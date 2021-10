English Finnish

Efecte Oyj:n liiketoimintakatsaus 1-9/2021 – SaaS +23 % ja käyttökateprosentti 7 %

7-9/2021:

SaaS-liikevaihto kasvoi 21 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 26 %

Käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa (0,3) ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa (0,2)

Käyttökateprosentti oli 9 % (9 %)

Palveluliikevaihto kasvoi 28 % vahvan kysynnän ja vertailukauden, johon pandemia vaikutti, ajamana

Strategian toteuttaminen edistyi, mukaan lukien uudet tuote- ja kumppanijulkistukset

1-9/2021:



SaaS-liikevaihto kasvoi 23 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 36 %

Käyttökate oli 0,8 miljoonaa euroa (0,0) ja liikevoitto 0,5 miljoonaa euroa (-0,4)

Käyttökateprosentti oli 7 % (0 %)

Ohjeistus vuodelle 2021 (muuttumaton):

Vuonna 2021 SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan 21-24 % ja käyttökateprosentin olevan 1-6 %

Konsernin keskeiset tunnusluvut

MEUR 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 2020 Liikevaihto 4 225 3 453 12 912 10 846 14 888 Käyttökate (EBITDA) 399 321 840 -45 126 Liikevoitto 264 209 470 -373 -332 SaaS MRR (1000 eur) 929 768 929 768 808

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson:

Kolmannella vuosineljänneksellä saavutimme ohjeistuksemme mukaisesti vahvan kannattavuuden ja vakaata kasvua. Erityisen ilahtunut olin kuitenkin siitä, miten onnistuimme houkuttelemaan maailmanluokan osaajia Efectelle. Kasvatimme kokoaikaista henkilöstömääräämme kilpaillussa rekrytointiympäristössä kesäkuun 109:stä syyskuun 118:aan. Täytimme lukuisia kriittisiä rooleja korkeatasoisilla hakijoilla, jotka ovat päässeet hyvin vauhtiin tehtävissään. Kulttuurimme ja tiimimme vahvuus ratkaisee menestyksemme pitkällä tähtäimellä. Siksi niiden kehittäminen ja sopivien osaajien houkutteleminen ovat tärkeimpiä prioriteettejamme.

Vahvistuva taloudellinen yhtälö

SaaS-liikevaihdon 21 %:n kasvu oli linjassa odotustemme kanssa. Palveluliikevaihdon tavallista nopeampi 28 %:n kasvu edesauttoi kokonaisliikevaihdon 22 %:n kasvua. Kasvava kokonaisliikevaihto johti parantuneeseen kannattavuuteen kolmannellakin vuosineljänneksellä, vaikka lisäsimme kasvupanostuksiamme pitkän tähtäimen strategiamme tukemiseksi.

Kansainvälisen SaaS-liikevaihdon 26 %:n kasvu oli ensimmäistä vuosipuoliskoa hitaampaa. DACH-alueella uusasiakashankinta jatkui kuitenkin hyvää tahtia ja odotamme kansainvälisen SaaS-liikevaihdon kasvun kiihtyvän jälleen vuoden loppua kohden. Voitimme katsauskaudella myös Kansaneläkelaitoksen (Kela) merkittävän kilpailutuksen, mikä osoitti jälleen kilpailukykymme ja kyvykkyytemme jatkaa kasvua myös Suomessa. Vaikutuksen SaaS MRR -laskutukseen odotamme näkyvän Q4 2022 lähtien.

Strategian toteuttaminen keskiössä

Vuosittainen Digitalize & Automate 2021 -asiakastapahtumamme toimi jälleen alustana strategiamme edistämiselle. Osallistujamäärän kasvu ja molempien tapahtumapäivien hyvät arvostelut osoittivat, kuinka hyvin viestimme resonoi läpi Euroopan. Lähes 2000 ihmistä yli 20 maasta rekisteröityi tapahtumaamme kuullakseen Efectestä ja siitä, kuinka tärkeää on luoda eurooppalaisia digitaalisia alustoja. Tapahtuman merkittävimpiä julkistuksia olivat kumppanuus turkkilaisen BT Bilgin kanssa sekä lukuisat tuoteuutiset. Esittelimme tuotekehitysputkeamme, mukaan lukien täysin uutta itsepalveluportaalia, laajaa Microsoft Teams -integraatiota ja uutta REST API -rajapintaa, joka helpottaa Efecten yhdistämistä muihin järjestelmiin. Julkistimme myöhemmin katsauskaudella myös uuden kanavakumppanuuden Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan Softcatin kanssa.

Markkinatilaisuuteen tarttuminen

Asiakkaiden auttaminen digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään SaaS-pohjaisella palvelunhallinta-alustalla on osoittautunut erinomaiseksi liiketoiminnaksi. Markkina kasvaa nopeasti eikä sille näy loppua. Kerroimme puolivuotiskatsauksessamme, että aiomme toisella vuosipuoliskolla lisätä rekrytointeja ja muita kasvuinvestointejamme. Näin olemme tehneetkin ja aiomme jatkaa samalla linjalla.

Toimintatapamme on yksinkertainen: priorisoimme pitkän tähtäimen investointeja lyhyen tähtäimen kannattavuuden edelle voidaksemme hyödyntää mahdollisuudet markkinoilla parhaalla mahdollisella tavalla. Joka päivä asiakkaat ympäri Eurooppaa tekevät ostopäätöksiä palvelunhallintaratkaisuista, ja tällä hetkellä Efecte on osallisena vain pienessä osassa näitä keskusteluja. Markkinapeittomme parantamiseksi jatkamme investointeja myyntiin ja kumppanikanavaan nykyisillä markkinoillamme ja tarkastelemme uusien suorien sekä kumppanivetoisten markkinoiden avaamista koko EMEA-alueella. Yrityskauppamahdollisuuksien arviointi on myös osa suunnitelmaa, kun jatkamme kasvuamme eurooppalaisena vaihtoehtona alamme globaaleille goljateille.

Muut tapahtumat

Likvidit varamme kehittyivät myönteisesti. Katsauskauden lopulla yhtiöllä oli likvidejä varoja 6,4 miljoonaa euroa (3,8) eikä yhtään korollista lainaa. Liukuva 12 kuukauden toistuvan liikevaihdon myyntikate oli 80 %, bruttoasiakaspoistuma 5,0 %, nettopysyvyysaste 113 % ja LTV/CAC-suhdeluku 5,1. Toistuva liikevaihto (SaaS ja ylläpito) muodosti katsauskaudella 71 % kokonaisliikevaihdosta (73 %).

Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna työntekijämäärämme oli tarkastelujakson päätteeksi 118 (102). Näistä 99 oli Suomessa (85), 7 Ruotsissa (6) ja 12 Saksassa (11). Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna työntekijöitä oli keskimäärin kolmannella vuosineljänneksellä 114 (100). Kaudella 1-9/2021 vastaava luku oli 111 (103). Keskusorganisaatiomme Suomessa tukee asiakkaita, kumppaneita ja myyntiä kaikilla markkinoillamme ja sen työntekijämäärä sisältää myös uusista markkinoista vastaavat toimintomme.

Pitkän ajan taloudelliset tavoitteet

Efecten tavoitteena on yli 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen SaaS-liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2020 - 2023. Voimakkaat panostukset kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen alentavat liikevoittoamme lähivuosina, mutta strategiakauden loppua kohden yhtiö tavoittelee kaksinumeroista liikevoittoprosenttia.

Näkymät vuodelle 2021

Vuonna 2021 SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan 21-24 % ja käyttökateprosentin olevan 1-6 %

Efecte Oyj

Efecte auttaa palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille toimijoille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.