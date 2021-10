COMMUNIQUE DU 27 OCTOBRE 2021 RELATIF A L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE IVALIS - MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE

COMMUNIQUE DU 27 OCTOBRE 2021 RELATIF A L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

IVALIS

INITIEE PAR LA SOCIETE

RGIS FRANCE



Présentée par

INVEST SECURITIES



MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE

La Note en Réponse est disponible sur les sites Internet de l’AMF ( www.amf-france.org ) et de de IVALIS ( https://www.ivalis.fr/ ) et peut être obtenu sans frais auprès de :

IVALIS

60 avenue du Centre

78180 Montigny-Le-Bretonneux

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.

Pièce jointe