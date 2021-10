Les Ulis, le 27 octobre 2021

Lexibook® agrémente sa gamme de voitures téléguidées de sa nouvelle Crosslander® Fire avec contrôle gestuel, émission de fumée et fonction drift de mouvements latéraux

Soucieux de procurer les meilleures sensations aux plus petits comme aux plus grands à travers ses produits, Lexibook® dévoile sa nouvelle Crosslander® Fire, la première voiture télécommandée avec émission de vapeur, effets lumineux et de musique, pour une totale immersion comme dans vraie course de voitures !

Référence Lexibook : RC60

2 modes de conduite intuitifs et amusants !

Cette voiture télécommandée lumineuse et rechargeable se déplace dans tous les sens ! Commandée par le biais de sa télécommande ou de son bracelet de contrôle gestuel souple et léger, la Crosslander® Fire reproduit toutes les manœuvres désirées : elle avance, recule, et se déplace.

La première télécommande manuelle permet une maitrise complète du véhicule et inclut un mode de démonstration. Le bracelet, quant à lui, assure un contrôle gestuel qui permet de mouvoir la voiture grâce au capteur intégré. En agitant le poignet, il permet d’effectuer des cascades et 3 chorégraphies démentes à une vitesse et fluidité incroyable !

De nombreux effets pour vivre les sensations d’une véritable voiture de course !

Prendre les commandes de la Crosslander® Fire, c’est devenir pilote pour les courses les plus sensationnelles ! Avec une vitesse pouvant atteindre les 12 km/h, elle permet d’éprouver la sensation de dérapage des pneus sur le goudron lors des cascades grâce à ses émissions de vapeur ! Diffusant également de la musique et de nombreux effets de lumière, elle permet aussi de ressentir l’euphorie de la course ! Son look authentique de voiture de course et sa rapidité de chargement permettent à l’enfant de l’utiliser quand il le souhaite et sur tous les types de terrains !

La RC60 sera disponible dans les magasins spécialisés et en ligne à partir d’octobre 2021, au PVPC 69,99€

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®,Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

