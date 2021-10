„Novaturo“ grupės 2021 m. devynių mėnesių rezultatai: krypčių pasiūla priartėjo prie prieš pandeminio laikotarpio

English Lithuanian

Per pirmus 9 šių metų mėnesius bendrovė uždirbo 1,1 milijoną grynojo pelno, kai tuo tarpu 2020 metais tuo pačiu laikotarpiu patyrė 3,7 milijono eurų nuostolio. Įmonių grupės EBITDA per tris ketvirčius pasiekė 1,98 milijonus eurų, lyginant su 1,58 milijono eurų nuostoliu tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.



Per tris ketvirčius įmonių grupė aptarnavo kiek daugiau nei 123 tūkst. klientų, 191 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Grupės pajamos per šių metų 9 mėn. pasiekė 74,7 mln. eurų ir beveik 145 proc. viršijo 2020 metų trijų ketvirčių rezultatus.

„Šių metų vasaros sezonas buvo sėkmingas. Pagal krypčių pasiūlą priartėjome prie prieš pandeminių metų, o išskirtinai tik „Novaturo“ grupės siūlomos vasaros atostogų kryptys, tokios kaip Juodkalnija, Korfu, Kefalonija turėjo įtakos geriems pelningumo rezultatams. Grynasis pelnas uždirbtas per 9 šių metų mėnesius nuo itin sėkmingų 2019 metų to paties laikotarpio skiriasi tik 18%. Tuo tarpu 2020 metais per tris ketvirčius patyrėme 3,7 milijonus grynojo nuostolio“, - sako Audronė Keinytė „Novaturo“ grupės vadovė.

Aktyvus trečiasis ketvirtis

Trečiasis ketvirtis turizmo industrijoje tradiciškai būna aktyviausias laikotarpis metuose, kai generuojami didžiausi aptarnautų keliautojų srautai. Šie metai taip pat ne išimtis. Prie įprastų vasaros sezono krypčių prisidėjo Italija, Sicilija, Portugalija, Madeira bei Egiptas, o atostogų krypčių pasiūla priartėjo prie prieš pandeminio laikotarpio. Trečiąjį šių metų ketvirtį bendrovė užbaigė grupės mastu aptarnaudama po daugiau nei 20 tūkst. keliautojų kas mėnesį bei sugeneruodama po daugiau nei 15 mln. eurų pajamų. Aptarnautų klientų skaičiumi trečiasis ketvirtis lenkia antrąjį šių metų ketvirtį dvigubai.

„Jei pirmą šių metų ketvirtį mes įvardijome, kaip veiklos atnaujinimo laikotarpį, tai antrasis ir ypatingai trečiasis metų ketvirčiai aiškiai rodo atsigaunančią turizmo rinką, augančias veiklos apimtis bei didėjančius pardavimus. 2021-ųjų metų vasaros sezonas generavo gerus ne tik veiklos, bet ir finansinius rezultatus. Sugeneruotas pajamas esame linkę reinvestuoti ir stiprinti savo procesus, fokusuojamės į paslaugų kokybės gerinimą, keliautojų bei rinkos diktuojamus poreikius. Nuolat ieškome būdų, kaip žmonėms palengvinti būsimų kelionių planavimą. Karantino metu pristatėme „COVID pauzė“ paslaugą, o rugsėjo mėnesį pristatėme dar vieną kelionių apsaugą - „Saviizoliacijos pauzė. Šios papildomos paslaugos leidžia žmonėms užtikrinčiau planuoti atostogas iš anksto bei pasinaudoti patrauklesnėmis kelialapių kainomis, platesniu jų pasirinkimu, nesibaiminant, kad dėl užsikrėtimo teks keisti kelinių planus“, - pasakoja A. Keinytė.

Augantys išankstinių pardavimų skaičiai

Trečiąjį šių metų ketvirtį, ypatingai rugsėjo mėnesį bendrovė stebi augančius išankstinių pardavimų skaičius. „Analizuojant trečiojo ketvirčio rezultatus, matome, kad turizmo rinka palaipsniui grįžta prie įprasto išankstinių kelionių planavimo, mažėja paskutinės minutės pardavimų. Baltijos šalių keliautojams yra būdinga keliones planuoti iš anksto. Tokį elgesį lemia racionalus žmonių noras ateities keliones įsigyti geresnėmis kainomis, turėti galimybę aiškiai planuoti atostogų biudžetą, rinktis iš didžiausios pasiūlos“, - teigia „Novaturo“ įmonių grupės vadovė.

Šią vasarą aktyviai keliavo ne tik Baltijos šalių žmonės. Po pauzės atsivėrė ir Vakarų Europos rinkos. Keliautojai iš Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos grįžta į pamėgtus kurortus. Prognozuojama, kad dėl sugrįžtančių turistų srautų, ir, tikėtina, gerėjančios epidemiologinės situacijos ateinančių metų vasaros sezonas bus itin aktyvus, populiariausi viešbučiai bus užpildyti gerokai prieš prasidedant vasaros sezonui. „Stebėdami šias tendencijas, savo keliautojams norime sudaryti geriausias sąlygas susiplanuoti kitų metų atostogas. Išankstinių 2022 metų vasaros atostogų pardavimus į populiariausias Turkijos, Graikijos bei Bulgarijos kryptis atidarėme dar birželio mėnesį, o netrukus atidarysime pardavimus ir į likusias kitų metų vasaros sezono kryptis“, - būsimais planais dalijasi A. Keinytė.

Žiemos atostogų sezono pradžia

Šiais metais po metų pertraukos žiemos atostogų sezonas taip pat grįžta į įprastas vėžes. Žmonės gali planuotis atostogas ne tik Egipte, Tenerifėje ar Jungtiniuose Arabų Emyratuose, bet ir slidinėjimo bei tolimųjų kraštų kurortuose. „Novaturo“ grupė pirmoji Baltijos šalių rinkose rugpjūčio mėnesį pradėjo slidinėjimo kelionių pardavimus. Anot grupės vadovės, laisvos vietos lėktuvuose į slidinėjimo kurortus sparčiai pildosi. Palaipsniui grįžta ir kelionės į tolimuosius kraštus. Žmonės dar šiais metais gali susiplanuoti atostogas Kubos, Meksikos, Mauricijaus, Seišelių kurortuose.

Grąžinamos paskolos

Augančios grupės veiklos apimtys, generuojamos pajamos bei teigiamos rinkos perspektyvos leidžia įmonių grupei atsiskaityti su finansiniais partneriais anksčiau sutartyse numatytų terminų. Liepos mėnesio pabaigoje bendrovė išpirko dalį išleistų konvertuojamų obligacijų, kurių vertė siekia 2,5 mln. eurų. Obligacijas išpirktos anksčiau numatytų terminų ir be jokių papildomų apribojimų. Rugsėjo mėnesį bendrovė 3,04 mln. vertės ilgalaikę paskolą „Luminor Bank“ AS grąžino taip pat nelaukdami sutartyje numatyto termino ir tuo pačiu susitarė grąžintą 3,04 mln. eurų paskolą konvertuoti į kredito liniją, kuria gali disponuoti bet kada pagal poreikį. Kredito linija yra įprastas pinigų srautų valdymo įrankis turizmo versle, leidžiantis subalansuoti galimus pinigų srautų svyravimus, atsirandančius dėl turizmo verslo specifikos ir sezoniškumo.

„Novaturo“ grupės 2021 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai:

Finansiniai rodikliai 2021 9 MĖN. 2020 9 MĖN. 2019 9 MĖN. Pajamos 74 729 30 554 139 571 Bendrasis pelnas 8 505 3 429 16 158 EBITDA 1 980 -1 581 3 015 Grynas pelnas/nuostolis 1 096 -3 694 1 341

Apie įmonę

AB „Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos atostogų paketus lėktuvu daugiau kaip 30 krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2019 metais grupė aptarnavo daugiau nei 293 tūkst. klientų.

