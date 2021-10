Sondage Léger : 9 consommateurs sur 10 sont satisfaits des services des courtiers immobiliers

L’ÎLE-DES-SŒURS, Québec, 27 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La grande majorité des consommateurs qui ont recours à un courtier immobilier pour la vente ou l’achat de leur propriété sont satisfaits des services reçus. C’est la principale conclusion qui ressort d’une étude menée par Léger, au mois de juillet dernier, auprès d’acheteurs et vendeurs de propriétés, pour le compte de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).



Le taux de satisfaction des vendeurs et des acheteurs qui ont effectué leur transaction immobilière avec un courtier s’élève respectivement à 89 % et 88 %. De plus, le taux de succès des ventes immobilières chez les vendeurs ayant retenu les services d’un courtier immobilier s’élève à 89 %, en hausse de 4 % par rapport à l’étude de 2019.

« Nous sommes ravis de prendre connaissance de ces résultats très positifs, surtout qu’ils ont été obtenus dans un contexte de surchauffe immobilière qui a mis à rude épreuve bon nombre d’acheteurs et de vendeurs », note Denis Joanis, président et chef de la direction de l’APCIQ. « Cela démontre que les courtiers assument très bien leur rôle-conseil auprès de leurs clients et que ces derniers sont pleinement conscients des nombreux avantages dont ils profitent en se faisant accompagner d’un courtier lors de l’achat ou la vente de leur résidence. »

L’étude a également évalué l’impact de la pandémie sur les intentions de vente et d’achat des Québécois. À ce titre, 75 % des répondants ont mentionné que la crise sanitaire n’avait eu aucun impact sur leur projet immobilier.

Plusieurs autres éléments qui ont été sondés ont obtenu des taux de satisfaction significativement élevés :

Le courtier connaissait les lois et règlements liés à la vente d’une propriété 90 % acheteurs et vendeurs

Le courtier a obtenu le juste prix pour la propriété

83 % acheteurs; 89 % vendeurs

Le courtier a pris le temps nécessaire pour expliquer chaque étape du processus 86 % acheteurs; 84 % vendeurs

Le courtier a bien guidé et conseillé pour la vente de la propriété 82 % acheteurs; 86 % vendeurs



Parmi les vendeurs, on remarque également des résultats définitivement plus favorables dans le cas des transactions réalisées à l’aide d’un courtier immobilier.

Vente avec courtier Vente sans courtier Avoir fourni un certificat de localisation à jour 77 % 65 % Plusieurs promesses d’achat reçues 63 % 49 % Inspection préachat 54 % 38 % Vente avec garantie légale 44 % 42 %

L’étude a été menée au Québec entre le 13 et le 21 juillet 2021 auprès de 1 203 répondants. L’échantillon était en partie composé de répondants acheteurs ou vendeurs de propriétés résidentielles dont les transactions ont été complétées entre mars 2020 et juillet 2021.

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec a rendu publique une étude importante sur la surchauffe immobilière le 13 septembre dernier. Ce mémoire a été présenté au ministre des Finances du Québec dans le cadre de la consultation sur l’encadrement des courtiers immobiliers dans un contexte de surchauffe du marché. Pour tous les détails sur cette analyse, nous vous invitons à cliquer ici.

