Corbion Interim Management Statement Q3 2021

English Dutch

Corbion boekte in de eerste negen maanden van 2021 een netto-omzet van € 797,6 miljoen dankzij een autonome groei van de netto-omzet met 15,7%. De aangepaste EBITDA daalde in de eerste negen maanden van 2021 autonoom met 2,4% naar € 113,5 miljoen.



“Het derde kwartaal liet een voortzetting van de sterke omzetgroei in de voorgaande kwartalen zien. Sustainable Food Solutions realiseerde een autonome groei dankzij een hogere project win-ratio in Functional Systems, en in Preservation blijven onze natuurlijke conserveringsoplossingen marktaandeel winnen in de totale conserveringsmarkt. De zeer positieve ontwikkeling van de PLA joint venture was een belangrijke bron van groei voor Lactic Acid & Specialties. In Incubator zien we positief momentum, aangezien de groei in het derde kwartaal in een stevig tempo aanhield nu de acceptatie van omega-3 op algenbasis is toegenomen in de aquacultuurmarkt.

Zoals wij al aangaven bij de presentatie van de halfjaarcijfers, is een van onze hoofdprioriteiten het herstel van de marge bij de kernactiviteiten, aangezien er enige tijd verstrijkt voordat onze verkoopprijzen weer in de pas lopen met de inputprijzen. Voor een aantal contracten zijn al prijsverhogingen doorgevoerd. Naast het doorvoeren van prijsverhogingen, zullen we profiteren van hogere volumes, en blijven we operationele efficiënties nastreven.

De aanhoudend sterke verkooppijplijn en de goede ontwikkeling van de omzetgroei zijn bemoedigend. De Advance 2025 strategie, gericht op het stimuleren van de groei, is duidelijk aan het materialiseren”, aldus Olivier Rigaud, CEO.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste negen maanden van 2021

De groei van de netto-omzet was 7,6%; de autonome groei was 15,7% (16,3% bij de kernactiviteiten)

De aangepaste EBITDA was € 113,5 miljoen, een autonome daling van 2,4%

De aangepaste EBITDA-marge was 14,2% (14,1% bij de kernactiviteiten)

Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 95,5 miljoen, een autonome stijging van 16,8%

€ miljoen Cumulatief 2021 Cumulatief 2020 Totale groei Autonome groei Netto-omzet 797,6 741,2 7,6% 15,7% Aangepaste EBITDA 113,5 128,4 -11,6% -2,4% Aangepaste EBITDA margin 14,2% 17,3% Bedrijfsresultaat 95,5 89,4 6,8% 16,8%





