de Cameco sont des femmes (3 sur 9) et 11 % sont des Autochtones (1 sur 9).

Cameco n'a licencié aucun de ses employés en raison de la pandémie, malgré la suspension de certaines activités à titre de précaution pour protéger les travailleurs, leurs familles et leurs communautés du risque posé par la COVID-19.

Cameco a mis en place un fonds de secours contre la COVID-19 de 1,25 million de dollars pour aider le travail essentiel de groupes caritatifs et communautaires locaux qui viennent en aide à des personnes vulnérables aux prises avec la pandémie.



« Les parties prenantes de Cameco s'attendent à ce que la société fasse preuve de responsabilité sociale et qu'elle mène ses activités de manière durable à long terme, que ce soit auprès des communautés partenaires, des travailleurs, des investisseurs, des clients, des gouvernements ou d'autres, explique M. Gitzel. Nous considérons qu'il est de notre responsabilité d'être imputables et transparents. Le rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance leur permet de voir nos engagements en action et d'évaluer notre rendement. »

Le rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance décrit également la manière dont les dirigeants de Cameco considèrent que l'entreprise contribue aux efforts mondiaux de « décarbonisation ». « Dans un contexte de transition vers une économie à faible émission de carbone et d'augmentation de la demande d'électricité à charge minimale propre, nous pensons que l'énergie nucléaire a un rôle important à jouer, indique M. Gitzel. Cameco sera un partenaire constructif de la lutte contre le changement climatique. Non seulement nous permettons d'importantes réductions d'émissions, qui sont le propre de l'énergie nucléaire, mais nous avons également à cœur de transformer notre propre bilan carbone, déjà faible, d'atteindre un taux d'émissions nettes nul et, ainsi, de concrétiser notre vision d'alimenter en énergie un monde d'air pur. »

En plus de nos efforts pour réduire la faible empreinte de Cameco en matière de gaz à effet de serre, nos principaux objectifs au chapitre des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance s'articulent autour des huit axes suivants :

Environnement

Gestion des résidus

Eau

Social

Relations autochtones et communautaires

Inclusion et diversité

Sécurité sur le lieu de travail



Gouvernance

Diversité du conseil

Conduite et éthique

Cybersécurité



Le conseil d'administration et l'équipe de direction de Cameco supervisent la stratégie en matière d'enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, son application et la production du rapport. Celui d'aujourd'hui marque justement une évolution dans la manière dont Cameco aborde ces questions. Ainsi, en plus de présenter les indicateurs du SASB et du Groupe de travail, le rapport fournit des données clés sur les indices de rendement en matière environnementale, sociale et de gouvernance établis par le cadre de durabilité de la Global Reporting Initiative, ainsi que certains autres indicateurs organisationnels uniques. Ces données permettent de mesurer notre comportement dans plusieurs domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance qui, selon nous, ont une incidence importante sur la durabilité de Cameco à long terme, et d'en rendre compte.

Profil de l'entreprise

Cameco est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium, une énergie indispensable à l'assainissement de l'air à travers le monde. Notre position concurrentielle repose sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde et que nos coûts d'exploitation sont faibles. Partout dans le monde, les services publics comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité dans des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans émissions de carbone. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan.

Mise en garde concernant l'information et les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des énoncés considérés comme des informations prospectives ou des énoncés prospectifs en vertu des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (que nous appelons des informations prospectives), incluant : notre point de vue sur la transition vers une économie à faible émission de carbone, la demande en électricité propre et le rôle de l'énergie nucléaire; nos attentes concernant le rôle de Cameco dans la lutte contre le changement climatique; notre objectif de réduction de l'empreinte des gaz à effet de serre de Cameco et notre ambition d'atteindre des émissions nettes de zéro; nos principaux objectifs au chapitre des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance; notre espoir de continuer à progresser dans la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail. Ces informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses, y compris les hypothèses concernant : la réduction des émissions de carbone, la demande en énergie propre et la contribution que pourrait apporter l'énergie nucléaire à la réduction du changement climatique; notre hypothèse selon laquelle notre objectif de réduction de l'empreinte des gaz à effet de serre peut être atteint; et notre capacité à faire progresser nos objectifs au chapitre des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance et à tenir compte des recommandations du Groupe de travail. Ces informations sont sujettes à un certain nombre de risques, incluant : le risque que les objectifs de réduction du carbone ne soient pas atteints dans les délais prévus, le cas échéant; le risque que la demande en électricité propre ne corresponde pas au niveau auquel nous nous attendons ou que l'énergie nucléaire ne contribue pas à la réduction de carbone que nous attendons; le risque que nous ne parvenions pas à atteindre nos objectifs en matière de réduction de l'empreinte des gaz à effet de serre et d'émissions de carbone; et le risque que nous soyons confrontés à des défis inattendus ou à des retards dans l'atteinte de nos objectifs au chapitre des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance ou la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail. Les renseignements de nature prospective contenus dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions actuelles et les résultats réels peuvent différer de manière significative. Les renseignements de nature prospective sont conçus pour vous aider à comprendre nos points de vue actuels et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces informations à moins d'y être tenus par les lois sur les valeurs mobilières.

