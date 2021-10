Midland fait une mise à jour de ses activités au Québec et identifie plusieurs nouvelles cibles d’exploration

English French

MONTRÉAL, 27 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir de donner une mise à jour de ses plus récentes activités d’exploration au Québec. Au cours des derniers mois, Midland et ses partenaires ont été très actifs sur le terrain avec de nombreux travaux de forage, de décapage, d’échantillonnage géochimique et de prospection. Plusieurs nouveaux indices ont été découverts et plusieurs nouvelles cibles d’exploration ont été identifiées sur plusieurs projets.



Deux campagnes de forage ont été complétées sur les projets Casault et Gaudet-Fénélon JV au cours de l’été et ont totalisé près de 10 000 mètres de forage. Sur Casault, une nouvelle zone aurifère a récemment été identifiée dans le sondage CAS-21-123 (voir le communiqué de presse de Midland daté du 21 octobre 2021).

Pour l’ensemble des activités, c’est actuellement plus de 7 000 échantillons qui sont aux laboratoires et pour lesquels les résultats d’analyses sont en attente.

Faits saillants :

Nouvelle zone aurifère sur Casault avec 6,85 g/t Au sur 2,0 mètres dans le trou CAS-21-123

13 sondages (5 295 mètres) complétés sur l’Option Casault avec Wallbridge

14 sondages (4 483 mètres) complétés sur Gaudet-Fénélon JV avec Probe

Nouveaux blocs (2) à haute teneurs découverts à l’est de Mythril ; 10,25 g/t Au, 8,0 g/t Ag et 7,99 g/t Au, 166 g/t Ag, 0,4% Cu, 0,07% Mo.

Programmes de prospection complétés au Nunavik sur les Alliances avec BHP et SOQUEM

Décapage et rainurage complétés sur l’indice Golden Nest sur Lewis

Plus de 7 000 résultats d’analyses en attente

Région de l’Abitibi

Projet Casault (Midland 100% - Option Wallbridge Mining)

Un programme de forage consistant en treize (13) sondages totalisant 5 295 mètres a récemment été complété afin de tester une série de structures orientées NO-SE interprétées à partir du levé magnétique. Ces cibles sont situées à quelques kilomètres au nord de la faille Sunday Lake et à l’ouest des gîtes Martinière et Bug Lake.

Le sondage CAS-21-123, le premier du programme, testait une structure bien définie, orientée NO-SE, interprétée à partir des données aéromagnétiques et a rapporté 6,85 g/t Au sur 2,0 mètres entre 254,50 et 256,50 mètres. Cette nouvelle intersection est associée à une zone minéralisée composée de chalcopyrite, pyrite, pyrrhotite et électrum, un minéral d’or-argent, encaissée dans des roches déformées et fortement altérées en carbonates. Cette nouvelle structure orientée NO-SE demeure non testée sur plus de 3 kilomètres sur la propriété Casault et est reconnue comme étant un contrôle de la minéralisation aurifère à Fénélon et Martinière. Une série de grandes structures de cette orientation traverse la propriété Casault. Les résultats d’analyses complets sont en attente.

Projet Gaudet-Fénélon JV (Midland 50% - Probe Metals 50%)

Au cours des mois d’août et septembre, un total de quatorze (14) sondages totalisant 4 483 mètres a été complété. Ces sondages testaient des anomalies de polarisation provoquée coïncidentes avec des anomalies biogéochimiques et des structures interprétées à partir du levé magnétique. Les résultats d’analyses sont en attente.

Projet La Peltrie (Midland 100% - Option Probe Metals)

Sur le projet La Peltrie, trois (3) grilles de polarisation provoquée ont été complétées cet été afin de couvrir des anomalies biogéochimiques identifiées au pourtour d’une intrusion syntectonique. Les résultats finaux et l’interprétation de ces levés sont en attente. Une campagne de suivi pour 2022 est en cours de planification.

Projet Samson (Midland 100%)

Un levé biogéochimique d’écorces d’épinettes noires a été complété à l’hiver 2021 dans le secteur de la nouvelle découverte aurifère à haute teneur de Golden Delilah qui avait rapporté jusqu’à 99,1 g/t Au sur 0,40 mètre (Sondage SAM-20-10 ; 106,45 à 106,85 m) et 23,0 g/t Au sur 1,05 mètre (Sondage SAM-20-15 ; 317,10 à 318,15 m). Ce levé biogéochimique a permis d’identifier un nouveau secteur anomal en or à environ 2 kilomètres au sud-est de l’indice Golden Delilah. Ce nouveau secteur qui n’a jamais été foré est situé près du contact ouest d’un pluton felsique et les anomalies aurifères identifiées sont alignées le long de structures, principalement orientées NO-SE et N-S.

Projet Adam (Midland 100%)

Au cours du printemps 2021, un levé biogéochimique d’écorces d’épinettes noires a couvert l’ensemble de la propriété Adam. Les résultats ont fait ressortir plusieurs secteurs anomaux en Au, As, Cu, Zn dont certains sont situés au même niveau stratigraphique que le gîte B26, soit juste au nord de la faille régionale marquant le contact entre les Groupe d’Enjalran et de Brouillan. De plus, plusieurs de ces zones anomales sont coïncidentes avec de nouvelles anomalies électromagnétiques héliportées de type VTEM et jamais testées.

Projet Mistaouac (Midland 100%)

Un levé biogéochimique d’écorces d’épinettes a été complété sur l’ensemble de la propriété. Plusieurs anomalies ont été identifiées dont une qui est particulièrement intéressante au contact du pluton d’Orvilliers. Cette anomalie d’envergure kilométrique, est caractérisée par des valeurs anomales en Au, Ag, Cu, Mo, Sb et Te.

Projet Lewis (Midland 100%)

À la suite de la découverte cet été par prospection de l’indice Golden Nest qui avait rapporté en échantillons choisis 10,2 g/t Au et 2,1 g/t Au, des travaux de décapages mécaniques et de rainurage ont été complétés en septembre. Environ 50 échantillons sont actuellement au laboratoire et les résultats d’analyses sont en attente.

Projet Patris (Midland 100%)

De nouvelles cibles d’exploration ont été identifiées à la suite d’une nouvelle interprétation lithogéochimique sur l’ensemble de la propriété. Ces nouvelles cibles incluent un vecteur en profondeur en-dessous des sondages PAT-15-05 et PAT-16-08 dans lesquels une large zone d’altération hydrothermale (Au-Ag- Pb-Mo-Te) de plus de 80 mètres de largeur avaient été identifiées. De plus, deux nouveaux secteurs cibles associés avec des intrusions alcalines de type Camflo ont été identifiés près de la faille La Pause mettant en contact les turbidites du Groupe de Kewagama et les volcanites du Groupe de Malartic.

Région de la Baie-James

Projets Mythril et Mythril régional (Midland 100%)

Au cours du mois d’août, une campagne de prospection a permis de découvrir deux nouveaux blocs à hautes teneurs sur le bloc Chisaayuu du projet Mythril régional. Ces blocs aurifères sont situés à environ 75 kilomètres à l’est de la zone à Cu-Au-Ag-Mo de Mythril où une mise à jour du modèle-3D est en cours à la suite des résultats de forage de 2021. Ces résultats incluent le sondage MYT-21-38 qui a retourné une zone minéralisée entre 56,50 et 85,00 mètres titrant 0,59% Cu, 0,05 g/t Au, 1,87 g/t Ag et 0,025% Mo sur 28,50 mètres, incluant 1,02% Cu, 0,09 g/t Au, 2,62 g/t Ag et 0,048 % Mo (1,29% éq.Cu*) sur 10,50 mètres de 56,50 à 67,00 mètres.

Les deux blocs minéralisés découverts cet été sur Chisaayuu ont rapporté respectivement des valeurs de : (Bloc 1) 10,25 g/t Au, 8,02 g/t Ag et (Bloc 2) 7,99 g/t Au, 166 g/t Ag, 0,4 % Cu et 0,07% Mo. Des travaux d’échantillonnage de tills sont en cours de planification pour l’été 2022 afin de faire le suivi et de tenter de trouver la source de ces blocs.

Projet Galinée (Midland 100%)

Les travaux de prospection complétés au mois d’août sur le projet aurifère Galinée ont permis d’identifier plusieurs nouveaux blocs aurifères qui ont rapportés des valeurs en échantillons choisis jusqu’à 1,43 g/t Au, 1,40 g/t Au et 1,08 g/t Au au sud de l’indice Elsa. D’autres blocs ont également été découverts à environ 2 kilomètres à l’ouest ayant rapporté jusqu’à 0,96 g/t Au et 0,50 g/t Au (échantillons choisis). Plusieurs anomalies de polarisation provoquée demeurent inexpliquées au nord de ces blocs.

Projet Elrond (Midland 100%)

Les résultats finaux de 80 échantillons de tills prélevés au cours de l’été au sud-ouest du projet aurifère Serpent de Harfang Exploration Inc. sont présentement en attente.

Région du Nunavik

Alliance BHP Nunavik Ni-Cu

Un programme de prospection de trois (3) semaines a été complété au cours des mois de septembre et octobre sur l’Alliance Ni-Cu avec BHP. Ce programme avait comme principal objectif de visiter des anomalies électromagnétiques de type VTEM identifiées lors du levé de l’été 2021. Plus de 100 échantillons ont été prélevés et les résultats d’analyses sont en attente.

Alliance SOQUEM Fosse du Labrador

Au cours de l’été 2021, deux phases de prospection de trois semaines chacune ont été effectuées conjointement avec SOQUEM sur l’Alliance dans la Fosse du Labrador. Au total, c’est plus de 900 échantillons qui ont été prélevés et pour lesquels les résultats d’analyses sont en attente.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et les valeurs présentées ne sont pas nécessairement représentatives des zones minéralisées.

L'épaisseur réelle des intervalles signalés ne peut pas être déterminée avec les informations actuellement disponibles ; les intervalles sont donc rapportés en longueur de carotte.

La minéralisation présente sur les projets aurifère Fénélon et Martinière détenus par Wallbridge n'est pas nécessairement indicative de la minéralisation pouvant être trouvée sur la propriété Casault détenue par Midland.

Contrôle de qualité

Les échantillons de carottes de forage du programme de forage 2021 sur Casault ont été coupés et ensachés sur place puis transportés aux installations d’AGAT Laboratories Ltd pour analyse. Les échantillons sont concassés à 75 % passant moins de 2 mm. Une fraction de 250 g, prélevée par diviseur à riffles, est pulvérisée à 85 % passant 75 microns. Des échantillons de 50 g sont analysés par pyroanalyse et AAS. Les échantillons dont la teneur est supérieure à 10 g/t Au sont automatiquement analysés par pyroanalyse avec fini gravimétrique ou analyse par tamisage métallique. Afin de vérifier pour la présence d’or libre grossier et à des fins d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité, Wallbridge demande des analyses par tamisage métallique pour les échantillons contenant de l’or visible. Ces résultats et les futurs résultats d’analyse pourraient varier de temps à autre en raison de nouvelles analyses effectuées à des fins d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité.

La conception du programme d’exploration et l’interprétation des résultats sur les projets Galinée et Chisaayuu sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque 20 échantillons. Les échantillons de roches du projet sont analysés pour l’or par pyroanalyse standard sur une fraction de 30 grammes avec fini par spectroscopie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES; Au-ICP21) ou avec fini gravimétrique (Au-GRA21) aux laboratoires d’ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons sont aussi analysés pour plusieurs éléments par la méthode ICP-AES à quatre acides (ME-ICP61) aux laboratoires d’ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Les échantillons dont la teneur en cuivre, zinc, molybdène ou nickel dépasse 1 % sont réanalysés par la méthode ICP-AES à quatre acides optimisés pour les hautes teneurs.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlan d exploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

