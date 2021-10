English Finnish Swedish

OP Yrityspankki Oyj

OP Osuuskunta

Pörssitiedote

27.10.2021 klo 08.30

OP Ryhmän, OP Yrityspankki Oyj:n ja OP-Asuntoluottopankki Oyj:n tulosjulkistukset vuonna 2022

OP Ryhmä, OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkistavat taloudelliset raporttinsa vuonna 2022 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021 9.2.2022 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 viikolla 10, 2022 OP Ryhmän riski- ja vakavaraisuusraportti 2021 viikolla 10, 2022 Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022 4.5.2022 Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 27.7.2022 Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022 26.10.2022

OP Ryhmän ja OP Yrityspankin tilinpäätöstiedotteet, puolivuosikatsaukset ja osavuosikatsaukset julkistetaan vuonna 2022 arviolta klo 9.00. Raportit ovat saatavilla verkkosivuillamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

OP-Asuntoluottopankin tilinpäätöstiedote, puolivuosikatsaus ja osavuosikatsaukset julkistetaan arviolta klo 10. Raportit ovat saatavilla verkkosivuillamme suomeksi ja englanniksi.

OP Ryhmä julkistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan sekä kokonaisuutta täydentävän vuosikatsauksen. Vuosikatsaus sisältää myös GRI-standardeihin perustuvan vastuullisuusraportoinnin.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkistavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

OP Yrityspankki Oyj

OP Osuuskunta

OP-Asuntoluottopankki Oyj

Lisätiedot:

Sanna Eriksson, puh. 010 252 2517

OP Ryhmän sijoittajasuhteet, ir@op.fi

Lisätiedot medialle:

OP Ryhmän viestintä, puh. 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP Ryhmän keskuspankkina.

