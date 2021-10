Communiqué du 27 octobre 2021

Mise à disposition du document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables établis par RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE

dans le cadre de l’offre publique d’achat visant les actions de la société

IVALIS

initiée par la société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE

et présentée par

INVEST SECURITIES



Le présent communiqué établi par IVALIS est diffusé conformément aux dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).

En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement général, l’AMF a, en application de la décision de conformité prise le 26 octobre 2021, apposé le visa n°21-457 en date du 26 octobre 2021 sur la note d’information établie par RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE relative à l'offre publique d’achat simplifiée visant les actions IVALIS non encore détenues par RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE.

Le document incluant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE a été déposé auprès de l'AMF le 26 octobre 2021, sous le numéro D.21-0875 et mis à la disposition du public le 27 octobre 2021, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et à son instruction n° 2006-07 du 25 juillet 2006.

La note d’information établie par RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions IVALIS initiée par RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE ainsi que les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE sont disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE (www.rgis.fr) et peuvent être obtenu sans frais auprès de

RGIS SPECIALITES EN INVENTAIRE

Le Polaris,

76 avenue Pierre Brossolette

92240 Malakoff,



INVEST Securities

73, bv Haussmann

75008 Paris









Le présent communiqué a été préparé à des fins d’informations uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.





